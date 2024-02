Día 75: no hay plata pero sí hay Gita

En el día de ayer, Gita Gopinath, la número 2 del FMI estuvo reunida con Milei, logrando que por primera vez el Fondo quede a la izquierda del Gobierno nacional. El propio Milei contaba que cuando le relataba los ajustes que estaban haciendo, la funcionaria estadounidense “abría los ojos como el dos de oro y se sorprendía por lo ortodoxo que soy”, detalló Alejandro Gomel en el incio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gopinath comentó que fue una visita positiva y que pudo conocer “los progresos que se están realizando y las dificultades a las que se enfrenta el pueblo argentino”. Además, llamativamente, puso el acento acerca de que “el ajuste no caiga sobre la familia trabajadora”.

El presidente Javier Milei se reunió con la número 2 del Fondo Monetario Internacional

En una entrevista brindada a TN, el mandatario nacional sostuvo que están haciendo el ajuste más grande de la historia y destacó que, pese a eso, su imagen positiva no cambió: “La gente entiende que la alternativa era mucho peor, si hubiéramos caído en la hiperinflación tendríamos 95% de pobres”.

Un ajuste que no perdona ni a los jubilados

Por otro lado, se refirió a una “confluencia de monedas” como unos de los primeros pasos hacia la dolarización y a la polémica alrededor de meter preso a aquella persona que emita moneda sin respaldo: “Enviaremos al Congreso un proyecto de ley para considerar al señoreaje como un delito penal, en donde si el BCRA financia al fisco terminarían en la cárcel el presidente de esa institución, el Directorio y el Presidente de la Nación”.

A su vez, justificó que el ajuste alcance a los jubilados, más allá del bono que cobrarán en marzo, ya que seguirán atrasados respecto de la inflación. “Todos los argentinos empobrecieron, pero ellos son el segmento etario que menos pobres tiene el país actualmente, pero no hay plata”. Algunas consultoras estiman que el nivel de los jubilados, contando el bono, los lleva a estar parados en niveles semejantes al de 2001, en cuanto a la capacidad de compra.

El cierre del INADI y una comunicación rupturista

El Presidente se refirió al cierre del INADI, en una especie de cortina que busca tapar los estragos económicos que tienen a mal traer a la sociedad. Milei mencionó que no cree en este tipo de instituciones, apostando nuevamente a la eliminación de la participación estatal y ponderando un individualismo extremo.

Desde Tik Tok, el mandatario justificó la eliminación del organismo y lo describió como “la policía del pensamiento del kirchnerismo” y sostuvo que “hacían listas negras para candelar gente".

El antropólogo Alejandro Grimson escribió un artículo en la Revista Anfibia en el que explica esta forma de comunicar y gobernar al mismo tiempo.. Allí compara la manera de actuar de Milei, con otras de dirigentes de la ultraderecha como Donald Trump: “El ex presidente estadounidense fue un caso extremo de ruptura de reglas formales e informales”

Victoria Donda sobre el cierre del Inadi: "Es un bluff, son más reales los ladridos de Conan"

A su vez, Grimson citaba la idea de los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, quienes lo denominaron “rompedor serial de normas”. ”El republicano captaba el significado de lo noticiable y despreciaba las consecuencias de esas rupturas. Ante estas situaciones muchas veces sus adversarios apelan a la moral y la decencia. Pero en el ambiente que se genera las mentiras no tienen costos para quienes las difunden. Porque lamentablemente la polarización ha destruido el espacio común, moral y perceptivo”, cerró el artículo.

Para remarcar aún más esta idea, el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa afirmó que "la verdad es que nos encantaría que el INADI esté cerrado hoy". Más tarde, el ministro de Justicia, Mariano Cúnero Libarona, le dio un marco teórico a la iniciativa, ya que muchas funciones del Inadi serán desarrolladas por cartera. Justamente Cúneo, uno de los funcionarios más resistidos por Mauricio Macri, pero que le brinda a Milei muy buenos contactos en la “familia” judicial, “El Presidente ordenó disolver todos aquellos organismos inútiles”.

¿Qué pasará con el comienzo de las clases?

CTera, el principal gremio docente del país, llamó a un paro, dado que la paritaria nacional docente aún no se cerró. En CABA y en Provincia ya funcionan los acuerdos que permitirían comenzar el ciclo lectivo, pero la Paritaria Nacional tiene la función y el objetivo de fijar un piso salarial. Es probable que la incertidumbre sobre el comienzo de las clases se mantenga hasta el mismo lunes.

Lunes sin clases en las escuelas públicas en Córdoba: UEPC se adhiere al paro nacional anunciado por CTERA

Sonia Alesso, la secretaria general del gremio, explicó que desde la asunción del gobierno pidieron reuniones. “Nunca se nos comunicó que los fondos no iban a ser enviados ni que no había paritarias”. Además, señaló que un porcentaje importante de esos fondos son aportados por los gobiernos provinciales pero que el próximo mes no los mandarían más. “A lo que nos están sometiendo es a un ajuste brutal”, comentó la sindicalista.

El mega DNU nuevamente en el centro de la escena

En medio de la crisis, en el Congreso se estuvo discutiendo la validez del mega DNU. Y quien presidirá esta Comisión Bicameral será el libertario Juan Carlos Pagotto, en un rol fundamental ya que, en una cámara con 16 miembros, si hay un empate, él será el encargado de definir.

Por su parte, el senador Luis Juez, fue taxativo respecto a lo que se viene en el Congreso luego de que el Milei califique al mismo como un “nido de ratas”: “Si tuviera la oportunidad de hablar con el presidente le diría póngales nombre y apellido a las ratas, ¿quiénes son, Mickey o Minnie?", se preguntó el funcionario cordobés.

Juan Carlos Pagotto, nuevo presidente de la Comisión Bicameral.

Desde la oposición peronista fueron aún más duros. Oscar Parrilli, uno de los alfiles de Cristina Kirchner, calificó al decreto como “perverso” y afirmó que “ataca al ciudadano de a pie”. “Federico Sturzenegger, ideólogo de todo esto, sabe que le está causando un gran perjuicio a la medicina prepaga, las escuelas privadas, los servicios públicos y todos los sectores del pueblo argentino”. Asimismo, fue tajante con el ex titular del BCRA: “Es un cobarde porque encima no da la cara”.

El senador opositor José Mayans siguió por esa línea y puso en tela de juicio la salud mental del Presidente, y pidió que se le haga una pericia psicológica: “Tiene las facultades mentales alteradas”.

"Le tengo asco al kirchnerismo": habló el senador que preside la comisión que debe analizar el DNU de Milei

Siguiendo al artículo citado de la Revista Anfibia, la pregunta por las facultades mentales de Milei podría ser incluso parte de la misma comunicación gubernamental. Quizás el gobierno prefiere que se hable de la religión de Milei o de la batalla cultural, antes que darle prioridad a una realidad social acuciante para muchas personas. “En plena campaña presidencial, y ante la consulta directa de si estaba loco, Javier Milei respondió de la siguiente manera: “¿Sabés cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito”. Y eso es, precisamente, lo que se juega en los próximos meses.

AO DC JL