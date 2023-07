El segundo tramo del ciclo lectivo se reanudará este lunes 31 en varios distritos del país, tras el receso escolar por las vacaciones de invierno. Sin embargo, el gremio docente Ademys llamó a un paro en la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de "recomposición salarial", a la par que acusó al Gobierno porteño de tener "una política de ataque y persecución a la docencia". En respuesta, las autoridades manifestaron que "lo último que les interesa es la educación".

"El gobierno de Rodríguez Larreta, junto a su ministra de educación (Soledad) Acuña, naturalizan trabajar dos y hasta tres cargos para que la docencia pueda llegar a fin de mes", indicó el gremio en un comunicado. Sumado a esto, anunciaron que se llevará a cabo una concentración a las 11:30 frente a la Jefatura de Gobierno porteña.

El sindicato sostuvo que "frente a una crisis económica que se profundiza y que sigue pulverizando nuestros sueldos, el Gobierno (porteño) nos niega una recomposición salarial real" y, agregó, "desarrolla una política de ataque y persecución a la docencia". En ese sentido, desde Ademys advirtieron que los docentes "cerramos la primera mitad del año con el anuncio del bono extorsivo y antisindical, que intenta vulnerar el derecho a parar y a hacer uso de cualquier licencia".

Además, acusaron a los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) que "en modo campaña dicen priorizar la educación y sin embargo en las escuelas sabemos perfectamente del vaciamiento educativo, la falta de vacantes, las pésimas condiciones de infraestructura con escuelas que no resisten las inclemencias climáticas más básicas".

Este será el duodécimo paro en el año que llevará a cabo Ademys. En ese sentido, el 27 de febrero realizaron una huelga por un reclamo del 100 por ciento de aumento salarial; el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer; el 14 de ese mes por la ola de calor; el 30 por una crisis de infraestructura; el 12 de abril por una equiparación salarial; el 25 de abril por el "no al FMI; el 8 de mayo por violencia contra la docencia y la escuela pública.

En tanto, el 17 de mayo realizaron una nueva medida de fuerza por aumento salarial; el 15 de junio por apoyo a los docentes de Salta, Tucumán, Misiones, Chubut y Santa Cruz; el 21 y 22 de ese mes "en solidaridad" con las protestas en Jujuy; y este del 31 de julio.

Este lunes vuelven a la escuela más de 579 mil alumnos de nivel inicial, primario y secundario en la órbita porteña. Esta será la segunda etapa del ciclo lectivo, que cuenta con 192 días de clases, 12 más que los 180 obligatorios, ya que las clases en CABA terminarán el 22 de diciembre.

Ante esta medida, la Ciudad de Buenos Aires aseguró que el paro no afectará el servicio educativo y garantizará la apertura de todas las escuelas. En ese sentido, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, advirtió que "un grupo minoritario quiere castigar a algunos estudiantes y que no puedan ir a la escuela por esta medida". Sin embargo, aseguró que "no van a poder", ya que "las escuelas estarán abiertas y este grupo politizado no generará el daño que busca".

Sumado a esto, reiteró su planteo de campaña donde "en la Argentina que viene el docente que para no cobra y el que no para gana más": "Las transformaciones requieren determinación. No nos dan lo mismo los docentes que trabajan con esfuerzo y compromiso, que son la gran mayoría, que aquellos que no. Por eso, en la Ciudad tomamos la decisión de premiar a quienes no pararon y siguieron dando clases siempre, como corresponde. Será un reconocimiento económico proporcional a su asistencia".

En el mensaje, el precandidato presidencial de JxC consideró que este lunes "los chicos van a estar en las aulas aprendiendo, construyendo su futuro, junto con la mayoría de los maestros comprometidos y dedicados a que todos los argentinos reciban la educación que necesitan para construir una vida mejor" y destacó que en la ciudad de Buenos Aires "va a ser el tercer año consecutivo en que todos juntos logramos 192 días de clases".

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, celebró el inicio de clases, al tiempo que se refirió al paro que el sindicato Ademys decidió convocar para el primer día después de las vacaciones: "Acompañamos como siempre el inicio de la segunda etapa del año deseándole lo mejor a toda la comunidad educativa".

Asimismo, retomó las palabras de Larreta y enfatizó que "la educación no puede parar". "El paro convocado por el gremio opositor después de quince días de vacaciones muestra con descaro que lo último que les interesa es la educación. Hacen política partidaria perjudicando siempre a los chicos".

Además, indicó que el secretario Gremial de ese gremio, Jorge Adaro, es precandidato a jefe de Gobierno porteño por el Frente de Izquierda.

Reconocimiento salarial a los docentes

El Gobierno porteño decidió otorgar un reconocimiento salarial para unos 35 mil docentes de escuelas de gestión estatal que no tuvieron faltas injustificadas durante los primeros seis meses del año.

Un maestro de grado de jornada completa que haya trabajado del 1° de febrero al 30 de junio sin una sola falta, cobrará una asignación extraordinaria por única vez de 60 mil pesos. Este monto será proporcional al cargo ejercido y a la carga horaria correspondiente. Se pagará con la liquidación del sueldo de julio.

Para cubrir el costo adicional de esta medida, se utilizarán los fondos que se recaudaron a partir del descuento realizado a los docentes que hayan perdido el presentismo por adherirse a alguna medida de fuerza.

"La presencia constante de los docentes en la escuela desempeña un papel fundamental en el proceso educativo de los estudiantes, permitiéndoles consolidar sus aprendizajes, adquirir hábitos y fortalecer sus habilidades sociales. Los docentes que nunca faltaron son el ejemplo que necesitamos para construir el futuro de la Ciudad y del país, por eso los recompensamos", expresó Acuña.

Y agregó: "La escuela no puede cerrar. No puede haber en ningún lugar de la Argentina más días de paro que días de clase. El que para, no cobra. Y el que sí va a trabajar, tiene que cobrar un diferencial".