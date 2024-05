Día 162: Inestabilidad emocional, conflictos diplomáticos

“El problema diplomático generado por Milei en España tras la acusación de corrupta a la mujer de Pedro Sánchez se resolvería con un simple pedido disculpas, según expresó el canciller español, pero Javier Milei no está dispuesto a disculparse y sigue redoblando la apuesta”, indicó Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 20 de mayo de 2024.

Charles Dickens dijo que “el ser humano es un animal de costumbres” y puede ser eso lo que nos esté pasando a los argentinos con nuestro presidente. Sus insultos, dichos delirantes, fake news, discursos con datos falsos y ataques personales a dirigentes políticos, periodistas, economistas y a cualquiera que no piense como él, van dejando de alarmarnos a medida que nos acostumbramos. Sin embargo, cuando el Presidente viaja a otro país, y es escuchado por millones de otras personas que no están habituados a sus exabruptos, se produce un problema diplomático como con España que podría terminar con la retirada de la embajada española en Buenos Aires.

Milei viajó a Madrid durante el fin de semana para participar del evento de la ultraderecha Viva 24, organizado por Vox, un partido que reivindica la dictadura de Franco, es xenófobo, antiinmigrante y un enemigo acérrimo del feminismo y la pelea por la igualdad de las mujeres. Además, Milei fue a presentar su libro, “El Camino del Libertario”, un texto crítico con el intervencionismo estatal, al que llama “socialismo”.

En esa conferencia, el Presidente dijo que Begoña Gómez, primera dama de España, esposa de Pedro Sánchez, es una corrupta. Esto no está probado por la justicia y es, obviamente, un asunto interno de España. A nosotros desde acá, acostumbrados a que nuestro presidente viole todas las convenciones, humille y descalifique a cualquier interlocutor que cuestiona sus ideas, nos es difícil entender el grado de gravedad que tiene esto y la imagen que da ante el mundo.

Al poco tiempo del discurso de nuestro presidente, José Manuel Albares, ministro de relaciones exteriores de España, contestó los dichos de Milei con una conferencia contundente que dejó al borde de la ruptura las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Las gravísimas palabras pronunciadas por Milei no tienen precedentes”, aseguró Albares, y agregó que “la Unión Europea se pronunciará públicamente al respecto” ante la gravedad de lo ocurrido. Que la Unión Europea se expida contra los dichos de Javier Milei da dimensión del problema diplomático generado.

El ministro anunció que llamó a consultas a su embajadora en Buenos Aires, y exigió al mandatario argentino que “esté a la altura del país que representa”, algo que en caso de no producirse los llevará a tomar “todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad”. Además, pidió a Milei sus disculpas públicas. Esto que dijo Albares deja al borde de la ruptura las relaciones bilaterales con España.

Walter Curia, director del diario Perfil, hizo su propio análisis de la situación. En su columna de ayer marcó una diferencia entre dos roles, que en algunos países están separados, el de jefe de Gobierno y el de jefe de Estado. Por ejemplo, en los países donde existe presidente y primer ministro, o incluso en aquellas monarquías donde el Estado es representado por el monarca, hay separación de estas funciones. En las democracias republicanas, el mismo presidente es jefe de Estado y de Gobierno.

Curia afirmó que está por verse si Milei está en condiciones de ser un buen jefe de Gobierno, y lo que quedó demostrado es que no está en condiciones de ser un buen jefe de Estado, representando a la Nación en su conjunto, algo que trasciende al Gobierno. Cerró su análisis con una frase contundente: “La política debe pronunciarse ante este tipo de hechos. Si no, todos serán cómplices”.

Luego de eso, el Presidente redobló la apuesta y retuiteó un posteo de lo que parece ser un troll, el nombre de la cuenta es “Talibán”.

“Jugaron para el cocainómano de Massa en campaña, insultaron y denostaron a Milei como candidato y lo siguieron haciendo hoy como presidente”.

“Pero no se la bancan cuando se les responde en la cara”

“QUE #PedroVigilaATuEsposa SEA TENDENCIA YA MISMO 100 COMENTARIOS ACÁ”, se lee en el tweet.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también fue parte de este redoble de apuesta escribiendo en su cuenta de X: “Lo trataron de odiador, de negacionista, de “ingerir sustancias”, de autoritario, de antidemocrático y de ser gente “muy mala”. Ojalá en algún momento reflexionen y pidan sinceras disculpas. Fin.”

El punto crucial -incluso José Luis Espert retuiteó a Cayetana Álvarez de Toledo, la argentina que es una política influyente en España, diciendo que si el Gobierno español trató de drogadicto al presidente argentino- es si el mandatario argentino puede tratar de corrupta a la primera dama española. Algo que en realidad dijo el ministro de Transporte, Óscar Puente, manifestando que Javier Milei tomaba “sustancias”, un hecho por el que luego pidió disculpas.

Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró que "pueden esperar tranquilos que no va a haber pedido de disculpas", porque no corresponden y debería ser al contrario, con pedido de disculpas del Gobierno español por lo dicho del presidente Milei.

José Luis Sastre en la cadena SER, la cadena con mayor audiencia de España, señaló en su editorial que “sí es intolerable que un ministro ofenda a un mandatario extranjero, ¿no es intolerable que un mandatario extranjero venga a ofender al presidente?”

Desde Telediario señalaron que “el ministro de Asuntos Exteriores acusó a Javier Milei de provocar una grave crisis diplomática entre España y Argentina, y por eso le exigen disculpas públicas. Algo que en caso de no realizarse, llevará a España a tomar todas las medidas necesarias para defender la dignidad y soberanía de nuestro país”.

La presidenta del Congreso español, Francina Armengol, sostuvo que “los discursos de odio que nos alejan de la sociedad, no son para nada los adecuados”, y agregó que “las relaciones internacionales, como es evidente, tienen que basarse en la diplomacia y el respeto”. “Argentina es un país hermano y tenemos una relación fraternal. Yo lo que creo es que los representantes de las instituciones tienen que ser dignos representantes de su pueblo”, concluyó.

Esther Peña, portavoz del PSOE, por su parte señaló que la política económica de Milei está “hundiendo a las clases medias y trabajadoras”, y agregó que no saben si se trata de él o sus acompañantes quienes “toman la decisión final”, pero “el resultado está siendo catastrófico”. Apuntó contra la política libertaria por tener un encuentro con solo empresarios hombres, siendo “una foto de familia del siglo XIX”, y aprovechó para recordarle a Milei que “España vive en el siglo XXI, y es un país de mujeres libres, independientes y que ocupan el espacio que corresponde”.

Dirigentes del Partido Socialista, el partido de Pedro Sánchez, compartieron un video en el que muestran a un presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo a José María Aznar, expresidente de España y parte del espacio de derecha Partido Popular, frente a las descalificaciones de Hugo Chávez. “No seré yo quien esté de acuerdo con Aznar, pero lo eligieron los españoles y merece respeto”, señalaba Zapatero.

Dos analistas políticos intentaron dar una real dimensión de este problema diplomático. El politólogo Diego Reynoso sostuvo que “al presidente se le fue un poco la mano en el discurso”, y aseguró que tiene que ver con el contexto en el que está. Y remarcó que no es lo mismo que un ministro diga en una charla no pública, desde su país, que un presidente de otro país toma sustancias, y que luego pida disculpas, y otra cosa es que un mandatario insulte a otro en su propio país.

Por su parte, el analista internacional Marcelo Biasatti sostuvo que Milei “parecía más un candidato de Vox que un presidente de una nación”, y agregó que “estos discursos nos van a dejar aliados solo a los amigos de Milei”.

Nicolás Bertone, el analista internacional argentino en España, manifestó que “hacer un ataque tan confrontativo hacia Sánchez, podría entenderse como ayudar a Vox a tener una nueva aparición en la agenda pública para tratar de movilizar un nuevo electorado”. Además, señaló que se está perdiendo una oportunidad institucional porque “Argentina necesita nuevas inversiones y generar alianzas con otros países”.

Naturalizar la locura, los insultos, los discursos delirantes, nos puede llevar a perder la sensibilidad sobre cómo conducirnos y sobre qué elegir para nuestras vidas y la sociedad. Como pueblo, tenemos que hacer el esfuerzo de no acostumbrarnos a lo que nos perjudica y exigirle a nuestro presidente que se comporte como alguien que defiende los intereses de Argentina. Obviamente generar problemas diplomáticos no solo con España, si no con toda la Unión Europea, parece no ser el camino para esto.

Para tratar de dar un mensaje distinto que el del Presidente, escuchamos a Pablo d'Ors, un sacerdote español que habla del arte de pedir disculpas y de perdonar. “Hay tres fases del perdón”, dice, “una es querer perdonar, la segunda fase es mirar amorosamente tu herida para cerrarla y la tercera es volver a la realidad”.

Normalmente, se dice que para que vengan inversiones, los inversores miran que haya estabilidad jurídica, es decir, que lo que vale en un momento, valga en otro, y si cambian los gobiernos o la sociedad no cambien abruptamente las leyes o su interpretación. Otro elemento que miran quienes van a invertir es la estabilidad emocional de quienes conducen el Gobierno. Los empresarios españoles que estén pensando en invertir en la Argentina, al ver este tipo de situaciones, tienen la misma desconfianza que con la falta de estabilidad jurídica.

