Gustavo González: "Javier Milei es puro instinto"

Gustavo González sostuvo que el liderazgo mesiánico de Milei representa eventualmente una ventaja táctica y algo que lo diferencia del resto de los políticos. Además, analizó la falta de líderes en el peronismo y la dificultad de representar al sector de la población que no apoya a Milei. “Cristina, al lado de Milei, es una sombra”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo González es presidente de Grupo Perfil y periodista.

Alejandro Gomel: ¿Qué estás viendo del Gobierno con las idas y vueltas que tiene en el Congreso?

Noto una negociación palmo a palmo. Evidentemente el Gobierno no pudo avanzar como hubiera querido para llegar al 25 de mayo con el Pacto de Mayo y las leyes aprobadas, pero igual no me deja de sorprender el poder de negociación que tienen bancadas que son absolutamente minoritarias, como La Libertad Avanza, frente a bancadas opositoras que son ampliamente mayoritarias. Y me parece que la centralidad negociadora que presenta Milei, y el Gobierno en ese sentido, echa luz sobre la oscuridad de la oposición.

Siempre decimos que el liderazgo mesiánico de Milei es preocupante, claramente creo que lo es, pero al mismo tiempo, ese tipo de liderazgo mesiánico, al que en Argentina no estamos acostumbrados, lleva consigo una convicción mística que lo hace muy diferente al resto de las convicciones de la oposición. Esa convicción tan fuerte y tan vital que tiene, no solamente por el tema esotérico del Presidente, sino también por la convicción ideológica en lo que significaría la aplicación total en Argentina de su ideología anarcocapitalista, según él, va a llevar el bienestar a la sociedad. Esa cruza de dos misiones tan claras, lo hace tener una voz muy fuerte frente a una oposición con voz tan débil.

Diría que las particularidades, por llamarlas así, de ese liderazgo presidencial, lo convierten en una fuerza negociadora implacable. Más allá que las cosas en el Congreso no pueden pasar con la rapidez que el Gobierno pretende, pero negocian palmo a palmo con supuestas oposiciones que son claramente mayoritarias.

AG: Es interesante como en la construcción del relato, si las cosas salen como él espera, los otros están bien, y si no salen, los otros son la casta. Entonces, gana porque consigue las leyes o gana porque está en contra de la casta.

Totalmente. Si gana, gana. Y si pierde, gana. Eso también es una habilidad. A todo el liderazgo místico y esas convicciones profundas que tiene el Presidente, se le agrega un toque de estrategia. Aunque él es pura táctica. Puede tener algún estratega inteligente, como Santiago Caputo, pero él es puro instinto. Esa es la gran diferencia con el resto de la política tradicional.

Hoy uno se reúne con líderes que se supone que conducen a espacios opositores, o que pretenden incluso construir liderazgos para una futura sucesión dentro de cuatro años al presidente de la nación, y se manejan como se maneja la política tradicional. Hacen encuestas, se rodean de consultores y analizan exactamente el momento adecuado para decir una palabra. Luchan frente a un presidente que no mide nada y no tiene filtros. Te diría que tiene poco para perder. Y esa debilidad es su fortaleza.

Claudio Mardones: Vamos cinco meses, y sorprende a veces el Gobierno abriendo una negociación que daba por cerrada, con la Ley Bases volviendo a Diputados. ¿Hay una sobreestimación a veces de la estrategia del oficialismo? ¿Cuánto pesa eso con respecto a la idea de que es solamente instinto Milei?

Bueno, ese es el debate. Yo creo que hay una mirada estratégica inteligente en el Gobierno, que creo que es responsabilidad del estratega, como lo llama Milei, Santiago Caputo. Pero creo que Milei es sincero cuando dice que va al frente hasta chocar y cuando choca vuelve a intentarlo hasta seguir chocando.

Creo que es dogmático absolutamente, como suelen ser los líderes mesiánicos, y solo es pragmático cuando no le queda otra alternativa y sus asesores lo instan a negociar. Pero lo que negocia y lo que trata de negociar es poco en comparación al Poder Legislativo que tiene, que es realmente flaco.

AG: Me acuerdo cuando Milei inauguró el busto de Menem esta semana, resaltó a Carlos Pellegrini y dijo que él “ordenó la economía, después agarró su galera y se fue caminando tranquilo” porque había cumplido con lo que tenía que hacer. Varias veces escuché decir al Presidente que él de última se va a su casa, porque no tiene nada para perder.

Yo creo que en lo inmediato sí. De todos modos recordemos que él tiene una misión mucho más importante que se la encargó, según dice él, el Uno, que es Dios. El tiene la misión de abolir al maligno de la faz de la Tierra. El maligno son todas las variantes de políticas que tienen algún rasgo estatista.

Inauguró el busto de Menem, que está muy bien hecho y deberían inaugurarse los bustos de todos los ex presidentes argentinos. No entiendo por qué otros presidentes no lo hicieron. Me alegra que comience Milei, espero que lo haga con el resto de los ex mandatarios. Pero me sorprende que la alabanza sea a Menem, que frente a Milei sería un estatista absoluto, casi un socialista, como dice él.

AG: El de Isabel lleva 46 años sin ponerse en su lugar, lo mismo con De la Rúa.

Eso habla. Creo que Jorge Fontevecchia habló esta semana un par de veces, sobre la idea de "semillas de verdad". Creo que la frase viene de Juan Pablo II, que decía que el comunismo era una ideología errada para él, pero que tenía semillas de verdad.

Yo creo que Milei también tiene semillas de verdad, simplemente que él las resuelve profundizando esa grieta irracional que existe en la Argentina hace tanto tiempo y que lleva, por ejemplo, a que no se reconozca a los ex presidentes con el respeto institucional que deberían tener por haber sido elegidos por una mayoría social, como es el caso de Milei, más allá de que luego la justicia avance sobre ellos o se los critique.

Pero creo que el rol del presidente en ejercicio es respetarse a sí mismo, respetando a los que antes estuvieron en ese cargo y a la mayoría que los ha votado. Eso no se logró.

Quizás Milei tampoco lo siga haciendo y simplemente sea comenzar a construir una historia ideológica a partir de personas que son ajenas a lo que es La Libertad Avanza, que es un movimiento absolutamente novedoso.

CM: Hablando de ex presidentes, Mauricio Macri asumió la presidencia del PRO. ¿De qué PRO va a terminar siendo?

En una entrevista que le hicieron hoy a Raúl Timerman, decía que cuando se le preguntaba a las personas dentro de qué estructura política o título político se sentían cómodos, sólo el 9% se sentían reflejadas bajo lo que es el título PRO. Y una mayoría, más del 30%, con La Libertad Avanza.

Mauricio Macri dijo, “volvimos”, y creo que volvió una parte de lo que históricamente fue el PRO. Claramente Patricia Bullrich responde a otro líder, que es Javier Milei, al que defiende como su presidente, y es lógico que así sea ya que es su ministra, como tantos otros exmiembros de lo que fue Juntos por el Cambio, que hoy defienden estas políticas anarco libertarias, como antes defendían las políticas liberales de Mauricio Macri.

Ahora, creo que esta forma de conducir de Mauricio Macri, como también la de los otros líderes de otros partidos, viendo los pasos adecuados, criticando en privado, pero tratando de analizar con su estructura de consultores cuáles son los pasos a seguir y qué palabra decir, echa más luz sobre un presidente como Milei, que no tiene esos filtros del profesionalismo político. Creo que esa centralidad de Milei está basada mucho en la oscuridad y en el profesionalismo de los políticos argentinos.

AG: Esto demuestra lo perdida que está la oposición, sobre todo el peronismo que no logra reaccionar después de la derrota electoral y sigue perdida en las mismas discusiones que durante el gobierno de Alberto Fernández.

Totalmente. Y ahí la duda que me queda, adicionalmente a este laberinto opositor, es qué pasa con el 50% de la sociedad que claramente no se siente representada por este Gobierno. Según las encuestas, el apoyo a este gobierno ronda todavía cerca del 50%, porque tienen un líder que lo avala y los espeja bien, por ahora.

Me pregunto qué pasa con ese otro 50% que no es un 10%, ni es un 15%, ni es un 30%, es la mitad de la sociedad que no se siente representada, que no lo votó, y algunos más que se han sumado porque creían que por ahí Milei podía hacer otra cosa.

Esa media sociedad argentina hoy no tiene un referente opositor porque no hay nadie levantando la mano, mostrando esa pulsión por el poder que demuestra Javier Milei,y esa convicción, que eran las viejas convicciones que parecían tener los líderes políticos tradicionales cuando creían que la política servía para cambiar el mundo o para mejorar algo de la sociedad.

No hay nadie que levante la mano muy convencido. Están muy preocupados en ver cuál es la encuesta, en qué momento salir a decir una palabra y en qué momento empezar a mostrarse públicamente. La cuestión es qué va a hacer ese 50% mientras tanto.

AG: Es raro no ver un líder en el peronismo. Hoy un peronismo sin líderes es toda una cosa bastante extraña.

Hablando de liderazgos no oscuros en cuanto a la opacidad con que hoy aparecen, se podría decir que Cristina Kirchner es la líder que representa un porcentaje ya minoritario de la sociedad, y dentro del peronismo quizás es mayoritario, porque representa un porcentaje solo de los que habitualmente siguen al Partido Justicialista. De todos modos, al lado de Milei es una sombra, porque Milei hoy parece una avalancha que constituye un liderazgo importante, no solo en la Argentina sino que empieza a constituirlo a nivel internacional.

