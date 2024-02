Preocupación en los bloques dialoguistas por la intransigencia del Gobierno

Las horas pasan y el acuerdo no llega. A más de 24 horas del inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar la denominada Ley Ómnibus, el oficialismo no puede terminar de consensuar varios de los puntos álgidos que contiene el proyecto que ya pasó de tener más de 600 artículos a menos de 300.

Las privatizaciones y las facultades delegadas están al tope de los temas conflictivos y la preocupación se agudizó luego de que se conociera que el presidente Javier Milei dejara entrever que no está dispuesto a realizar más cambios en la normativa.

"El Gobierno está clavado en no aceptar cambios, no quiere negociar". confirmaron a PERFIL desde el bloque de Hacemos Coalición Federal que encabeza Miguel Pichetto y que tiene varias posturas internas que no son homogéneas.

Los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón ya confirmaron su voto en contra y defenderán el dictamen de minoría que elaboraron con Margarita Stolbizer. La Coalición Cívica también tiene un dictamen propio en el que reduce la lista de empresas factibles de ser privatizadas, son 17, pero Milei no quiere reducir más la nómina de 36 empresas que, en su origen, tenía 40 compañías del Estado.

Dentro de ese bloque también comenzaron a desmarcarse los referentes de la provincia de Córdoba, una de las que más activa está en las negociaciones a través del gobernador Martín Llaryora.

En ese sentido, el diputado Carlos Gutiérrez pidió en su discurso que "el Presidente dé muestras de que su programa de gobierno y transmita la certidumbre sobre la que muchos tenemos dudas; si esto no es una reiteración de la década del 90”. Esto va en línea con el rechazo a la amplia lista de privatizaciones, que incluyen por ejemplo el sistema de medios de la UNCórdoba.

En sintonía, otro de los diputados de Córdoba Oscar Agost Carreño (de origen PRO), confirmó el voto a favor en general pero dijo que "como están propuestas las privatizaciones en el texto no las vamos a votar".

Más allá de las críticas sobre el texto y las diferencias de criterio en los distintos bloques, los cuestionamientos en la oposición dialoguista de las últimas horas está ligada a la falta de interlocutores de peso. Tanto ayer como este jueves, la única figura de relevancia que se puso al frente de las conversaciones fue el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem y funcionarios menores del Ejecutivo, sin facultades suficientes para generar acuerdos sin consulta con la Casa Rosada.

Ante este escenario el interrogante obligado es sobre si puede caer la totalidad de la ley, como se amenaza desde la Casa Rosada si no se aprueban los artículos centrales para el inicio de la gestión de Javier Milei pero desde la oposición creen que no es una posibilidad, porque incluso significaría una excusa de victimización para los integrantes de La Libertad Avanza.

Cómo sigue la sesión por la Ley Ómnibus en Diputados

De acuerdo a las estimaciones, sobre la medianoche de este jueves se terminarían los discursos individuales de los legisladores que cuentan con cinco minutos cada uno para sus apreciaciones. Luego sería el turno de los cierres de los jefes de bloque, lo que llevaría a que recién entrada la madrugada se pueda concretar la votación en general.

Por el momento no se analiza realizar otro cuarto intermedio, si es que se logra acordar un texto que por el momento no se conoce, pese a los fuertes reclamos que se vienen reiterando desde ayer sobre todo de los integrantes del bloque de Unión por la Patria, encabezados por Germán Martínez. De ser así, se pasaría de manera directa a la votación en particular del total del articulado, lo desembocaría en la jornada del viernes.

