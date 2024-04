Jorge Lanata se sumó en los últimos días al listado creciente de periodistas cuestionados e insultados por el presidente Javier Milei, lo que derivó en un conflicto que podría materializarse en un juicio por calumnias e injurias contra el jefe de Estado. En este marco, Lanata remarcó la importancia de "frenar" los ataques recurrentes de Milei para que no se naturalice la violencia contra la actividad periodística y hasta deslizó que retiraría la demanda judicial en caso de que el mandatario se retracte de sus expresiones ofensivas.

En el contexto del programa Argenzuela, transmitido por C5N, Lanata retomó el hilo de la discusión reciente con el Presidente y aclaró que en ningún momento lo criticó por falta de honestidad, sino por su actitud "imprudente".

"Milei no actúa como presidente. ¿Qué es lo que yo espero? Espero aplomo, determinación. No me parece bien que una persona del nivel de un presidente insulte libremente. Está actuando de manera maleducada", expresó el periodista en diálogo con Jorge Rial.

También aludió a la intervención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se ofreció a mediar entre ambos para que Lanata retire la demanda judicial. En ese sentido, el periodista sostuvo que si Milei "se retracta" de sus dichos (el Presidente había hablado en redes sociales de "sobres" para desvirtuar la labor de Lanata), no tendría problemas en desistir de la presentación en los tribunales.

"Patricia Bullrich dijo que va a hablar con Milei para que yo no haga el juicio y retire la acusación. Le dije que si Milei se retracta, no tengo problema en no hacer el juicio. A mí no me hace gracia hacer un juicio. Es un embole, tenés que ir a Tribunales. Pero yo no puedo aceptar lo que dijo, si no terminás de bajarte los pantalones de la peor manera", explicó Jorge Lanata en C5N.

A continuación, Lanata comentó que las constantes agresiones al periodismo revisten de cierta gravedad en los pocos meses que lleva Milei al mando del Poder Ejecutivo y que muchas veces condicionan la labor periodística, dando lugar a mecanismos de autocensura.

Javier Milei y Jorge Lanata.

"Imaginémonos a un Milei en una crisis", propuso Lanata. "¿Qué haría Milei en una crisis con el periodismo? ¿Hasta dónde podríamos hablar o no podríamos hacerlo? El problema de estas cosas, más allá de las acusaciones puntuales, es que genera autocensura en los demás".

A su vez, Jorge Lanata remarcó que durante la gestión de Carlos Menem, habiendo sido uno de los periodistas más "problemáticos" para el Gobierno, se mantenía un respeto entre los trabajadores de prensa y las autoridades de Casa Rosada.

"Menem nunca dijo 'Lanata es un coimero' y debe haber estado caliente conmigo, porque le tiramos varios ministros. Pero había cierto respeto que se mantenía", detalló Lanata durante el reportaje con Rial.

El gobierno suma apoyo de gobernadores a su nueva Ley Bases y continúa negociaciones

¿Por qué se pelearon Milei y Lanata?

La discusión entre Lanata y Milei se produjo luego de las declaraciones radiales del periodista al referirse a la aparición del embajador de Israel, Eyal Sela, en la reunión de gabinete del domingo en la Casa de Gobierno.

"Me parece bien que Milei esté o no preocupado por Israel, lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa, esté en una reunión de Gabinete en Argentina, me parece que hay formas que mantener", opinó Lanata en Radio Mitre.

Foto: X/@JMilei

Javier Milei dio un contragolpe en redes sociales y cargó contra el periodista por "larretista" y "ensobrado".

"Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo ala reunión formal del comité de crisis. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”, tuiteó el Presidente como respuesta a los planteos de Lanata.

CA/ED