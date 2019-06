Otro argentino detrás de Game of Thrones

por Agustín Jamele

La última temporada de Game of Thrones continúa generando sorpresas a más de un mes de haber finalizado. Una de las que más llamó la atención en Argentina fue la participación en dos de los seis episodios del director Miguel Sapochnik, quien nació en Inglaterra pero sus padres son argentinos y por eso tiene un fuerte lazo con el país. Sin embargo, no fue el único argentino que de alguna manera trabajó en relación a la última temporada. Juan Manuel Romero, uno de los creadores del primer taller argentino de joyas en tres dimensiones Quimbaya Orfebrería, también tuvo su oportunidad. Nacido en la provincia de Córdoba, él y su equipo fueron elegidos para realizar un set de cucharas de colección inspiradas en la serie. “Fue un desafío muy lindo no solo por el trabajo sino también por el hecho de que era por la última temporada de Game of Thrones”, contó Romero a PERFIL y agregó que cada cuchara pesa alrededor de 50 gramos y hacerlas llevó entre seis y siete jornadas de diez horas cada una.

-¿Cómo inició el proyecto?

Surgió a partir de una empresa de publicidad de Madrid que se llama Lola MullenLowe. Ellos estaban trabajando en conjunto con una agencia de publicidad de Buenos Aires y nos hicieron llegar el trabajo. Su idea era armar una campaña junto con una marca de helados española muy importante y la central que HBO -productora de la serie- tiene en ese país.

-¿Cuál era la idea?

La heladería sacó una serie de helados limitados inspirados en la última temporada de Game of Thrones. Entonces nos mandaron el diseño de las cucharas y nosotros las fabricamos en nuestro taller de punta a punta. Las imprimimos en 3D, las fundimos y les dimos todo el acabado. Después las mandamos a Buenos Aires donde una chica que se llama Ximena Clavelli le dio el esmaltado final con los colores.

Cucharas inspiradas en The Game of Thrones

-¿Y cómo llegaron a ustedes?

A través de Google. Como somos los únicos que hacemos esto aparecimos ahí. Nos llamaron, nos propusieron el trabajo y aceptamos. Para nosotros era un desafío muy lindo no solo porque había que hacer las cucharas con un nivel de detalle muy alto sino también por el hecho de que era por la última temporada de Game of Thrones.

-¿Dónde están las cucharas ahora?

Una vez terminadas las mandamos a Madrid y se hizo un evento para su lanzamiento. Se exhibieron en el Moda Shopping de Madrid, que se ubica en Salamanca cerca del estadio del Real Madrid, durante varios días. Y ahora hace una semana se lanzó el Festival de Cannes para la parte de publicidades. En cada día del festival se trata una temática distinta y las cucharas entran en la parte de acciones. Compiten por uno de los premios y hay mucha expectativa de que sean premiadas.

HBO anunció un recorrido turístico de 'Game of Thrones'

-¿Y tuvieron mensajes de los fanáticos que las quisieran comprar?

Nos pasó que hicimos una campaña para mostrar el trabajo a través de nuestras redes sociales y tuvimos muchos mensajes de fanáticos de la serie y coleccionistas. Lo que pasa es que yo no tengo la propiedad intelectual de las cucharas así que no las puedo comercializar. Igual se abrió una posibilidad porque yo pedí permiso para replicar las cucharas y exhibirlas en una feria de diseño de Córdoba. Ellos accedieron y me dijeron que si existe demanda por las cucharas y la gente quiere comprarlas habría que ponerles un precio y venderlas por Internet. Así que la posibilidad está.

-Se las van a sacar de las manos…

La verdad que es una pieza de colección para mostrar. Como una joya. Es para tenerla en una vitrina. La verdad es que no te podes comer un helado con esa cuchara. Tiene detalles muy finos y si se llegan a caer al piso se dobla así que hay que tener cuidado.

Cuchara The Game of Thrones

-¿Les generó más trabajos?

Por un lado quedó la posibilidad de seguir trabajando con la gente de España. También a través de este trabajo y otros también fuimos invitados a un congreso en Inglaterra para ser oradores y hablar sobre la aplicación de impresoras 3D a la joyería. Eso fue hace como un mes. Nos sirvió muchísimo porque nos vinimos con muchas propuestas de trabajo. Entre ellas, dos de las más importantes es la de capacitar gente por Sudamérica y la otra es exponer joyas en una feria internacional de joyería muy conocida de Madrid que se llama Madrid Joyas.

Diseño de las cucharas.

-¿En Sudamérica no hay mucha gente que haga esto?

En este Congreso pudimos ver que esta tecnología en Estados Unidos y Europa está muy desarrollado pero en Sudamérica no. Por eso se nos abrió la posibilidad de capacitar gente.