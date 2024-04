El gobierno suma apoyo de gobernadores a su nueva Ley Bases y continúa negociaciones

El gobierno nacional mantiene jornadas de intensa negociación de la mano de su ministro de Interior, Guillermo Francos, y los diversos gobernadores y diputados "dialoguistas" para lograr la sanción de su nueva Ley "Bases".

Mientras se acerca el tratamiento de la ley en el Congreso, ahora sumaron el apoyo de los gobernadores Pullaro (Santa Fe), Frigerio (Entre Ríos) y Llaryora (Córdoba), que este martes 16 de abril se encontraron con Francos.

Por estas horas, el funcionario con despacho en la planta baja de Casa Rosada encara una serie de reuniones claves para concretar el objetivo, mientras se prepara para dar tratamiento de la ley en plenario de comisiones y luego la Cámara de Diputados.

La intención es tratar la nueva versión de la Ley Bases y el paquete fiscal que contempla, entre otras cosas, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, fijada en $1,8 millones para solteros y $2,2 millones para casados con dos hijos.

La Región Centro da su apoyo a Milei

Llaryora, Frigerio y Pullaro

Durante el acto de asunción del gobernador de Pullaro a la presidencia Pro Témpore de la Región Centro, los mandatarios coincidieron en su apoyo a la Ley Bases y el Pacto de Mayo, como parte de sus intenciones de darle las “herramientas” que necesita el Gobierno del presidente Javier Milei.

“Más allá de las intencionalidades políticas, nos encontramos con la realidad de un Estado devastado. Un Estado que no puede cumplir las funcionalidades más esenciales”, aseguró Francos cuando le tocó hacer uso de la palabra ante la atenta mirada de los mandatarios provinciales.

En esa línea, el funcionario nacional volvió a reiterar el discurso de austeridad que caracteriza al gobierno libertario, aunque intentó generar expectativas con un rebote económico en el segundo semestre del año.

“No esperen nada del Estado ahora, por ahora, no hay plata. Pero ya va a haber, porque estamos estabilizando la situación macroeconómica y estamos convencidos que a partir del segundo semestre del año la economía va a rebotar y vamos a conversar de otro tipo de cosas”, aseguró Francos.

Por su parte, Frigerio dijo que “no se puede analizar lo que está pasando en la región centro sin tomar este contexto macroeconómico y social que tanto duele. Con recesión y casi la mitad de los argentinos en la pobreza. Esta es la realidad, como dice el Presidente, no hay plata. Y yo doy fe de eso en Entre Ríos”.

A su vez, el gobernador entrerriano, quien aprovechó también para expresar su apoyo a la reforma laboral y fiscal que impulsa el Gobierno, expresó: “No es solamente un esfuerzo de austeridad del Gobierno nacional, nosotros también en las provincias nos estamos manejando con las misma austeridad con la que vive la mayoría de los argentinos”.

En tanto, los mandatarios de Santa Fe y Córdoba también se mostraron proclives a brindar su respaldo a las iniciativas que propone el Gobierno, aunque no olvidaron sus reclamos para con el Ejecutivo.

“El tiempo de la región centro es la defensa de la producción. Nosotros no tenemos un pueblo que quiere vivir de un subsidio, nuestro pueblo quiere vivir de un trabajo digno y para eso tenemos que darle condiciones”, manifestó Llaryora.

En este sentido, el mandatario cordobés afirmó: “Cuando defendemos las cooperativas y las mutuales no nos entienden en capital, porque no viven en el interior donde, si no estuvieran, no tendríamos ni siquiera quienes nos entierren”.

Por su parte, cuando le llegó el turno al gobernador santafesino insistió con incluir la discusión productiva en el debate de la Argentina que se viene. “Queremos discutir el equilibrio fiscal y la reforma política, pero en esos debates también tenemos que discutir el modelo productivo, qué argentina queremos, a dónde vamos a apuntar y cómo vamos a desarrollar a nuestro país”, consideró Pullaro.

Tras el encuentro con mandatarios provinciales de la zona centro, el ministro del Interior tiene previsto visitar en Santiago del Estero a Gerardo Zamora, aliado a kirchnerismo, pero que configura un actor clave en el Senado con tres bancas que destrabaría el complejo escenario en la Cámara alta.

El gobernador Gerardo Zamora

Reunión con el gobernador de Santa Cruz y una diputada salteña clave

Por la mañana, en la previa a la habitual reunión de Gabinete, Francos recibió a mandatario de Santa Cruz, Claudio Vidal, uno de los recurrentes en sus despachos, que llegó con una serie de reclamos, pero que dejó una foto con el ministro.

El santacruceño hizo explícita su preocupación por la caída de la producción de la petrolera estatal, y reclamó por el abandono de los yacimientos que considera se están produciendo por estos días. También reiteró el pedido de inversión en YCRT, y reafirmó la negativa de la cuenca a cualquier forma de privatización de la unidad económica de Río Turbio.

Además, hizo alusión al aumento de servicios públicos que modifica los descuentos por “zona fría” para el gas y la luz.

Mañana miércoles a las 11.30, la diputada del bloque Innovación Federal, la salteña Pamela Calletti, asistirá a Casa Rosada por invitación del ministro Francos. Se trata de la última de las tres bancadas de centro junto al radicalismo y a la de Miguel Pichetto, con la que aún la administración no había establecido línea.

Según confirmaron fuentes de Salta, el debate respecto al Impuesto al Tabaco, excluido del nuevo proyecto, será clave en la negociación. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que el Gobierno evalúa presentar un proyecto aparte para evitar la interferencia de los lobistas.

“Faltan algunas cuestiones que si no se modifican no vamos a acompañar”, supo advertir Calletti en la previa a la reunión en la que el delfín de Milei tendrá la difícil tarea de avanzar en limar detalles para sumar votos a la Ley Bases.

