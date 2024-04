La integrante de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Carolina Gaillard, sostuvo que los dichos de Paoltroni fueron la “gota que rebalsa el vaso” de lo que está ocurriendo en el Congreso. “La Libertad Avanza está al límite con todo, ha triunfado una fuerza política que no tiene experiencia política, que no tiene formación y que tiene un desconocimiento total del Estado y de su funcionamiento”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carolina Gaillard es diputada nacional por Unión por la Patria y miembro de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Un senador de LLA dejó una polémica frase y Sagasti lo acusó de hablar de "violación"

Alejandro Gomel: ¿Cómo fue el momento en el que escuchó a Francisco Paoltroni hacer la comparación con el cuento de la "Bella durmiente"?

Uno espera que las personas que integran cualquier comisión o que representan en Diputados y en el Senado tengan cierta formación. Fue muy violento lo que dijo, me sentí violentada. En el Congreso el respeto es fundamental, convivimos distintas fuerzas políticas y representaciones que emergen del voto popular desde distintos partidos e ideologías, entonces respetar las normas de convivencia es fundamental. Si bien tenemos impunidad en la palabra, no se puede faltar el respeto o hacer lo que hizo ayer Paoltroni, que era un discurso donde nos violentó a todos, porque lo que hizo Paoltroni fue apología de la violación. Lo que dijo fue que vino Javier Milei a despertarnos a todos a partir de una violación. Esto me parece que fue muy fuerte, no podemos dejarlo pasar. Por eso también se dio la intervención de la senadora Fernández Sagasti. No lo podemos dejar pasar porque venimos de una serie de irregularidades en la Cámara de Diputados y en el Senado, de censura, de bloqueos de comisiones y de muchas irregularidades que pasan como si nada, y esa es la impunidad que tiene este Gobierno para dar vuelta los reglamentos y hacer lo que se les cante. Tenemos un ministro como Caputo que acaba de “declararle la guerra" a las empresas de medicina prepaga, y la verdad que yo no me enojo con la medicina prepaga, sino con este Gobierno, que a través del DNU 70/23 desreguló y permitió que las empresas de medicina prepaga aumentan indiscriminadamente. Lo de Paoltroni ayer es una gota más que rebalsa el vaso de lo que está ocurriendo en el Congreso a partir de que gobierna Javier Milei, dónde se está produciendo una degradación institucional constante.

Guiño de Milei a los evangélicos: avanza en el Senado un proyecto para reconocerlos

El senador de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni.

AG: Una cosa es el lenguaje de las redes sociales, pero Paoltroni parece no haber entendido el ámbito…

Paoltroni no es integrante de la comisión, estaba reemplazando a otro senador, pero su intervención fue desafortunada. Creo que no se pudo adaptar al ámbito donde estaba, en su enojo tuvo este lamentable exabrupto. Nosotros tenemos que fortalecer las instituciones, y estas se fortalecen elevando los debates políticos, no sacándolos con la analogía del cuento de la "Bella durmiente". Me parece que la reacción de nuestra compañera Fernández Sagasti tiene que ver con no dejar pasar estas cosas, porque estamos cansados de que nos digan “nido de ratas” y que se refieran a nosotros como si fuésemos lo peor que hay. La verdad es que ellos vienen cambiando las reglas, no constituyeron la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo durante 70 días, ahora la constituyen y resulta que tratan 20 decretos de 80 que hay con objeto cumplido, decretos que no tienen sentido ser tratados porque perdieron validez. El planteo de nuestro bloque fue plantear los decretos de Javier Milei para la próxima reunión.

Crisis en La Libertad Avanza: Oscar Zago forma un bloque propio en Diputados, pero sigue respaldando a Javier Milei

Las internas en LLA

Claudio Mardones: No pierdo de vista que usted fue presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Además, fue testigo del momento en donde surgió una disputa y casi una fractura expuesta en el oficialismo en torno a la designación de Marcela Pagano. ¿Cómo vio esa situación? ¿Cuál es la decisión válida, la nominación de Pagano o la decisión de Martín Menem para definir al próximo presidente?

Ya fue convocada la reunión, entiendo que va a ser ratificada Marcela Pagano, salvo que se construya una mayoría que establezca un nuevo presidente, pero para que eso suceda debería renunciar Marcela Pagano, porque ya fue electa. Nosotros vemos con preocupación todos estos desmanejos. El martes hubo una reunión de constitucionalistas para hablar del DNU y, a partir del tercer expositor, cortaron la transmisión. La Libertad Avanza está al límite con todo, ha triunfado una fuerza política que no tiene experiencia política, que no tiene formación y que tiene un desconocimiento total del Estado y de su funcionamiento, por eso están ocurriendo estas cosas que no ocurrieron jamás en la Cámara de Diputados. Suspendieron una reunión un minuto antes, ya estábamos todos, así que decidimos llevarla adelante y tomamos la decisión de designar a la autoridad de igual manera, entendiendo que estaba el quórum y que había sido poco razonable la suspensión un minuto antes, con lo cual se designó a Marcela Pagano. Se ve que hay un conflicto, pero lo deben resolver ellos. Es un tema de la Libertad Avanza, nosotros hemos cumplido.

"Milei me dijo que proceda", aseguró Martín Menem tras bajar a Pagano de la comisión de Juicio Político

CM: En este sentido Marcela Pagano sigue siendo la presidente de la Comisión de Juicio Político, ¿debería renunciar para asignar a otra persona?

Nosotros elegimos a Marcela Pagano, fue votada por la mayoría. Si ellos deciden poner otro presidente deberían hacer renunciar a Pagano. Entiendo que funciona así, pero es un tema de LLA, no de nosotros. En la Cámara de Diputados y en el Senado los acuerdos políticos y las normas se cumplen y se respetan, porque si eso no pasa todo explota por el aire. Somos distintas fuerzas políticas que pensamos muy distinto y que convivimos de manera permanente. El otro día podríamos haber formado una mayoría para poner de presidente en la Comisión a una persona que no fuera de LLA, sin embargo, respetamos el acuerdo político sobre que un oficialista presida esa Comisión, porque defendemos la institucionalidad y creemos que el respeto a las instituciones es fundamental. Se está provocando una degradación institucional que es inadmisible.

Marcela Pagano, Martín Menem y Oscar Zago, protagonistas de la interna en LLA.

Qué pasa si se cae el DNU de Milei en el Congreso

AG: ¿El DNU está cerca de tener la misma suerte que en el Senado?

Yo creo que ya deberíamos haberlo rechazado. El martes de la semana que viene deberíamos convocar para rechazar el DNU porque es el que está permitiendo los aumentos. Creo que nos faltan algunos votos para llegar al quórum. Una vez que lo logremos, el DNU va a estar rechazado. Mientras tanto, al no tener el número, parece que muchos bloques han decidido primero tratar la Ley Bases y luego rechazar el DNU. Creo que la sociedad está mirando y está siendo muy afectada por el DNU. Hay una parte de especulación de la política que la gente no tolera más. Eso me da mucha bronca porque siento que hace rato deberíamos haber rechazado este DNU y tratar ley por ley las cuestiones que este Gobierno quiere modificar.

VF JL