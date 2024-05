Eduardo Menem acusó a Cristina Kirchner de no colocar el busto de su hermano por odio: "Lo tenían secuestrado"

Eduardo Menem, ex senador y hermano del expresidente, acusó este martes 14 de mayo a Cristina Kirchner de no colocar el busto del exmandatario Menem por "odio" y celebró la iniciativa del gobierno de Javier Milei de realizar un acto en Casa Rosada para hacer lo propio en el Salón de los Bustos, justo en la fecha que coincide con el aniversario 35 del triunfo electoral de Carlos Saúl, quien ejerció la presidencia durante 10 años.

"Este busto tendría que haber sido colocado antes", aseguró el asesor de Karina Milei durante el acto en el que también participó su familia, entre quienes estaban Zulemita Menem, hija del expresidente, y diversos ex funcionarios de su gobierno que mantienen estrecho vínculo con la actual administración.

"Acá está toda la familia y los amigos. A todos ellos les doy mi agradecimiento por estar aquí presentes", agradeció, y recordó a su hermano: "Carlos fue mi guía en la política".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei, sobre Carlos Menem: "Les duela o no, ha sido el mejor presidente de la historia"

Las críticas a CFK por "secuestrar" el busto de Carlos Menem

Sin embargo, antes del acto, "Lule" Menem dio una entrevista con Urbana Play, en donde disparó fuertemente contra la administración de la expresidenta Cristina Kirchner por no colocar el busto del ex jefe de Estado.

“La colocación del busto está establecida. Y no lo querían hacer, lo tenían guardado por ahí no sé a dónde. Felizmente el presidente Milei decidió colocarlo. Está hecho hace mucho, hace por lo menos cinco años que está. Como diría alguien, lo tenían secuestrado”, denunció.

En esa línea, también puso el ejemplo de la ausencia del busto de la expresidenta Isabel Martínez, que asumió el poder en 1974 tras la muerte de su marido Juan Domingo Perón. Y por eso apuntó contra la exvicepresidenta: “El manejo arbitrario, con odio, con resentimiento, sin causa, son los peores. Mientras le ponía el nombre de su marido [Néstor Kirchner], cuántas cosas hubieran sueltas, centros culturales, clubes, calles, plazas”, argumentó.

“No lo quería poner al busto de un expresidente elegido democráticamente, reelegido democráticamente. Lo que sé es que la ubicación se tenía que hacer por orden cronológico. Y el busto de Menem es anterior al de Kirchner”, añadió el exsenador.

Instalaron el busto de Carlos Menem en la Rosada y Javier Milei lo inaugura este martes

Además, sostuvo que no sabe por qué el expresidente Mauricio Macri no tomó la iniciativa de instalarlo: “No lo sé, pero por lo menos cuatro o cinco años creo que estaba. No sé si alcanzó algo de Macri”.

El recuerdo a su hermano y la referencia sobre la "corrupción"

Con respecto a la presidencia de su hermano, aseguró que su gobierno derrotó la hiperinflación de 1989 y lo defendió por los casos de corrupción. “Vinieron opositores que no podían concebir que un presidente del Interior haya hecho lo que ellos no se animaron a hacer, tomar las reformas del Estado, la reforma económica, y empezaron, inclusive, los ataques por corrupción”, manifestó.

“Yo no conozco gobiernos en los que no haya habido algún hecho de corrupción. Es una cosa, son los hechos aislados. Todo gobierno puede tener de otra cosa un sistema de corrupción, como ocurrió en otros. Pero claro, como había que demonizarlo, insistieron. Era para demonizar y quitarle méritos al único presidente que pudo domar la hiperinflación”, detalló.

Día 156: De Carlos Milei a Javier Menem

Finalmente, dijo que Milei “está en el camino correcto”. “Creo que si no se toman las medidas que está tomando, no vamos a salir del estado desgraciado, calamitoso que dejaron los Kirchner cuando se fueron, con el 40% de los pobres y con la inflación”, cerró.

Las palabras de Javier Milei y "Zulemita" Menem

El presidente Javier Milei inauguró el busto del exmandatario Carlos Saúl Menem en Casa Rosada y, entre lágrimas, afirmó que se trató de "un acto de justicia".

“Hoy estamos haciendo un acto de justicia. Estamos reconociendo su liderazgo, su trayectoria política y sus gobiernos”, remarcó el Presidente. Y añadió: “Estamos haciendo homenaje al mejor Presidente de los últimos 40 años, al menos”.

Asimismo, Zulemita Menem, hija del fallecido exjefe de Estado, hizo alusión al aniversario número 35 del triunfo del dirigente peronista en las elecciones de 1989: "Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este año, en una fecha con tan importante significado".

En su discurso, Zulemita afirmó estar "muy honrada" de su padre, a quien definió como "un caballero de la política". "Le deseo, como ciudadana, todo el éxito que su dedicación y tarea merecen", expresó la hija de Carlos Menem, dirigiéndose a Milei.

JD /