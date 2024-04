Gobernadores, ministros, legisladores, y empresarios se encontraron en la cena anual del CIPPEC

Gobernadores, legisladores, empresarios y dirigentes políticos del oficialismo y la oposición se reunieron este lunes por la noche en la cena anual del (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) CIPPEC.

"No hay urgencia más apremiante que reducir el flagelo de la pobreza", aseguró la directora ejecutiva de CIPPEC, Gala Díaz Langou.

El diputado nacional Oscar Zago. FOTO: Ernesto Pages

La ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su marido Federico Salvai, ex legislador porteño. FOTO: Ernesto Pages

El ex senador nacional, Federico Pinedo. FOTO: Ernesto Pages

La modelo Carolina "Pampita" Ardohain y su marido Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico porteño. FOTO: Ernesto Pages

En el discurso central de la cena, la referente del centro reclamó que se trabaje para "mitigar los efectos de la recesión en esta población".

"Que el equilibrio fiscal no se convierta en un objetivo ciego que profundice desequilibrios sociales", advirtió Días Langou.

Ante los presentes, sostuvo: "La sábana es corta, asegurémonos estar cubriendo bien a quien no tienen otra manera de protegerse".

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes. FOTO: Ernesto Pages

El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. FOTO: Ernesto Pages

Quiénes participaron de la cena anual de CIPPEC

Del encuentro participaron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jefe del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, Rodrigo De Loredo; el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra; y el ex jefe de la bancada de diputados nacionales de LLA Oscar Zago, entre otros.

Las diputadas Sabrina Ajmechet y Silvana Giúdici. FOTO: Ernesto Pages

El diputado nacional Daniel Arroyo. FOTO: Ernesto Pages

Además, estuvo presente el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Mark Stanley; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el ex diputado nacional Ricardo Gil Lavedra; los ex funcionarios Carolina Stanley y Federico Salvai; el economista Carlos Melconian; el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López; y el ex diputado nacional Eduardo Amadeo.

La diputada nacional, Lilia Lemoine. FOTO: Ernesto Pages

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y su esposa Victoria Costoya. FOTO: Ernesto Pages

La directora de la Revista Noticias, Alejandra Daiha. FOTO: Ernesto Pages

El diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo; el funcionario porteño Roberto García Moritán y la modelo Carolina "Pampita" Ardohain; y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, también estuvieron en la cena anual de la entidad.

La diputada nacional, Margarita Stolbizer. FOTO: Ernesto Pages

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. FOTO: Ernesto Pages

La periodista Débora Plager. FOTO: Ernesto Pages

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y su esposa Victoria Costoya. FOTO: Ernesto Pages

La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio. FOTO: Ernesto Pages

El ex diputado Eduardo Amadeo. FOTO: Ernesto Pages

El ex secretario de Macri, Darío Nieto. FOTO: Ernesto Pages

El diputado nacional, Rodrigo de Loredo. FOTO: Ernesto Pages

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza. FOTO: Ernesto Pages

La periodista Cristina Pérez. FOTO: Ernesto Pages

El analista político Rosendo Fraga. FOTO: Ernesto Pages

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. FOTO: Ernesto Pages

El ex ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. FOTO: Ernesto Pages

El economista Carlos Melconian. FOTO: Ernesto Pages

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. FOTO: Ernesto Pages

El ex juez Ricardo Gil Lavedra. FOTO: Ernesto Pages

El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia. FOTO: Ernesto Pages

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. FOTO: Ernesto Pages

El diputado nacional Martín Tetaz. FOTO: Ernesto Pages

El legislador porteño Ramiro Marra. FOTO: Ernesto Pages

El ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. FOTO: Ernesto Pages

El diputado Damián Arabia y el senador Alfredo De Angeli. FOTO: Ernesto Pages

El diputado Damián Arabia. FOTO Ernesto Pages

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley. FOTO: Ernesto Pages

El periodista Fabián Doman. FOTO: Ernesto Pages

El diputado Nicolás Massot. FOTO: Ernesto Pages

El legislador porteño Yamil Santoro. FOTO: Ernesto Pages

El diputado nacional Emilio Monzó. FOTO: Ernesto Pages

Los diputados nacionales Nicolás Massot y Emilio Monzó. FOTO: Ernesto Pages

El periodista Fabián Doman y el diputado Emilio Monzó. FOTO: Ernesto Pages

ED