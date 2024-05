Hernán Madera: "El peronismo tiene 3 opciones, que son Cristina Kirchner, Grabois y Guillermo Moreno, que está creciendo"

Desde el peronismo confirmaron la fecha para llevar a cabo sus elecciones internas, la cual tendría lugar a mediados del mes de noviembre y se perfilan candidatos como Cristina Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno, quien viene creciendo exponencialmente dentro de la coalición política. En función de ampliar este panorama, este medio se puso en comunicación con el analista político, Hernán Madera.

“Los tiempos se están acelerando, están saliendo encuestas en las que Guillermo Moreno está empatando a Cristina Kirchner a nivel nacional, entonces, el kirchnerismo se tiene que mover rápido”, comentó Hernán Madera. “Cristina podría ser la candidata a presidir el PJ y todavía Máximo Kirchner no se bajó de la candidatura para repetir en el PJ bonaerense, pero todo hace parecer que el candidato va a ser el senador Wado De Pedro”, agregó.

Posteriormente, Madera planteó: “El nombre Wado De Pedro lo que nos dice es Cristina, no nos dice mucho más que eso. Cristina se quedaría con el PJ de PBA, esa no sería una gran disputa”. Luego, manifestó que, “el tema es el PJ nacional, con una Cristina Kirchner que está refugiada en el Instituto Patria, en el conurbano es donde mejor imagen tiene, ahí llegaría ella sola al 40% de los votos, pero ya no hay visitas al interior ni a los gobernadores”.

El peronismo kirchnerista se vio superado por el tradicional

“El sector del electorado que se identifica con el peronismo tradicional y no con el kirchnerista, lo supera, hay un cuasi empate entre el sector del electorado que se identifica con el peronismo tradicional y con el peronismo kirchnerista”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Esto es una señal de alarma total para el kirchnerismo, porque quiere decir que el peronismo se terminó dividiendo en mitades”.

La imagen de Guillermo Moreno está creciendo en el peronismo

Por otro lado, el analista político señaló: “El peronismo tiene 3 opciones, que son Cristina Kirchner, Grabois por la izquierda y después el peronismo tradicional, que viene con la idea de volver a las fuentes del peronismo, el de siempre y que no se peleaba con los empresarios, que es el de Guillermo Moreno”. Sobre la misma línea, remarcó que, “Guillermo Moreno está creciendo y se va a empezar a ver reflejado cuando se publiquen las encuestas”.

“El RIGI es un régimen de grandes inversiones mineras, la palabra minera falta pero es un régimen de grandes inversiones mineras, por lo que el peronismo catamarqueño y sanjuanino votaron a favor”, expresó Madera. Para finalizar, dijo que, “es difícil al Presidente rechazarle toda la ley, sí lo que se puede hacer es modificarselo todo”.