Una periodista fue censurada en vivo mientras hablaba de la Comisión de Juicio Político y la interna libertaria

Al escándalo ocurrido este miércoles en torno a la conformación de la Comisión de Juicio Político, se sumaron nuevas polémicas, esta vez vinculadas con un acto deliberado de censura durante una transmisión en vivo del canal oficial de la Cámara de Diputados (DTV). Mientras una periodista explicaba en detalle la interna que protagonizaron Oscar Zago, ex jefe del bloque oficialista, y Martín Menem, súbitamente fue interrumpida por el auricular y aclaró: “Ah, bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político".

Laura Serra, periodista del diario La Nación acreditada en la Cámara de Diputados, fue censurada en vivo mientras exponía los pormenores de la interna libertaria por la designación de Marcela Pagano al frente de la comisión mencionada. A través del auricular, le ordenaron a la periodista no hablar más de la reunión de la Comisión de Juicio Político, suspendida de manera intempestiva por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

El video se viralizó esta tarde y el oficialismo quedó gravemente expuesto. La conflictiva relación del Gobierno con el periodismo quedó plasmada en este nuevo y controvertido episodio, con el trasfondo de los habituales ataques de Javier Milei a periodistas.

Momentos antes de ser censurada, Serra hablaba sobre la postura del ex jefe del bloque libertario, Zago, quien apoyó el nombramiento de Pagano “conforme a las directivas del Presidente de la Nación”.

"Zago fue con ese mandato a la Comisión de Juicio Político, pero desobedeció al presidente de la Cámara de Diputados... Ah, bueno, acá me están diciendo que no se puede hablar de la Comisión de Juicio Político. Pero bueno, vamos a terminar de hablarlo, porque en definitiva lo que ha sucedido es que Zago indudablemente llevó ese mandato a la Comisión y lo desautorizaron, y esto provocó su desplazamiento”, expresó Laura Serra.

La transmisión "borrada" del canal de Diputados

Sin embargo, no se trató de la única secuencia de censura asociada con el escándalo de la Comisión de Juicio Político. Cuando Martín Menem ordenó suspender la reunión apenas unos momentos antes de que comenzara, se cortó la transmisión para que no quedara registro de todo lo posterior, siendo que los diputados ya estaban reunidos con el quórum necesario para sesionar y elegir a las autoridades de la comisión.

De hecho, la transmisión no solo fue interrumpida, sino que fue borrada de los registros del canal de YouTube de Diputados TV.

La periodista Noelia Barral Grigera llamó la atención sobre un episodio similar que tuvo lugar el martes, mientras un grupo de juristas exponía contra el mega DNU 70/2023 por iniciativa de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, con la presencia adicional de legisladores radicales.



