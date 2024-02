Bertie Benegas Lynch apuntó contra los comedores populares y aseguró que "se afanan la comida"

En medio de la crisis política y económica que atraviesa la Argentina, hay organizaciones que han reclamado la falta de políticas de contención para las personas de menos recursos. En este marco, el diputado de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, apuntó contra los comedores y los acusó de robarse la comida.

"No estoy de cerca en el Ejecutivo, pero sé que le están pidiendo la información absolutamente básica dado que todo es un relajo absoluto", manifestó en diálogo con Futurock y añadió: "Desde los comedores piden un tipo de calidad de comida, para que después compren porquerías y no se la dan a los chicos o las venden".

"Hay gente que me llama desesperada de Villa Fiorito y de otros lugares que me dicen 'Bertie, que nos llamen a nosotros porque vos no sabés lo que es esto. Se afanan la comida'", añadió el legislador, aunque aclaró: "No digo que todos sean así".

Sus comentarios derivaron en un cruce con la conductora Julia Mengolini, quien le pidió respeto a la hora de hablar y le aclaró que "nadie está comprando boludeces", al mismo tiempo que le reclamó que nunca fue a un comedor comunitario.

"No estoy generalizando, hay merenderos y comedores que lo hacen como debe ser. Pero se presenta una generalidad de esto que es alarmante", insistió Benegas Lynch.

Organizaciones piqueteras se movilizan este viernes y prometen "500 cortes contra el Gobierno"

Al respecto, agregó: "Esto es a favor de la gente que defienden. Lo que le diría a la gente que está solicitando esto es que den los datos que están pidiendo, que son dos estupideces para legitimar las condiciones que están pidiendo".

"Nos da a sospechar que ustedes no pasan los alimentos más por sostenerse en esa teoría que vos acabás de desarrollar", le retrucó Mengolini en referencia a la idea que disparó el legislador sobre que "se afanan la comida".

Luego, concluyó: "No me animaría a decir que el 90% camina bien. Justamente para que los recursos lleguen a la gente que queremos que lleguen, es necesario que los que lideran esto lo más rápido posible, manden la información para tener la tranquilidad de que el gobierno está mandando el dinero a la gente que todos queremos que lleguen".

Reclamo de los comedores populares por la asignación de fondos

El reclamo en torno a la situación de los comedores populares se produjo luego de que el Gobierno modificara el sistema de asignación de fondos. Las organizaciones advirtieron que el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no envió las partidas durante diciembre y enero.

"El Gobierno de Javier Milei no envió partidas a ningún comedor. No le importa que diez millones de personas reciban asistencia alimentaria", denunció en su momento María Claudia "Negra" Albornoz de La Garganta Poderosa. Según datos del Presupuesto Ciudadano, la cartera dirigida por Pettovello no emitió las partidas presupuestarias en Políticas Alimentarias ni en Potenciar Trabajo.

Desde el Ministerio confirmaron que los comedores dejarán de recibir alimentos y, a través de una tarjeta, recibirán una "transferencia monetaria" directa, sin intermediarios, aunque no se fijo una fecha de implementación para el nuevo sistema.

AS. CP