Los cinco hombres más ricos del mundo podrían gastar un millón de dólares diarios durante 476 años

De los diez billonarios ranqueados por Forbes para su último listado, los cinco más ricos del mundo podrían gastar un millón de dólares por día a lo largo de casi cinco vidas seguidas, para así volver a cero. Es decir, a dilapidar su fortuna.

La suma de la fortunas de los seis argentinos más ricos es apenas el 6 por ciento de la de Elon Musk.

A esta conclusión llegó Robert Reich, economista norteamericano, profesor universitario, y ex secretario de trabajo de Bill Clinton, tarea por la que la revista Time lo ubicó como uno de los diez secretarios de gabinete más eficaces del siglo XX. Luego fue uno de los asesores de Barack Obama en la transición de 2008. Publicó varios libros, es muy activo en distintas plataformas on line, y la inequidad económica global y en Estados Unidos en particular son su objeto de estudio y de difusión.

En el marco de la cobertura del inolvidable –al menos para los argentinos– Foro de Davos 2024, Robert Reich señaló que los cinco hombres mas ricos del mundo concentran 869 mil millones de dólares. Si cada uno de ellos gastara un millón de dólares diarios, les llevaría 476 años agotar su fortuna”, explicó el economista norteamericano. “Que no me digan que ellos no pueden pagar el impuesto a la riqueza”.

Enero 2025. Bernard Arnault anunció ventas récord en 2023, y ganancias por US$ 16,4 mil millones.

Los diez hombres más ricos del mundo detentan en conjunto, una fortuna de 147 trillones de dólares. Esa es la cifra que publicó la revista Forbes en su edición de diciembre de 2023: En su versión online, la cifra puede modificarse porque dicho medio tiene el minuto a minuto de alzas y bajas en los billones de, sobre todo, Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett, Larry Page, Sergey Brin, y Steve Ballmer.

Rivalidad premium: Elon Musk y Bernard Arnault.

El rating minuto a minuto de las respectiva fortunas de estos billonarios da registros interesantes. Por ejemplo, durante 2023, provocó que por momentos, Elon Musk tuviera que ceder el trono al francés Bernard Arnault, quien junto con Warren Buffett son los únicos que no son la cara –o los creadores–de ninguna empresa tecnológico como sí son los ocho restantes. Con su imperio de marcas de lujo agrupadas en su holding LVMH, Bernard Arnault es el hombre más rico de Francia. En la reunión de accionistas de este enero de 2024, Arnault anunció que LVMH registró un 2023 con récord de ventas: 86,2 mil millones de euros (casi 94 mil millones de dólares), que redundaron en 15,2 mil millones de euros en beneficios(unos 16,4 mil milones de dólares).

El ranking –y el rating– también habita de manera concreta observar el abismo de poder que separa a estos diez empresarios de casi todos los 2.630 millonarios restantes que integran la última lista de Forbes. Y la brecha con los argentinos seleccionados es notable: las suma de las fortunas (*) de Marcos Galperín, Gregorio Pérez Companc, Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Alejandro Bulgheroni y Eduardo Costantini, representa tan sólo un seis por ciento de la de Elon Musk.

(*) Se tomaron las fortunas publicadas por Forbes en 2022; en 2023 no se incluyó a millonarios argentinos.