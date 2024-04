El diputado "Bertie" Benegas Lynch dijo que no cree en la obligatoriedad de la educación y lo cruzó todo el arco opositor

El diputado nacional de la Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, afirmó este domingo que no cree en la obligatoriedad de la educación, mientras cuestionó la injerencia que ejerce el Estado sobre las familias. También sugirió que aquellos que no accedan al “lujo de mandar a su hijo al colegio” podrían poner a trabajar a menores de edad. Sus declaraciones generaron críticas desde todo el arco opositor.

"Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor", lanzó Benegas Lynch en una entrevista para con Romina Mangel en FM Milenium 106.7. En esa línea, el legislador, representante de la provincia de Buenos Aires, agregó: "Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad".

"¿Cómo va a ser el Estado el que decida sobre el chico? A mi ni se me ocurre una cosa más invasiva", opinó el legislador oficialista que desembarcó en la Cámara de Diputados en diciembre pasado. A pesar de sostener esta línea discursiva, Benegas Lynch añadió: "La educación es el eje de la civilización. ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación? ¿Al Estado? ¿Al Ministerio de Educación?".

Para Benegas Lynch, "lo que se supone de una familia" es que traen "un chico al mundo para educarlo, para protegerlo, para que sea una mejor persona, y para que cambie el mundo". "Entonces, ¿Cómo se te ocurre que va a tener mejores intenciones el burócrata de una casa de gobierno? ¿Va a decir lo que tiene que hacer la gente?", sumó y cerró: "Yo creo en el individuo, creo en las decisiones que tomemos en nuestras vidas, y creo que el Estado está solo para proteger los derechos individuales e impartir justicia".

Las críticas de todo el arco opositor: macristas, peronistas, radicales y la izquierda contra Benegas Lynch

Diversos dirigentes se refirieron a las polémicas declaraciones del diputado libertario para rechazar su posición respecto a la educación. Uno de ellos fue Pablo Avelluto, secretario de Gobierno de Cultura de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, quien en su cuenta de X (antes Twitter) repudió: “La libertad de ser un ignorante. La libertad de ser un diputado ignorante”.

Luego Avelluto postuló que “en el futuro vamos a recordar esta época con vergüenza por no haber hecho más para impedir que sucediera” y, por último, relató: “Mi papá tuvo que empezar a trabajar a los 8 años. Nacido en 1938 e hijo único de madre soltera, en su casa no hubo alternativa. Lamentablemente, falleció hace muchos años. De estar vivo, iría a trompear al diputado ignorante para contarle de qué se trata el trabajo infantil”.

El exdirector ejecutivo de PAMI, también durante la presidencia de Mauricio Macri, Carlos Javier Regazzoni, se sumó a las críticas: “Educación obligatoria. El mundo de los niños sin escolarización obligatoria y sin educación pública no es libertad”, señaló y adjuntó una imagen de 1911 que muestra a decenas de menores de edad e infantes trabajando en una mina de carbón, en Pensilvania, Estados Unidos.

Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación de la gestión de Alberto Fernández, analizó: “B. Lynch explica por qué están contra de la educación obligatoria y a favor del trabajo infantil: ‘No se pueden dar el lujo de ir a la escuela porque tienen que estar en el taller con el padre’. ¿Sabrá que fue J. A. Roca quien impuso la 1420?”, dijo en referencia a la ley que establece la educación primaria común, gratuita y obligatoria.

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional, también reaccionó a la declaración del libertario en redes sociales, con un texto titulado “Con los chicos no”. “Diputado Benegas Lynch, la Ley 26.390 prohíbe el trabajo infantil en Argentina. La Constitución Nacional ha incorporado diversas convenciones internacionales que protegen los derechos de los niños, incluyendo el derecho a no ser explotados y el derecho a la educación. Su postura atrasa 140 años, ya que la Ley 1420 fue sancionada en 1884”, destacó.

“Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca y Domingo Faustino Sarmiento estarían consternados por su enfoque liberal. Es importante recordar que la educación es obligatoria y que la protección de los derechos de los niños es fundamental si queremos una sociedad libre, justa, igualitaria y equitativa”, continuó Ferraro, quien luego invitó al funcionario oficialista a leer “los debates del Congreso Pedagógico de 1882 y la Ley 1420”.

Por el Partido Obrero, se manifestaron también la diputada nacional Romina del Plá, quien sostuvo: “Mentalidad de explotador, no le alcanza con expropiar el trabajo de los adultos, también quiere ampliar el trabajo infantil, que recordemos, está prohibido. Literalmente un regreso al siglo XIX”, y el diputado porteño Gabriel Solano, quien apuntó: “Esto es un libertario: la libertad para explotar a los chicos en las fábricas y en el campo”.

Asimismo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también realizó una publicación para rechazar los dichos del libertario, pero sin mencionarlo. “Trabajar aleja a los chicos y las chicas de su derecho a aprender, jugar y crecer felices. Para cada infancia #DerechoALaEducación”, comunicaron.

Sandra Pettovello se diferenció de "Bertie" Benegas Lynch

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llamó este domingo a no adoptar "falsas soluciones" al contrastar con el diputado oficialista Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien admitió no concordar con la obligatoriedad de la educación.

En un posteo en redes sociales, Pettovello señaló que "el Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la Educación".

Asimismo, recordó que "la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos".

"Es cierto que la educación obligatoria ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o el monopolio ideológico. Pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos", expreso Pettovello.

Al mismo tiempo, sentenció que "el Estado tiene que regular y promover la libertad educativa de toda la sociedad, autolimitándose y limitando el abuso de poder de otros agentes".

