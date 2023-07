Horacio Rodríguez Larreta, sobre el paro docente: "El que para no cobra"

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó a Ademys, que anunció un paro docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de la finalización de las vacaciones de invierno. El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente utilizó las redes sociales y aseguró: "El que para no cobra".

"En la Ciudad tomamos la decisión de premiar a quienes no pararon y siguieron dando clases siempre, como corresponde. Será un reconocimiento económico proporcional a su asistencia", escribió Rodríguez Larreta en Twitter. Las autoridades porteñas subrayaron que el paro "no afectará el servicio educativo" y que todas las escuelas permanecerán abiertas.

Ademys llamó al paro en reclamo de una recomposición salarial. Esta es la duodécima vez que el gremio, conducido por Jorge Adaro, realiza una medida de fuerza de estas características. En la convocatoria subrayaron "los sueldos de pobreza" y pidieron "una mejora en la precarización laboral".

El asunto de los paros docentes es uno de los temas de agenda de campaña de Rodríguez Larreta. Por eso, el dirigente del Pro destacó que en el 2023, la Ciudad le otorgó un bono de 60 mil pesos a aquellas maestras y maestros que no se habían adherido a las medidas de fuerza.

En total, 35 mil docentes recibieron la gratificación que cobrarán con la liquidación de julio. Será una bonificación por única vez que recibirán los maestros de grado que hayan trabajado desde el 1 de febrero al 30 de junio sin faltar.

En esa línea escribió su descargó el dirigente: "No nos dan lo mismo los docentes que trabajan con esfuerzo y compromiso, que son la gran mayoría, que aquellos que no", sostuvo. Sin hacer mención sobre el reclamo salarial, Rodríguez Larreta aseguró que el gremio que convocó al paro docente "es un grupo minoritario que quiere castigar a algunos estudiantes".

LA EDUCACIÓN NO PUEDE PARAR. EL DOCENTE QUE PARA NO COBRA Y EL QUE NO PARA GANA MÁS.



Mañana muchísimas familias llevarán nuevamente a sus hijos a la escuela tras estas dos semanas de vacaciones de invierno. En la Ciudad, hace años que trabajamos para que los chicos estén en el… pic.twitter.com/MmHUKj9Btr