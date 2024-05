La crítica de un empresario español a Javier Milei luego de su reunión en Madrid

Antonio Garamendi, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), rechazó las declaraciones de Javier Milei sobre Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez. El empersario, que fue uno de los que se reunió con el mandatario argentino en Madrid, dijo que los dicho del economista estuvieron "fuera de tono".

“Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos”, aseguró Garamendi a la cadena SER, según reprodujo Europa Press.

Ley Bases: ministros buscan emitir dictamen con cambios, pero no saben si Javier Milei lo aceptará

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El líder de la CEOE, la principal patronal española, aseguró que "no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque a Sánchez y, además, hacerlo en Madrid.

Garmendi fue el empresario que encabezó la delegación de ejecutivos que Milei recibió en la embajada argentina en España el sábado 18. Se trata de un ejecutivo que comenzó su carrera e la industria metalúrgica e el País Vasco y que hace cinco años se convirtió en el presidente de la CEOE.

Sobre el encuentro con Milei, Garmendi aseguró: "Son habituales estas reuniones con presidentes iberoamericanos que hacen escala en España. Hicimos lo mismo el día anterior con el presidente de Ecuador. La embajada argentina invitó a los representantes de las empresas e invitó a la CEOE. Fue una reunión absolutamente económica y de interés y el presidente argentino planteó qué se podía hacer para ir mejorando. Fue una reunión profesional. No fue más que eso. Se habló de economía y las empresas plantearon sus problemas”.

El empresario español Antonio Garamendi rechazó "de plano" las declaraciones de Milei sobre Pedro Sánchez y su esposa.

El empresario aseguró que las compañías españolas tienen intereses "muy grandes" en la Argentina, con inversiones de 18.000 millones de euro, que los convierte en el principal inversor europeo y el segundo a nivel mundial.

Consultado sobre las declaraciones de Milei, quien aseguró durante un acto del partido derechista Vox que la Primera Dama de España era "corrupta", respondió: "Es muy importante, y es algo que parece que últimamente falla y falta, la lealtad institucional”.

Continúa la protesta policial en Misiones: el Gobierno ofreció un 15% de aumento, pero fue rechazado

Además, a la hora de hablar de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que se realizarán en junio, Garmendi sostuvo que a los ejecutivos que forman parte de la CEOE "no les gusta la radicalidad ni la extrema radicalidad" en los asuntos de Estado. "Desde hace años pedimos moderación, tranquilidad. Cada vez que hay un mitin pímos palabras gruesas que no ayudan a la convivencia", agregó.

Pedro Sánchez lamentó las declaraciones de Milei

El jefe del Ejecutivo español respondió las declaraciones de Milei sobre su esposa. El dirigente lamentó que el mandatario argentino no haya "estado a la altura" y que la respuesta de su país será acorde "a la dignidad de la democracia española" y a los lazos de hermandad que unen a ambos países.

El jefe del Ejecutivo español aseguró que sabe que Milei no habló en nombre "del gran pueblo argentino" y recalcó que "los afectos son libres pero el respeto es irreunciable". En esa línea, agregó que están a la espera de una rectificación por parte del economista antes de tomar una decisión.

Día 162: Inestabilidad emocional, conflictos diplomáticos

"Lo que ayer vivimos en Madrid no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos, no habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse", sostuvo Sánchez que se refirió a Milei como uno de los representantes del riesgo de la "interacional ultraderechista".

GL/fl