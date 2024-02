Octavio Majul tuvo 'espontáneas coincidencias' en su reportaje con Jorge Lanata

A Octavio Majul ya se lo había escuchado intervenir públicamente algunas veces sobre política. Pero una imagen suya en la movilización por el paro nacional de 24 de enero,bastó para generar cierto revuelo más allá de las redes sociales. Su actual anclaje peronista genera un imaginable morbo por la distancia con las ideas de su padre, Luis Majul. Un morbo que bien podría ser el reflejo de la mitad de las mesas familiares argentinas.

Octavio Majul (der.) con amigos, en la marcha por el paro nacional de enero de 2024.



En las imágenes y videos que se viralizaron del paro el 24 de enero, Octavio Majul sonreía junto a Bocha Puntillo y Piter Mazda, sus compañeros en la banda, Fonso y las Paritarias. “Yo hago música para estar callado, no para hablar”, responde Octavio Majul a PERFIL respecto a su relación entre arte y política. Él se doctoró en Ciencias Sociales, con una tesis sobre historia del pensamiento económico en Conicet –donde ganó una beca de seis años–, y tiene herramientas y se entusiasma al debatir sobre la cosa pública. En unos días , se lo podrá ver a diario en ¡¿Qué rompimos?! , un ciclo que en Vorterix con-conducirá con Tomás Pergolini, el hijo de Mario Pergolini.



Tomás Pergolini y Octavio Majul, la dupla de ¡¿Qué rompimos?!, de Vorterix.



Ese entusiasmo, esas ganas de indagar o quizá también otros incentivos, llevaron a Octavio Majul a también a armar una conversación con Jorge Lanata que llamó Riesgo y que estará accesible por YouTube. “Fue una conversación muy cómoda; principalmente porque no esperaba que Lanata fuera otra cosa que Lanata”, cuenta Octavio a PERFIL. “Tampoco pretendía decirle que se hiciera cargo de cosas que él no piensa; simplemente intenté conversar y darle mis argumentos sobre algunas cuestiones para intercambiar puntos de vista con uno de los actores relevantes de la sociedad argentina.

—¿Y qué esperabas?

—Apostaba también a que fuera una persona que podía llegar a tener la suficiente distancia irónica con su propia postura o el cansancio consigo mismo como para, por lo menos, divertirse o pelearse con otras ideas. Básicamente porque él es una cabeza curiosa, y eso es suficiente para tener una conversación divertida.

—¿Es importante trazar puentes?

—En este caso, con Lanata tuvimos una espontánea coincidencia en nuestras diferencias.

—¿Y fuera de eso?

—Más en general, la pregunta es si las distancias que hay entre argentinos ya son lo suficientemente grandes como para no aguantar las diferencias. Una de las mayores ansiedades que tiene Argentina hoy es que sentimos que algo se rompió y que todos los días se pone en juego. Y si bien nadie quiere que se siga rompiendo, nadie tiene paciencia suficiente para aguantar si el otro se equivoca. Y eso produce más ansiedad y más desesperación.

—¿Y entonces?

—Uno está obligado a tender puentes porque nadie se alcanza solo, y no únicamente a nivel individual sino grupal. No hay ningún grupo identitario argentino que pueda por sí solo gobernar o representar a todo el país. Y ahí es cuando, tarde o temprano, los puentes van a ser una necesidad. No parece que la Argentina está tendiendo puentes en este momento.

Octavio Majul ( izq.) con su banda 'Fonso y las paritarias'.

—También son importantes las diferencias.

—Sí, pero el ensimismamiento nunca me produjo algo que valiera la pena. Porque, incluso creyendo en las propias ideas, generalmente el enemigo es el mejor lector y crítico de las ideas de uno. Y eso que mis ideas no me dan lo mismo y las defiendo: derechos humanos, vivienda digna sin la necesidad de trabajar por poca plata…Los argentinos somos muy malagradecidos: tenemos educación pública, conocemos lo que es la universidad pública, la mayor parte de los colegios católicos están subvencionados por el Estado, que básicamente, está por todas partes. Todos hemos llegado a ser lo que somos gracias en gran parte al Estado, que invirtió dinero en nosotros.

—Y el Conicet...

—Quienes trabajan allí saben de primera mano qué significa esto. Investigadores y no sólo las ciencias sociales y humanas que son recontra necesarias porque son las que nos permitirían pensar problematizar cuestiones particulares, como por ejemplo: cómo funcionar con un sistema judicial sin creer ya que el poder judicial está libre de todo interés y que juzga solo leyendo la ley. Necesitamos una creencia en el sistema de división de poderes más robusto, y para eso necesitamos pensar mucho. Y para eso hay que pagar a la gente para pensar porque pensar lleva tiempo.

—¿En qué se parecen la música y la política?

—A mí el instrumento me ayuda a estar en silencio sin que nada tenga demasiado significado. En esos momentos, cuando escucho una palabra, el significado me resulta muy pesado. Son ámbitos muy distintos.

—¿Para vos cómo son?

—Al político le gusta mucho la rosca. Eso endurece el cuerpo y te vuelve una persona de la palabra. Mientras que el músico tiene la posibilidad de alimentar otro tipo de vínculo con el cuerpo. Igualmente en la música también hay toda otra parte de rosca: la industria musical. Y ahí hay que endurecerse.

—Entonces uno y otro se parecen...

—Sí. En el fondo la política, y el peronismo en particular, es muy pop. Pero también hay momentos donde el pop se pone medio malo y hay que contestarle con otra forma. Hay mucha expresividad individual en la historia de la música: hubo cantantes que fueron grandes rosqueros y grandes personas de la palabra. Un gran político como un gran artista necesita expresividad, y también necesitan hacerse carne de sus contradicciones y de sus problemas.