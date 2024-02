Jorge Lanata: "Milei hizo el ajuste en base a la gente, a la casta no le quitaron mucho"

Jorge Lanata fue entrevistado por Joni Viale, y compartió sus reflexiones sobre la situación económica y política del país. Según el periodista, lo que más le inquieta, "como persona común", es la existencia de un plan económico que, dijo no termina de entender.

"El plan de Patricia Bullrich lo entiendo, pero cuando escucho hablar a Javier Milei me parece contradictorio por sus propias declaraciones y económicamente raro", planteó. Y agregó: "No entiendo por qué habría una reactivación en la Argentina y tampoco entiendo qué pasaría en el medio".

"Entre que cambiamos las leyes y vienen las inversiones, hay un tiempo, y en ese tiempo... ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué hacemos con la gente?", disparó. "En eso no la veo", sentenció.

Al ser informado sobre la afirmación de Milei de que la inflación disminuiría, Lanata respondió irónicamente: "Va ir bajando, pero termina de bajar el día del arquero".

Además, Lanata expresó su preocupación por el índice de pobreza: "No podemos discutir nada en serio porque la gente solo piensa en poder comer, que es lo más básico del ser humano. Y la que antes era clase media, ya dejó de serlo Ahora es clase baja, con suerte".

La pobreza alcanzó el 57,4% en enero, el dato más alto en 20 años

En cuanto al ajuste, mostró una postura firme y crítica hacia Milei: "El ajuste terminó siendo en base a la gente. A la casta no le quitaron mucho, casi nada", comentó. Además, expresó su escepticismo sobre la capacidad del presidente para resolver esta situación socioeconómica.

"Yo voté en blanco y no me arrepiento porque estoy harto de que pase siempre lo mismo. No me gustaba ninguno de los dos candidatos, lo más sincero era decir que no a ambos", aseguró.

