El expresidente Alberto Fernández salió rápidamente a responderle al actual mandatario Javier Milei luego de que lo acusara de estar detrás del conflicto diplomático con España. "¿Yo asesor de Sánchez? El Presidente necesita asistencia psicológica", expresó en su cuenta de X (ex Twitter).

Entrevistado por Jonatan Viale en TN, Milei habló del conflicto con el presidente español Pedro Sánchez y apuntó al kirchnerismo: "Lo que está pasando en España no es independiente de lo que pasa con el kirchnerismo, lo promueven desde acá para armar revuelos en Argentina. Está coordinado con el kirchnerismo".

En esa línea, apuntó específicamente contra Alberto Fernández: "Sánchez nunca me llamó para felicitarme cuando gané las elecciones y se metió abajo de las polleras de la mujer y me mandó a agredir por las mujeres de su espacio. Como Alberto Fernández es uno de sus asesores de Sánchez, vi que esto se venía”.

Pedro Sánchez acusó a Javier Milei de no "estar a la altura con sus declaraciones"

Inmediatamente vía redes sociales llegó la respuesta del exmandatario: "Estoy asombrado. El presidente Milei hizo en España un desastre político internacional de magnitud y me atribuye a mi la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones. ¿Yo asesor de Pedro Sánchez? El Presidente necesita prontamente asistencia psicológica. Viendo todo lo que dice y escuchando sus argumentaciones, habrá que reconocerle una eficiencia envidiable para hacer todo mal".

Junto al poste compartió un video con tono irónico sobre el viaje de Milei a España: "Dirigido por Conan. Producción, Murray; Dirección, Milton".

Fernández ya había cuestionado a Milei por la crisis diplomática con España: "Presidente Milei, aunque deshonre al pueblo y a las instituciones de España, me honra que me compare con un demócrata y defensor del Estado de Derecho, como es @sanchezcastejon. Me dolería mucho que me mostrara rodeado de falangistas y fascistas".

Javier Milei volvió a apuntar contra Pedro Sánchez: "Se esconde debajo a las polleras de las mujeres"

El presidente Javier Milei le subió el tono a la pelea diplomática con su par de España, Pedro Sánchez, a quien tildó de "cobarde" y dijo que se esconde "debajo a las polleras de las mujeres" de su gobierno.

Además, el jefe de Estado aseguró que "de ninguna manera" le pedirá disculpas al europeo por los dichos sobre su esposa, Begoña Gómez.

Milei, en tanto, dijo que detrás de la tensión con España está "el kirchnerismo", al considerar que Sánchez apoyó a Sergio Massa durante la campaña del año pasado y ahora es asesorado por el ex presidente Alberto Fernández.

En declaraciones al canal TN, Milei negó que esta pelea pueda perjudicar la relación con España, ya que "ese vínculo no lo va a poder romper nada, porque lo hace la gente, se impone la realidad".

Luego de sus críticas a la esposa de Sánchez durante su visita a Madrid, el jefe de Estado lo acusó a "utilizar políticamente" la discusión.

"Es tan cobarde que mandó a pegarme por mujeres, es de una cobardía feroz", subrayó Milei, y reveló que no tenía pensado hablar de Sánchez y su esposa, pero le salió en el momento lo que dijo.

"Desde que asumí nunca llamó para felicitarme", cuestionó el Presidente, que consideró que su par español "se puso debajo de las polleras de las mujeres de su espacio".

"Las mujeres salieron a agredirme. Estaban buscando una provocación para acusarme de misógino", planteó Milei, y consideró que fue un ataque "coordinado por el kirchnerismo".

La crítica de un empresario español a Javier Milei luego de su reunión en Madrid

"El habla de interferencia en la campaña, yo fui a dar una charla sobre la atrocidad que es el socialismo. El llora interferencia, pero él hizo campaña por (Sergio) Massa abiertamente", enfatizó.

Además, afirmó: "No solo hicieron campaña por Massa, sino que utilizaban todos los elementos de la campaña negativa de la venta de órganos, de que era un delirante, de loco, y lo usaron, todas esas cosas que sabíamos que eran mentira".

"Que no venga a llorar interferencia", se quejó el Presidente.

