Jaime Duran Barba: "Después de Milei no va a volver a existir como se lo concebía el PRO, ni JxC, ni el peronismo, ni el kirchnernismo"

Jaime Duran Barba, el consultor político y exasesor de Mauricio Macri, analizó la gestión del presidente, Javier Milei y planteó cambios irreversibles para las estructuras partidarias. Según él, los políticos afines a La Libertad Avanza serán absorbidos por el mileismo.

"Después de Milei no va a volver a existir ni el PRO, ni Juntos por el Cambio, ni el peronismo como se lo concebía, ni el sindicalismo, ni el kirchnerismo", afirmó en diálogo con Mil cosas a la vez, con Lautaro Maislin, Verónica Castañares y Luis Bremer en FM 107.3. Para el consultor ecuatoriano la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich "no es más una dirigente del PRO, es una dirigente del mileísmo".

En relación a la gestión de Milei, señaló pros y contras. “No se concretan cambios que se anuncian y generan conflictos a medio plazo, como la clausura de entes públicos, que no funcionan, pero siguen vigentes y siguen generando gastos, que es lo que pasa con Télam, una cosa es que se ponga un candado en la puerta y otra cosa es que no exista”, cuestionó. “Lo que sí logró Milei es una conversación muy moderna de acuerdo a parámetros que hemos estudiado en las universidades más importantes, que es una conversación muy directa, transparente y Milei expresa sentimientos y lo hace con total sinceridad”, analizó.

“Yo viajo mucho y no hay ningún lugar donde no me pregunten por Milei, es sin duda el presidente argentino más conocido de los últimos 50 años”, subrayó.

Respecto a la situación económica y la inflación sostuvo que le parece bastante apremiante. “Hay que ver cuánto tiempo la gente tiene la paciencia para soportar esta situación”, advirtió. Otra de las críticas que esbozó Duran Barba fue en relación a la libertad de prensa: “Milei todavía no empieza a aprender que la libertad de prensa es un pilar de la democracia, los periodistas somos incómodos y pesados para todos los gobiernos de todos los colores”.

Respecto a la posibilidad de que baje su nivel de ataques a periodistas vaticinó: “Creo que en su caso la mejor explicación fue la que dio Patricia Bullrich, que es un tema de temperamento, él es así, reacciona violentamente frente a cualquier crítica, igual tu cambias cuando la realidad te lo impone”.

El PRO y Juntos por el Cambio en la era Milei

“Estos procesos de cambios muy fuertes arrasan con la anterior estructura de partidos”, postuló Duran Barba. “Estamos en un momento de cambio radical de la política en todo el mundo y creo que después de Milei no va a existir ni el PRO, ni juntos por el cambio, ni el peronismo como se lo concebía, ni el sindicalismo, ni el kirchnerismo”, afirmó.

Jaime Duran Barba: "Si le va mal a Javier Milei, el daño en el PRO será irreparable"



“Los políticos que estén muy cerca de Milei, serán absorbidos por él. Yo creo que Patricia no es más una dirigente del PRO es una dirigente del mileismo; entre los radicales hay gente muy valiosa, pero no podemos volver a cantar la marcha radical porque eso ya se acabó”, aseguró.

“Hay que pensar alternativas a un mundo que ya se acabó, internet arrasó con la antigua sociedad”, explicó. “Hay que reinventar la política, una política en la que sea más importante manejar a Inteligencia Artificial que la marcha peronista”, concluyó.