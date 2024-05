El último emperador argentino

La presidencia de Javier Milei puede compararse con la de un emperador, ya que el mandatario se parece al niño de la famosa película, que recreaba la vida de Pu Yi, quien mientras crecía en una realidad paralela encerrado en la Ciudad Prohibida, la vida política del país transcurría por otro lado.

En efecto, mientras transitábamos el paro nacional, en el gobierno la reunión de gabinete la encabezaban Nicolás Posse y la “sister” Karina Milei. La contundencia de la medida de fuerza, se reflejó especialmente en la industria y el transporte; no así en los comercios que son atendidos por sus propietarios en un momento crítico para el sector. El paro y la cercanía de la marcha universitaria debería ser una fuerte alarma sobre el rumbo del país. Esperemos que el gobierno tome nota y no repitan el irritante error de decir que estas protestas son parte de su plan anti casta.

Mientras todo el equipo de gobierno trabajaba, nuestro pequeño emperador desde su encierro tuiteaba “Nota de color... ¿Saben cómo se dice 'faraón' en hebreo? Les cuento... Paro A buen entendedor pocas palabras bastan... Viva la libertad carajo”, y seguía “les dejo otro dato de color "Paro”, también significa desnudez y descubierto. ¡Por lo que ello significa que aquellos que promueven el paro, han quedado al desnudo, revelando el tipo de personas que son... Viva la libertad carajo...!!!

Durante los últimos días, Javier, aquel que le sugería a los jóvenes irse a vivir a otro lado y que mágicamente tuvo un llamado mesiánico a gobernar, dijo que sobre el final de su carrera política “Me voy a ir a vivir en medio del campo con mis perros, donde no me vea nadie”, y agregó cuando finalice "uno o dos mandatos" como Presidente, dejará la política porque no quiere "saber más nada de nada".

Es decir, también pueden tachar eso de un mandato y a casa, porque como es su costumbre, también mintió con eso. Javo se enamoró de la vida de casta.

Vacaciones permanentes y esos malvados periodistas

La relación del Presidente Javier Milei con la prensa de a poco alcanza niveles de intolerancia que van más allá de lo que ocurría con el matrimonio Kirchner. Su encuentro con la periodista Carolina Rosario de la cadena Univisión es un caso de esto que mencionamos.

El “león” habló de conspiración de un grupo de políticos, periodistas y empresarios a los que acusó de complotar en su contra. “Sabemos quiénes son, les va a fallar el operativo”, y siguió “están desesperados por hacer cualquier cosa para volver”. ¿Otra vez volvemos a las conspiraciones de los Kirchner, nuevamente ante una simple pregunta la respuesta es “Sabemos quién te manda”?

Desde el medio LN+ se sumaron Eduardo Feinman y Esteban Trebuq al relato oficial afirmando que a la periodista la llamaron para que ésta pusiera en una situación incómoda a Javo ¿Habrá sido por los perros?, y siguieron “Le habían pedido que trate de hacerle preguntas fuera de lugar al Presidente”. En defensa de la periodista Milei afirmó: “La periodista, respetuosa por cierto, casi que a modo de confesión, reconoció que varios periodistas y políticos argentinos la llamaron para que me agreda durante la nota con cuestiones personales”.

El momento más incómodo con la BBC llegó cuando el presidente dijo de forma enfática y con una actitud casi desbordado “De mi vida privada no hablo”. Algo muy contrario a sus anécdotas sexuales en la TV, sus encuentros públicos faltos de decoro con Fátima Florez, y otras experiencias un tanto desagradables.

Por su parte, la entrevista con la periodista Ione Wells de la BBC, de alto nivel por parte de ella, dejó expuestas las inconsistencias del presidente mediante preguntas básicas que el periodismo argentino, al que Javier ha dicho “es el peor del mundo”, no se animan a formularle. Por ejemplo, no supo responder cuánto cuesta un litro de leche o no supo tener empatía con la situación de los jubilados.

Estas entrevistas ocurrieron horas antes del cuarto viaje de placer del presidente a los Estados Unidos. En efecto, Para Javier Milei, el “último emperador” argentino, ya que hasta ahora parece un niño que vive fuera de la realidad, donde la política y la gestión ocurren en un mundo diferente al suyo. Fue a dar un discurso en el Instituto Milken, que resultó tan reiterativo y de escaso valor para los intereses de la nación como las veces anteriores.

En su alocución dijo “ayúdenme ustedes, que son el progreso, a hacer a Argentina la Roma del siglo XXI”, y siguió “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”. La jornada contó con una nueva foto con Elon Musk, con pulgares arriba y la misma cara inexpresiva. Esta vez el empresario tuiteó “I recommend investing in Argentina”, aunque no ha sido él el primero en depositar su confianza en el país. El Presi completó la visita con un encuentro con Gianni Infantino ¿Tal vez a pedido de Mauricio Macri para apurar la sanción de la ley de sociedades deportivas?

La Feria del Libro no es el Luna Park

La comunicación del gobierno sigue sin rumbo, todo debido a la falta de mensaje para transmitir; ya que sin plan ni goles todo se vuelve complicado. La apuesta por el uso de redes sociales y un grupo de periodistas muy convencidos de la épica oficialista no alcanza. Por eso Javier Milei puso todas las fichas al pacto de mayo y a la presentación de su libro. Dijo Milei "No voy a presentar mi libro en la Feria del Libro porque hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y un intento se sabotear la presentación”.

En respuesta, el titular del evento Alejandro Vaccaro respondió que el gobierno quería 5.000 entradas gratis para la presentación del libro de Milei, y ellos ofrecieron 200. Rápidamente desde el Poder Ejecutivo dijeron que habían ofrecido pagarlas y que los primeros rechazaron que les coparan el predio.

Finalmente el lugar elegido fue el Luna Park, y la fecha para la misa libertaria será el día 22 de Mayo, horas antes de la firma del “Pacto”, por lo que se confirma que nunca se trató de presentar el libro, sino de invadir la sede para realizar un acto netamente partidario.

Hablando de libros ¿El presidente mintió sobre su currículo profesional y llevó a Planeta a estar en un papelón de gran magnitud que obligó a la editorial a retirar toda la tirada en España? Por supuesto los libros vendidos forman parte de una edición muy acotada que quedará en la memoria.

La que sí viene haciendo demostraciones de fuerza es Cristina Fernández. Luego del acto en el microestadio Néstor Kirchner, la ex Presidente volvió a convocar a los suyos, esta vez en el Instituto Patria para empezar a jugar a la polarización con Javo. La ex Jefa, aprovechando los vientos de cambio, se mostró antifeminista, pro Estados Unidos y liberal.

Cristina, con su mejor cara de titanio, aprovecha el temor reverencial de Milei y sus inconsistencias, y le pega cada vez que tiene oportunidad al Presi tanto por izquierda como por derecha.

Falta de gestión

Una y otra vez hemos dicho que el mayor inconveniente del gobierno de Javier Milei no es su plan (o falta de) económico, sino la falta de gestión. Pasaron cinco meses desde que asumió y apenas ha logrado reunir el 15% de los funcionarios necesarios para hacer funcionar al aparato estatal. Son muchos los casos de renuncias prematuras y despidos de altos funcionarios. El ministro Luis Petri prescindió de los servicios de su jefe de Gabinete, un militar retirado, el teniente coronel Carlos Federico Becker, que integraba su equipo desde el 10 de diciembre. Este pertenecía al entorno de Patricia Bullrich, y la salida habría sido consecuencia de los cortocircuitos que existen entre Pato, el ministro de defensa y el Jefe de Gabinete Nicolás Posse. ¿Cómo van a conformar un gobierno si se manejan como un Maxikiosko?

Este gobierno sin funcionarios ni consensos ratificó que no invitará a Axel Kicillof al Pacto de Mayo. Esto ocurre mientras Santiago Caputo piensa en la estética del lugar para el evento, porque mejor que gobernar es hacer imágenes con inteligencia artificial del Presi y que luzca bien ese día. La desconexión ocurre cuando el 50% de la gente tiene una imagen negativa de Javier Milei, con el agravante que el 44% es “muy negativa”. Las mismas consultoras dicen que mientras el 50% cree que va a estar mejor, el 80% dice que el esfuerzo económico es "insoportable o pesado”. Entonces, ¿Hasta cuándo se aguanta?

El segundo tiempo de Caputo

Si nos guiamos por el sexteto de periodistas adictos al oficialismo y las cuentas troll de twitter del gobierno, la economía va muy bien. Ahora bien, si nos guiamos por la visión que tienen desde el exterior del “fenómeno barrial”, las cosas cambian.

El Wall Street Journal dijo sobre Javier Milei: “Si no cambia de rumbo podría convertirse fácilmente en otro presidente argentino mediocre o peor”, agregó que los "fuertes recortes no son sostenibles", señaló que "la incertidumbre monetaria desalienta" las inversiones y además dijo que el nuevo billete de $20 mil: "Si Alberdi todavía viviera, presentaría una demanda por difamación".

En Marzo la Industria cayó 21,2% y la construcción retrocedió 42,2%. Se trata de una baja de 6,3% y 14,2% en relación al mes anterior y en el primer trimestre las caídas son de 14,8% y 30%; es decir un verdadero desastre. Mientras tanto el gobierno baja impuestos a la importación de heladeras y lavarropas del 35% al 20%, neumáticos del 35% al 16 % y principales insumos plásticos: del 12,6% al 6%.

¿Y qué hacemos con la industria local? Estamos de acuerdo que hay que abrir el mercado para tener más y mejores productos, pero si no mejoramos las condiciones de productividad para los argentinos, los reventamos a todos.

Caputo dijo que el Gobierno tiene "todo armado" para dolarizar y le pidió a los empresarios: "Inviertan"

Luis Caputo se quedó con u$s3,200 millones del BCRA para pagar deuda y dejó una letra intransferible al Tesoro. Es decir, no solo estamos muy lejos de quemar el Banco Central, también de darle la autonomía necesaria que podría venir de la reforma a su Carta Orgánica, ya que el Presidente de la institución fue uno de los “Playmobil” que tuvo el Presidente en su última cadena nacional.

Las generadoras de electricidad rechazaron la oferta de Caputo de saldar deudas con un bono a 2038, sino que el CEO de una de ellas admitió que recibió llamados del FMI y el Departamento de Estado de los Estados Unidos mostrando su preocupación sobre el tema.

Ley Bases en Diputados

La media sanción de la mini Ley Bases ya se encuentra en el Senado. El proyecto se encuentra para el debate en comisión, pero todos los días tenemos una nueva sorpresa. El Secretario de Energía Eduardo Chirillo admitió que no leyó un artículo clave del proyecto y dijo que la redacción de la ley es "poco feliz". El funcionario se puso nervioso ante las preguntas de los senadores Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri; pero más incómodo se lo vio ante la pregunta del senador Oscar Parrilli, quien lo interrogó sobre el costo de producción del barril de petróleo; y éste no supo responder. ¿Se entiende? El Secretario de Energía no sabe cuánto cuesta producir un barril de petróleo en Argentina.

Las empresas como Aerolíneas Argentinas, AYSA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Corredores Viales, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nucleoléctrica son el botín de esta etapa, y los empresarios amigos apuran este trámite. Tampoco olvidemos que no es intención del gobierno cobrarle impuestos a tabacalera Sarandi, dándole tranquilidad a Pablo Otero. Curiosamente fue el oficialismo y todo el PRO quienes votaron en favor del “Señor del Tabaco”. ¿Le deben algo?

Por su parte el Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) ha despertado muchos reclamos, ya que lejos de resultar beneficioso para el país, y llamar inversiones extranjeras; se trata en mi opinión de una especie de aguantadero para un reducido grupo de empresarios domésticos. La exención impositiva por 30 años, la prioridad en la gestión de los recursos, el apartamiento de las provincias y municipios del cobro de tributos; y la jurisdicción exterior para la resolución de conflictos son una buena solución para los amigos del poder. Sin embargo, la seguridad jurídica tan deseada por el inversor externo, brilla por su ausencia.

Durante la previa en diputados, Elisa Carrió había anunciado que la Coalición Cívica abandonaría el bloque de Pichetto. Por su parte Marcela Pagano, que había sufrido episodios de hostigamiento por parte del oficialismo, y que la puso en el centro de la escena en la conformación de la comisión de juicio político; finalmente fue a votar ¿La Diputada espera su momento? Esto mientras tanto en esa misma jornada la gente en las cercanías del Congreso escachaba a José Luis Espert.

El discurso de De Loredo resume la posición de los radicales “Este bloque le viene a dar las herramientas que el gobierno reclama y le viene a quitar las excusas con las que gana tiempo” (…) “Lo que ustedes dicen se escucha bien y fuerte, pero no sucede en la realidad” (…) “Y ahí aparecen las excusas, que somos nosotros los que impedimos que las reformas se sucedan” (…) “Este bloque da su número para que el gobierno tenga las herramientas y que la sociedad después de un ajuste sin gestión que pulverizó jubilaciones y podó ingresos” (…) “La suerte está echada y ya no hay más excusas”.

La llegada del proyecto al Senado incluyó la denuncia de alteración del proyecto de "Ley Bases" que giró de Diputados, con modificaciones a la votación en particular. En efecto, en la Cámara baja votaron una cosa y al alta habría llegado otra muy distinta. Desde el oficialismo dijeron que se trataba de una “pavada” (Si pasaba, pasaba) y que sería enmendado. Por su parte Federico Szturzenegger, para meterle un poco de presión al tema, dijo “si no se aprueba la Ley de Bases, el equilibrio fiscal se alcanzará con "más impuestos" y "menos crecimiento".

Queridos esperanzados, la media sanción de Diputados solo resolvió parte de la ansiedad de los que necesitaban blanquear, los que van a quedarse con algunas empresas públicas y aquellos pocos que aprovecharán el denominado “RIGI”. No hay en dicho paquete medidas que reactiven la economía, y las facultades otorgadas no sirven de freno para lo que viene.