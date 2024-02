Daniel Catalano: “Si Pettovello no resuelve esto, tiene que renunciar”

Daniel Catalano afirma que la falta de pago a proveedores para alimentar adultos mayores en situación de pobreza responde a una “definición política” de “pagar la deuda a costa del hambre”. “Está en riesgo la alimentación de personas que, si no viven en los hogares de Adultos Mayores, terminan en la calle”, criticó el sindicalista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En el marco de la jornada de lucha de los movimientos sociales, la periodista Mariana Coria se hizo presente, junto al móvil de Modo Fontevecchia, en el centro porteño, donde pudo dialogar con Daniel Catalano, secretario general de ATE capital, que encabezó una columna de estatales en solidaridad a la lucha de los movimientos.

Alejandro Gomel: ¿Cómo está viviendo esta jornada y cómo será la situación el lunes, que habrá un paro de ATE?

Lo vivimos con mucha angustia. Siempre participamos de cada actividad que hacen los movimientos sociales, pero hoy estamos acá también porque el Estado no pagó el alimento de los zonales de Adultos Mayores e Infancias, y el 1° de mayo, más de 200 abuelos que viven en hogares del Estado no tienen garantizado su alimento porque los proveedores tienen una deuda de más de 800 millones de pesos que no fue saldada por el Gobierno Nacional. Está en riesgo la alimentación de personas que, si no viven en los hogares de Adultos Mayores, terminan en la calle.

Pettovello no tiene corazón, no tiene sentido común, está abandonando a la población que estructuralmente depende de ella. Si Pettovello no le paga a los proveedores, el Estado, que alimenta a estos abuelos, deja de cumplir esa función social.

AG: Es muy impactante lo que nos comentás. ¿Hay algo de falta de expertís o de torpeza política en retrasar este tipo de pagos?

Es una definición política, están guardando la plata, me imagino yo, para pagar la deuda, pero vos no podés pagar con el hambre. No estamos hablando de que hay un comedor que no recibe subsidios, estamos hablando de que el Estado tiene abandono de personas directas que responden de ellos, sobre su propia función. Son dependencias directas del propio Gobierno. El Gobierno no puede tener a un abuelo en un geriátrico propio y no darle de comer, porque le está sacando la única posibilidad que tiene de sobrevivir. Eso es desidia.

Nosotros ya le mandamos una carta documento, porque tenemos muy pocos días. El 1° de marzo ya no hay alimentos, más allá de que, por supuesto, iremos a cocinar a los 8 geriátricos y a los quince centros juveniles, pero es el Estado el que lo tiene que garantizar.

Entendemos que hoy, si Pettovello no resuelve esto, tiene que renunciar, se tiene que dedicar a otra cosa, que pida otro ministerio, pero evidentemente le queda enorme el lugar que está ocupando. No podemos seguir pensando en Argentina en el que la ministra de capital humano no puede resolver las urgencias de una comunidad que depende centralmente de ella.

Estamos en horas decisivas tanto de la población que depende de Pettovello, como para la población que depende del gobierno nacional, que realmente sienten que les están dando la espalda y los dejan acorralados.

FM