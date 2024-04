"Milei me dijo que proceda", aseguró Martín Menem tras bajar a Pagano de la comisión de Juicio Político

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reveló este jueves que habló con Javier Milei antes de la reunión de la comisión de Juicio Político para transmitirle que Marcela Pagano “no tenía consenso dentro del bloque” para ser designada al frente de ese cuerpo, a lo que el presidente le contestó —según relató— que “proceda” en frenar el nombramiento de la periodista, lo que derivó en el desplazamiento de Oscar Zago como jefe de bloque.

“Era una posibilidad lo de Marcela, no tenía el consenso dentro del bloque para ir a esa comisión y lo tendrá para ir a otra. Decidimos con el bloque en su conjunto tomar otro camino”, subrayó Menem. Sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de congelar el nombramiento de Pagano, narró: “Yo hablo con el presidente y le digo ‘mirá, no hay consenso para que vaya’ (como presidenta de la comisión). Me dijo: ‘bueno, procedé y armá la comisión como la tenés que armar, tenés el poder para hacerlo, hacelo y procedé’”.

A propósito de la elección de Pagano por parte de los diputados que habían dado quórum a la sesión constitutiva de la comisión de Juicio Político, el riojano desconoció su validez al indicar que él había “suspendido la reunión antes de que comenzara”. Pagano había discutido que Menem “no tiene facultades para bajar una reunión que ya estaba empezando porque había quórum”.

Asimismo, Pagano había informado que, en una comunicación que habría tenido lugar el sábado pasado, el jefe de Estado y líder de La Libertad Avanza habría dado luz verde para que ella fuera oficializada al frente de Juicio Político. "El presidente Javier Milei dio el aval y él es mi único jefe político”, aseguró Pagano e insistió en que su elección tuvo como objetivo “evitar que se avanzara con la posible pérdida de la comisión” ante el kirchnerismo.

Por otra parte, Menem ayer se refirió a la polémica por las denuncias en redes sociales acerca de una supuesta censura en el canal Diputados TV a la periodista Laura Serra, cuando estaba explicando el origen del conflicto por la fallida designación de Pagano. “Yo me entero por las redes. Mandé a pedir un informe para que eleven por escrito sobre quién tomó esa decisión”, indicó. “Todos saben que (en Diputados TV los periodistas que trabajan) pueden hablar libremente”, amplió. La transmisión no sólo fue interrumpida, sino que fue borrada de los registros del canal de YouTube de Diputados TV.

Tras la fuerte interna que se desató dentro del bloque de diputados de La Libertad Avanza por la impugnación de Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político, la legisladora bonaerense Lilia Lemoine salió a cruzar duramente a la periodista. "Yo avisé", escribió la cosplayer y maquilladora en su cuenta de X (antes Twitter) cuando comenzaba el escándalo que también derivó en el desplazamiento de Oscar Zago como jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja.

Más tarde, al salir del Congreso, Lemoine dialogó con la señal TN y criticó a Pagano, al mismo tiempo que se mostró a favor de que el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch (nieto) sea quien presida la mencionada comisión. “No la conozco a Pagano, pero sí conozco a Bertie, sé que él no le va a fallar nunca al presidente", disparó Lemoine con desconfianza. "Yo no estoy en esa comisión, sin embargo soy una de las que no estaba de acuerdo con la designación de la diputada", agregó, lejos de esquivar la polémica.

"Soy una de las que pidió que se trasladara la reunión a la semana próxima hasta que podamos llegar a un consenso", dijo al sostener que la exconductora televisiva "ya se había dado como aprobada", incluso antes de que se realizara la reunión de este miércoles. "Uno simplemente no publica una presidencia antes de que lo voten, eso es desprolijo... Es como festejar antes de tiempo", lanzó.

