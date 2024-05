Otro round de la interna libertaria en la Legislatura: María Ramírez impugnó a Marra como jefe de bloque

Nuevos discrepancias afloraron este jueves en La Libertad Avanza cuando la legisladora María del Pilar Ramírez pidió impugnar la solicitud de su compañero de bancada Ramiro Marra respecto de volver a ser nombrado jefe del bloque libertario.

La diputada porteña, cercana a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, aseguró que la iniciativa de volver a designar a Marra “resulta absolutamente improcedente” y pidió una cuestión de privilegio en la que planteó la impugnación del nombramiento.

El intento de que Marra vuelva a liderar el bloque libertario en la Legislatura se había hecho mediante una nota a la que suscribieron Edgardo Alifranco, Eugenio Casielles, Jorge Reta y Sandra Rey, todos ellos integrantes del Bloque de LLA.

Ante el pedido de impugnación de Ramirez, la presidenta del legislativo porteño, Clara Muzzio sometió a votación la cuestión de privilegio, lo que requiere dos tercios del cuerpo a favor, pero esa solicitud de Ramírez no consiguió respaldos, y por eso el tema pasó a la Junta de Interpretación y Reglamento, que deberá laudar sobre a quien corresponde esa jefatura de Bloque

La legisladora libertaria, que responde a la hermana del Presidente, recordó durante su argumentación que el bloque de LLA había quedado conformado por los diputados Rey, Alifranco, Rebeca Fleitas, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert, quienes fueron notificados de que ella sería la jefa de la bancada.

En marzo pasado, todos los legisladores del bloque firmaron la conformidad respecto de su designación, a excepción de Marra, Reta y Casielles.

En relación a estos tres integrantes del bloque, Ramírez citó la nota que había presentado en abril impugnando la elección de Marra, donde manifestó que no se “encuentran legitimados para realizar ninguna presentación con relación al bloque LLA, dado a que no forman parte del mismo al no haber suscripto la nota de fecha 6 de marzo 2024”.

“Hasta tanto sea resuelta la presente impugnación se deberá mantener la composición y autoridades del bloque LLA conforme a los que resulta de la nota de fecha 6 de marzo”, cerró.

