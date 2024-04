Jorge Lanata ratificó que llevará a la Justicia al presidente Javier Milei. De acuerdo con lo que contó el periodista, este miércoles presentará dos demandas, una penal y otra civil, contra el Jefe de Estado quien lo acusó de “recibir sobres y mentir”. "No se puede decir cualquier cosa de cualquiera. Encima, van cuatro meses de gobierno. Imagínate en dos años", señaló.

En diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, Lanata sentenció: "Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir".

“Acusó a tipos en muchos casos inacusables. No tengo claro si esto es una línea, si está deliberado o no, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia. Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así... Y encima van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años”, insistió Jorge Lanata.

Lanata aclaró que si Javier Milei "se retracta" retiraría la demanda judicial

Y continuó: "Tiene algunas cosas parecidas a los Kirchner en cuanto a que, frente a un tema, dobla la apuesta, por ejemplo. En ese sentido es bastante parecido. No lo estoy comparando, digo esto porque hay muchos fanáticos de Milei que dicen no, no estás comparando con Cristina. Por ahora, por lo menos por lo que parece, no es comparable. Nadie duda hoy de la honestidad de Milei, de modo que no es comparable. Ahora, en la personalidad, sí creo que hay cosas que son comparables”.

En ese sentido, el conductor consideró que Milei "se comporta como un monárquico". "Cuando alguien gana, gana una parte en detrimento de la otra. Así fue siempre en Argentina a excepción de algunos momentos. Nunca escuché que se hablara de la Argentina entera y se gobernara de ese modo. No se puede decir cualquier cosa de cualquiera", concluyó.

El inicio de la controversia

Lanata había cuestionado la insólita presencia del diplomático en una reunión de Gabinete: "Me parece bien que Milei esté o no preocupado por Israel, lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, esté en una reunión de Gabinete en Argentina, me parece que hay formas que mantener", declaró en su programa de radio Mitre.

El mandatario salió a responderle con furia desde las redes sociales. "Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión”, comenzó y agregó: "Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC", dijo en referencia al Comité de Crisis que formó para analizar el ataque de Irán a Israel y sus consecuencias geopolíticas en la región. "Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, cerró su posteo Milei.

El director del centro Ana Frank criticó el "protagonismo" de Milei y pidió una posición "más pacifista"

Al leer el posteo, Lanata se ofendió y respondió: “No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera; a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener… Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo”.

Tras las acusaciones, Lanata pidió el apoyo de sus colegas: “En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo. Salen a defender dos o tres, y los demás miran para otro lado porque o, en efecto, son ensobrados, o porque son mileístas oportunistas”.

Ratificando sus acusaciones y con cierto sarcasmo, Milei escribió en X que “es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo”.

