Un actor argentino en 'True Detective', la serie que protagoniza Jodie Foster

En un castellano que funciona como pasaporte, un argentino pronuncia, al inicio de la cuarta temporada de True Detective, protagonizada por Jodie Foster. “Ahora, en vivo, para todos ustedes, le vamos a poner mayonesa, la misma que hicimos ayer”, dice Pablo Frana el argentino que la serie encarna al biofísico Molina. Nacido en Azul (provincia de Buenos Aires), Frana tiene 38 años, es actor y profesor de teatro nacido en Azul y, por consejo de su hermana, se radicó en Reikiavik, la capital de Islandia.

Pablo Frana (der.) con parte del equipo de 'True Detective'.

“El casting me llegó gracias a una agencia con la que estaba trabajando acá en Islandia”, cuenta Frana a Perfil. “Había hecho dos trabajos anteriormente: un comercial de helados y me habían presentado como modelo y actor para una marca de ropa italiana en Milán. De pronto llegó esta oportunidad, en noviembre del 2022. Me dijeron que se trataba de un personaje chico; tenía miedo que fuera para ser extra, por eso no mostré mucho entusiasmo. Hasta que me aclararon que en el proyecto estaba Jodie Foster”.

—¿Habías trabajado en una producción así ?

—Trabajé para Telefé pero este nivel es monstruoso, desde la escenografía hasta la comunicación interna. En el set, entrás y tenés tu propio camarín, todo muy personalizado, la producción atiende hasta el más mínimo detalle, había una especie de sensibilidad que te hacía sentir como en casa. Eso permitió que me sintiera muy a gusto. Además, el grupo de actores con el que me tocó compartir, además de excelentes profesionales eran excelentes personas. Unos londinenses que me hicieron sentir cómodo y de alguna manera olvidar la enorme producción que había detrás.

Pablo Frana en sector maquillaje, durante el rodaje de 'True Detective'.

—¿Qué cosas sabías y qué no del guión?

—Me dijeron el día antes lo que iba a pasar en la totalidad de la escena. Yo pedí que me dieran el guión aunque sea de la escena anterior y la posterior, pero no tuve acceso a esa información. La directora, Issa (López), siempre estuvo presente y fue por su sensibilidad que dimos con el personaje. Empecé a jugar con los elementos que tenía, veía que la gente en el detrás de escena se reía, e Issa me decía: “Seguí Pablo, es por ahí; eso no me gusta, cambialo…”. Y así le encontré la tonalidad al personaje.

—¿Alguna anécdota?

—Tiene que ver también con la sensibilidad de Issa, que es mexicana. Uno de los días de filmación, Argentina y México jugaban los octavos de final en el Mundial de Qatar, y yo estaba viviendo todo muy a flor de piel. El rodaje se atrasó mucho, e Issa notó mis nervios y me djo: “Pablo, hacés esta última toma y te vas. Y me dejó ir primero”.