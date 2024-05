Cuáles son las prepagas que deberán retrotraer precios y cómo deberán hacerlo

El Gobierno amplió la medida cautelar a más empresas de medicina prepaga para que retrotraigan los precios de las cuotas y que devuelvan a los afiliados lo cobrado de más durante el 2024. En total, ya son 37 y abarcan el 98% de los beneficiarios del sistema de salud privado.

Definición de las formas de devolución

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la contadora pública Elizabet Piacentini quien explicó que, “el fallo de la Justicia que presentó la Superintendencia de Servicios de Salud es muy reciente”, por lo tanto “no tenemos todavía ni un mes”.

Según la entrevistada, a las empresas se les dio la posibilidad de que en 5 días “establezcan cuánto tenían que devolver y de qué manera”. Y continuó: “Es importante destacar que hay 7 millones de asociados a planes de cobertura privada, de los cuales 23 empresas del recurso de amparo, forman casi el 90% de los afiliados”.

Cuál es el monto a devolver por la cuota de la prepaga

En ese sentido, la contadora pública sostuvo que eran muchos los cálculos que las empresas no llegaron a hacer, por lo tanto hicieron una audiencia para el próximo 27 de mayo, en donde van a decir cómo devuelven lo que la Justicia declaró ilegal. “Es ilegal, según la Justicia, todo lo cobrado desde enero hasta ahora, por arriba del ajuste de índice por inflación”, continuó.

Con respecto a si hubo alguna devolución a los afiliados, Piacenttini aseguró que, “nadie devolvió”, pero “la última factura, en muchos casos llegó son aumento”. Y aconsejó: “Hay que ir haciendo el cálculo para saber si lo que se pagó está por arriba de la inflación y cuánto”.

Defensa del Consumidor

Al ser consultada sobre cómo reclamar en caso de que no se esté aplicando lo correspondiente, la contadora explicó que, “ya no se va a poder reclamar a la justicia” y por lo tanto, “hay que ir a la Secretaría de Defensa del Consumidor” y hacer el reclamo cuando la empresa no acredite los montos que tiene que ser”.

Para cerrar, dijo: “El afiliado a las coberturas médicas viene con una gran incertidumbre porque el año pasado las cuotas médicas estaban muy reguladas y nadie podía aumentar por arriba de lo que se permitía, pero al liberarse el DNU comenzaron a aumentar y comenzó la incertidumbre y la gran angustia de la gente que muchas veces tuvo que irse de las prepagas”.

Cuáles son las prepagas que deben retrotraer sus precios

El Gobierno amplió la medida cautelar y quedaron en total 37 empresas de salud alcanzadas por la medida: