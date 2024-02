La economista y Primera Subdirectora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, viajará a Argentina esta semana para reunirse con funcionarios del gobierno de Javier Milei y "conocer los difíciles retos económicos y sociales de Argentina, así como su enorme potencial".

Así lo reveló Julie Kozack, portavoz del organismo, a través de su cuenta de X (ex Twitter). Este será el primer viaje de un miembro del FMI tras el reciente acuerdo técnico por la séptima revisión del programa con el país, reflotado tras los incumplimientos del ciclo de Alberto Fernández, en el marco de la deuda contraída en el año 2018, durante el mandato de Mauricio Macri.

First Deputy Managing Director @GitaGopinath will travel to Argentina this week to meet with government officials & others to hear about Argentina’s difficult economic and social challenges as well as its vast potential.