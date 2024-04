"Clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística": el comunicado de ADEPA luego del ataque de Milei a Perfil

Las declaraciones del presidente Javier Milei en una entrevista que dio a Alejandro Fantino en su canal Neura dejaron burlas y agresiones verbales a medios y periodistas, lo que generó un comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), donde se alertó de un "clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística".

"En las últimas semanas, y ayer mismo, se reiteraron descalificaciones presidenciales injuriantes a medios y periodistas", comenzó el comunicado.

Y continuó: "Como dijo la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) en su informe semestral de marzo pasado, todo funcionario tiene derecho a disentir, desmentir, replicar y criticar una información u opinión publicadas. Incluso el funcionario puede sentirse agraviado y tiene derecho a defenderse. Pero debe hacerlo honrando su responsabilidad institucional".

Luego de aclarar eso, Adepa cuestionó las injurias que tuvo el mandatario: "Reemplazar esa actitud, aún firme y vehemente, por la argumentación descalificante, el ataque ad hominem, la injuria o la generalización estigmatizante de la profesión, genera un clima de hostilidad e intimidación de la labor periodística en sí. Esto puede provocar efectos nocivos como la autocensura y el acoso digital, que incluso podría traducirse en violencia de otro tipo".

Asimismo, aseguraron que no favorece a las democracias esas actitudes: "Por otra parte, y como ha dicho también Adepa, no es una buena noticia para las democracias el desafío económico que vive la industria periodística en todo el mundo, a raíz, entre otras cosas, de los abusos de los gigantes tecnológicos en el mercado publicitario y de distribución de contenidos. Por eso, el mundo capitalista y desarrollado está preocupado por la sustentabilidad del periodismo para la salud del debate democrático, como acaba de señalar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)".

Sobre los agravios de Milei hacia Jorge Fontevecchia y su festejo luego de afirmar que la Editorial PERFIL "va a la quiebra", Adepa señaló que "no es nada feliz que se celebren los problemas de la industria o de una empresa periodística en un momento en el que la democracia necesita como nunca del periodismo para mostrar los hechos relevantes, auditar el ejercicio del poder y favorecer una discusión informada de la ciudadanía, que trascienda los eslóganes, la viralización y las cámaras de eco".

"Como decía nuestro reciente informe, 'no se trata de una función autoasignada, sino del lugar que nuestros constituyentes de 1853/60, como los de toda democracia desarrollada, le asignaron. No se tuteló con esto un privilegio, sino el derecho de la ciudadanía a recibir la información que le permite conocer cómo se administran sus intereses'", agregaron.

Y concluyeron que "la hora demanda discusiones elevadas, firmes y aún vehementes, no argumentar descalificando e insultando".

La respuesta de Fontevecchia a Milei

"Por momentos pareciera que lo del señor Presidente es una combinación de incontinencia verbal y maniqueísmo político, en un acto que recuerda a Saturno devorándose a sus hijos", comentó Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 9 de abril del 2024.

El Presidente atacó a este medio cuando afirmó: "Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y sin embargo el diario de ‘Tinturelli’ usa los datos para mandarte mails por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y sin embargo me lo siguen mandando". Asimismo, entre risas, sostuvo que el medio "Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra".

Fontevecchia le respondió a Milei: "Le vamos a decir al Presidente: no pudo quebrarnos la dictadura militar, Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, tampoco Néstor Kirchner poniendo cero de publicidad oficial, entonces tampoco va a poder quebrarnos usted".

JD / Gi