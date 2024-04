El ex ministro de Economía Domingo Cavallo dejó varias definiciones sobre el rumbo del gobierno de Javier Milei. Si bien elogió el ajuste fiscal llevado adelante hasta el momento, afirmó que alcanzar el superávit es no solo ambicioso, sino casi imposible. También advirtió sobre los "grandes obstáculos" al comercio exterior que todavía persisten y que, en su opinión, impedirán "un rebote en 'V'" de la economía.

En un seminario virtual organizado por el broker Coco's Capital, le aconsejó al libertario nada menos que ceder en su objetivo de lograr el superávit fiscal en 2024, una de las metas clave de la gestión de La Libertad Avanza, pactada con el Fondo Monetario Internacional como parte del acuerdo con el organismo.

“A mí me parece que plantearse de que el déficit tiene que ser cero incluyendo todos los intereses, pagos de intereses, de la deuda, es un objetivo demasiado ambicioso y a lo mejor imposible de conseguir", aseguró.

Con respecto a la reactivación económica, y teniendo en cuenta las proyecciones negativas para el 2024, del 2,8% del PBI según el FMI y del 3,5% en la mirada de los analistas que forman parte del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, advirtió que un rebote no será posible a menos que se elimine el cepo cambiario.

Sin embargo, calificó como “difícil” la idea de llevar adelante una unificación y liberalización completa del mercado cambiario en el corto plazo. Por el contrario, argumentó a favor de un desdoblamiento cambiario, acelerando el crawling peg y la devaluación del peso, que, en su visión, ampliaría la brecha cambiaria por un tiempo, aunque luego esto le permitiría al Gobierno converger en una divisa que se ubique en torno a los $1300.

El Gobierno ordenó que las prepagas den marcha atrás con los aumentos de las cuotas

Cavallo cree que la inflación se va a "estabilizar" por arriba de las expectativas de Milei

En relación a la tasa de inflación, en clara desaceleración en los últimos meses, Cavallo hizo referencia al seguimiento de los precios online que hace su hijo, Alberto Cavallo, desde la consultora PriceStats. Explicó que “últimamente los precios online muestran una tendencia a la baja, aunque menor que la publicada por el INDEC”.

En ese sentido, vaticinó que, “a partir de mayo, la inflación podría estabilizarse en torno al 6% o el 7% mensual”, al tiempo que proyectó un IPC nacional del 9,5% para el vigente mes de abril. De ser así, sería la primera vez en la gestión que el dato alcanzaría un solo dígito: la última vez que esto sucedió fue en octubre pasado, durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, señaló que es necesario considerar la recomposición salarial y el ajuste de ciertos rubros de gasto que quedaron "muy licuados" debido a la alta inflación, incluso antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

“Es poco probable que la inflación continúe disminuyendo a partir de mayo con el mismo ritmo que ha tenido hasta abril”, afirmó Cavallo, quien también adelantó que la estabilización se dará dado que el ajuste de los precios regulados por encima de la tasa normal se habrá “agotado”.

En línea, aclaró que esto significa que "la suba ya no va a tener una tendencia declinante", pese a remarcar que esto "no es lo que espera el Gobierno". "Piensan que hacia fin de año se puede converger a una tasa de inflación más cercana a un 2% mensual. A mí me parece muy difícil”, apuntó.

Por último, alertó por una profunda baja de la recaudación tributaria a partir de la caída del consumo producto de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, señalando bajas de hasta el 38% en el Impuesto a los Sellos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto al Cheque, entre otros.

“Hasta que no se reunifique y liberalice el mercado cambiario y se remuevan los fuertes obstáculos que hoy hay al comercio exterior de Argentina, yo no veo que haya una reactivación importante de la economía”, sostuvo, al mismo tiempo que señaló que, incluso, podría continuar el mismo “clima recesivo, incluso con tendencia a ser depresivo, o sea que una recesión prolongada”.

Noticia en desarrollo...