"70 palitos": Germán Martínez chicaneó al director de YPF por su aumento de sueldo

Durante el debate de la Ley Bases, el diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, observó que estaba presente en el recinto el director de YPF, José Rolandi, y aprovechó para lanzarle una chicana sobre el aumento de su sueldo: "70 palitos", le dijo. El viernes 26 la línea gerencial de la petrolera estatal aprobó la actualización de la remuneración que perciben sus autoridades, que pasaron a cobrar hasta unos US$ 15 millones. En la oposición, sin embargo, se instaló de manera errónea que los salarios rondaban los $70 millones.

Al momento de tomar la palabra, Martínez levantó la vista hacia uno de los palcos y observó que estaban presentes el ministro del Interior, Guillermo Francos, y Rolandi. En el instante, con tono burlón, los saludó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con cierta molestia le pidió a Martínez que retomara el debate y el diputado respondió: "No se puede ser cortés. No hay problemas. No vamos a decir que se aumentó el sueldo por cinco. 70 palitos", dijo y volvió sobre la Ley Bases.

Aumentos de sueldo en YPF: de cuánto fue

El viernes 26 el directorio de YPF aprobó el presupuesto anual para cubrir los honorarios de los cargos jerárquicos de la empresa, que supone la erogación en el 2024 de hasta $10.190 millones, casi cinco veces más que los $2.087 millones del 2023, según publicó el sitio Econo Journal.

Según el sitio especializado en energía, el error de la oposición fue haber "realizado una división lineal del monto total por la cantidad de directores, que son 11-, sin incluir los honorarios de los profesionales que integran varias comisiones y el comité de fiscalización de la compañía, entre otros.

El periodista Nicolás Gandini, además, aclaró que "los dos funcionarios del gobierno de Javier Milei que tienen presencia en el directorio no cobrarán remuneración alguna de YPF. Tanto el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, como su segundo, José Rolandi, no percibirán honorarios por ser directores Clase A de la petrolera. Esto es así porque -según regulaciones aplicables al Poder Ejecutivo desde que se reestatizaron las AFJP's en 2008- su ingreso está topeado en el equivalente al salario máximo que le corresponde a un ministro, que ronda los $3,2 millones. El ministro del Interior, Guillermo Francos, está excluido de toda remuneración por ser director suplente".

