El consultor político Jaime Duran Barba analizó la coyuntura argentina protagonizada por el encarecimiento de la economía, uno de los aspectos que se desprenden de las medidas de "motosierra y licuadora" implementadas por el presidente Javier Milei. "Puede generarse un estallido", advirtió, luego de hacerse eco del alto costo de vida en el país.

El experto en comunicación política, que tuvo un rol crucial en el ascenso de Mauricio Macri a la presidencia, advirtió sobre la posibilidad de que el gobierno libertario no logre cumplir con su radical programa de gobierno, lo que podría derivar en un fracaso de su gestión.

"El Presidente está queriendo hacer un cambio automático que advertí que no es posible", dijo el analista y exfuncionario ecuatoriano respecto a los 110 días de Javier Milei ante el Ejecutivo. "Es muy desconcertante. En cuanto a cuestiones legales no creo que haya logrado un cambio importante", agregó, en diálogo con Ramón Indart por Splendid AM 990.

Jaime Durán Barba: "Si le va mal a Javier Milei, el daño en el PRO será irreparable"

A modo explicativo, citó la escalada de los precios en Argentina desde que asumió Javier Milei, una de las medidas de Milei que lo "impresionaron". En esa línea, evaluó que en Buenos Aires, una de las ciudades donde reside, éstos son "muchísimos más altos que en Quito o México".

"Provoca una tensión que puede terminar en un estallido, a menos que el Gobierno logre hacer algo que la gente común sienta que es bueno", explicó Duran Barba.

El análisis de Duran Barba sobre el ascenso de Milei

Según Duran Barba, el ascenso meteórico de Javier Milei tiene que ver con que se trata de un reflejo de "un fenómeno global, un cambio de época", en relación a las nuevas formas de hacer política que implican el uso las redes sociales como plataforma política.

Duran Barba consideró que el ascenso de Javier Milei es parte de un "fenómeno global".

"Las redes nos cambiaron la mente sobre lo que pasa. Hay estudios que dicen que existen una serie de cambios que hay a nivel cerebral y nos quita la posibilidad de reflexionar", dijo.

Sin embargo, advirtió que "la realidad no se cambia con un tuit", en referencia a la habitual interacción del presidente Milei en la red social X, cuyo capital político fue construido desde esas plataformas.

Sin embargo, Duran Barba lanzó una advertencia de manera indirecta a este tipo de prácticas, y consideró que "una cosa es ganar elecciones con las redes y otra cosa es convencer a los sindicatos y a todos los organismos políticos con los cambios que se quieren llevar adelante".

Parte de esa discusión tiene que ver con los primeros meses de gestión de Milei, marcados por la pelea con los gobernadores e insultos a legisladores en medio de la negociación por la fallida Ley Ómnibus, que también enfrentó con diversos actores sociales; mientras que por otro lado intentó atribuirse facultades legislativas según el DNU 70/2023 que encontró un primer freno en el Senado.

En esa línea, Duran Barba descartó que los políticos que se oponen a las radicales propuestas de Milei para reformar el estado busquen eyectarlo del poder. "Yo no creo que haya una actitud golpista en la oposición. Están desconcertados en el fenómeno Milei", dijo, además de opinar que si bien "es único en Argentina", no lo es en el mundo. "Están (Gabriel) Boric, en Chile; y (Donald) Trump, en Estados Unidos, entre otros", agregó.

Hacia el cierre, el consultor político indicó que las recientes derrotas de Milei en el Congreso nacional lo obligan a "meter las cartas en la baraja y dar de nuevo", mientras que la clase política en Argentina debe encarar un proceso de renovación. "Si Milei fracasa, no deberían volver Macri, Cristina, sino buscar un nuevo protagonista", cerró.

