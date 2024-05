Pedro Saborido: "Milei ha fascinado casi artísticamente”

Pedro Saborido está presentado su nuevo libro, “Una historia de amor”, y sostiene que "el amor, al igual que el capitalismo, puede fallar". "La idea es contar que siempre, pese a todo, volvemos a intentar amar", anticipó. Sobre la situación política nacional, el escritor justificó al votante de Milei por sus ganas de que las cosas cambien: “Si no deseo, practico esa antipolítica cínica en la cual no creo en nada, lo único que hago es salvaguardarme a mí mismo” En una charla filosófica en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué puede encontrar el lector en su último libro "Una historia del amor"?

Es un recorrido donde rescatamos, sin idealizar, esas incompletud hermosa que es el amor y que, pese a ser imperfecto, y como bien digo en la tapa, si fuera un electrodoméstico, lo devolveríamos porque falla, siempre termina siendo la apuesta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es la imperfección más conveniente que nos puede brindar la vida. El amor, al igual que mis otros libros sobre el conurbano, el fútbol y la vida en el capitalismo, puede fallar. No es una certeza, es una oportunidad. Mi amigo Brienza dice lo mismo del peronismo, no es una certeza, es una oportunidad para distintos proyectos. El libro habla del amor a las mascotas, a las parejas, el desgaste y el esfuerzo de las parejas para poder seguir, la herencia de Borges y verla como una forma de prolongación del amor.

Hay un capítulo donde aparece el presidente de los Estados Unidos y su esposa en el que terminan probando la gaseosa Manaos y luego se desata un conflicto con Argentina porque cuando dos personas aman lo mismo puede desatarse el odio. El libro también pasa por el amor a Dios, al trabajo, etc. La idea es contar que siempre, pese a todo, volvemos a intentar amar. Más allá de que la eficiencia, ese gran producto del capitalismo, no tiene nada que ver con el amor. Entonces a veces la lucha está entre lo que es eficiente y lo que amamos.

El nuevo libro de Pedro Saborido.

¿Qué piensa del amor que sienten algunos jóvenes por Milei?

Están viendo una oportunidad que no ven en otro lado, una fascinación. ¿Qué encontramos en el culto, en Javier Milei, en el peronismo, en el periodismo? La fascinación de algo que te haga olvidar la muerte, algo que te hace olvidarte de la tristeza, la fascinación es eso que nos mueve. Es la fe y eso donde podemos suspender la realidad y creer en algo. En el peronismo, el periodismo o en Milei.

Milei ha fascinado casi artísticamente. Creo que líderes como Perón, Cristina o el propio Macri tienen algo de performático o de artistas, tienen que hacer que la gente crea algo. Al igual que Julio Chávez o Coco Silly, te hacen olvidar de la realidad y creer o emocionarte a pesar de saber que todo es artificio. Milei ha fascinado en un campo de cosas que no funcionan y de ideas que parecen un chicle gastado. Hay una decepción y a partir de eso la intención de probar algo nuevo. Muchos jóvenes, y no tan jóvenes, han visto la oportunidad en Milei de que las cosas cambien.

Perón ha dicho más de una vez que el pueblo hace tronar el escarmiento, el tronar me suena a trueno y un trueno suena a un rayo. Y las probabilidades de que un rayo haga tronar un Renault 12 y lo convierta en un secarropas son mínimas. A veces, el tronar es la destrucción y se ha apostado más a la idea de terminar con algo que de construir algo nuevo. Ese es un problema. He visto titulares sobre encuestas que indican que hay optimismo y pesimismo al mismo tiempo.

Se podría decir que el peronismo fue una oportunidad, luego la gente vio esa oportunidad en Macri y se decepcionó, y ahora la ve en Milei. ¿Lo que busca Argentina siempre es una oportunidad porque percibe que le va mal?

¿No hacemos lo mismo en el amor? Es tratar de encontrar algo para nuestra soledad, nuestra angustia, nuestros miedos. Nos divorciamos y volvemos a insistir, nuestras empresas tienen problemas y volvemos a insistir, hay algo que nos dice que puede haber otra oportunidad.

Nueva etapa: el peronismo busca reorganizarse como bloque político

Me pregunto si esta idea del amor se puede trasladar al campo de la filosofía y la sociología, como el deseo. Hegel dice que la fuerza que mueve a la humanidad es el deseo. Si uno pierde el deseo, está viejo o muerto. Si así fuera, por carácter transitivo puedo llegar a pensar que el hecho de que la sociedad haya votado a Milei, sería sano por esa búsqueda del deseo.

Es difícil aceptarlo, lo más cómodo es no creer. Cuando uno cree pone su autoestima y su ego en juego. Puede volver a sentirse un estúpido. ¿Cuál es la mejor manera de no desilusionarse? No ilusionarme. Si no deseo, practico esa antipolítica cínica en la cual no creo en nada, lo único que hago es salvaguardarme a mí mismo. Si no creo que algo puede cambiar, soy automáticamente un conservador.

En cambio, cuando uno apuesta a que algo cambie, se vuelve a ilusionar. Es San Martín cruzando Los Andes a pesar de que un montón de gente le decía que estaba loco y que se iba a morir de frío. El resultado es la diferencia entre un tonto y un audaz. Yo no estoy de acuerdo con las ideas de Milei, pero hay que reconocer que la gente volvió a creer.

Me sorprende como hay más peronistas que pueden encontrar virtud en Milei que radicales o gente de otros signos políticos. Entiendo que es porque son capaces de percibir esa pasión.

Yo no le encuentro un sólo aspecto positivo a Milei, le encuentro aspecto positivo a la gente que creyó en él, que sigue deseando y que no acepta vivir mal, entragarse y resignarse. No creo en Milei, pero entiendo lo genuino de la gente que lo votó. Ahí hubo audacia, desenfado, transgresión e imaginación, es imposible negarlo. Después, el tema está en el sentido que toma. La incorrección política no es necesariamente progresista y de izquierda, Mussolini también era un tipo políticamente correcto. Milei tendrá un discurso de odio, pero es de odio hacia el otro, a los suyos los enamoró.

ADP FM