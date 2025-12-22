ArtHaus recibió Premio Perfil al Mejor Proyecto Artístico Contemporáneo

A pasos de la Catedral Metropolitana, en una de las zonas más transitadas —y también más tensionadas— del microcentro porteño, funciona hoy un espacio que desafía inercias y redefine el mapa cultural de la Ciudad. ArtHaus fue distinguido con el Premio Perfil 2025 a la Mejor Obra o Proyecto Artístico Contemporáneo, un reconocimiento que pone en valor no solo su programación, sino también una apuesta institucional sostenida por la creación, la investigación y el cruce de lenguajes.

"House nació en el 2021, en plena pandemia, en un momento de mucha incertidumbre y en un lugar que no parecía en ese momento el más adecuado, que era el corazón financiero del centro porteño", recordó Andrés Buhar, fundador de ArtHaus, al recibir el premio en una ceremonia en la sede de Editorial Perfil. "Empezamos con una idea bastante simple, que era armar un espacio donde podían alojarse las artes del presente: cine, música, artes visuales, danza, teatro, y que pudieran convivir, apostando siempre a la interficialidad y la inmediatez".

Y continuó: "Nuestro objetivo principal en Arcos es que sea un espacio de producción e implementación, donde los artistas, los productores y las audiencias puedan relacionarse de maneras horizontales, lúdicas y novedosas. Apostamos a la ampliación del público y a la creación de nuevas formas de disfrute del arte contemporáneo. Creemos que las prácticas artísticas son fundamentales en toda sociedad porque nos permiten ensayar formas distintas de estar en el presente, de pensar y de compartir con otros".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Buhar finalizó su discurso diciendo: "Este reconocimiento es para cada una de las personas que sostienen este proyecto, para los artistas que confían en nosotros y nos acercan sus sueños, para el equipo que día a día hace que el espacio funcione y crezca, y para nuestro público, cada vez más numeroso y entusiasta. Recibir este reconocimiento a escasos tres años de haber abierto nuestras puertas es muy importante porque nos refirma, de alguna manera, el rumbo. El trabajo de gestión de Arcos lleva mucho tiempo y dedicación; implica la capacidad de generar consensos y aunar voluntades".

ArtHaus irrumpió con una propuesta que es casi un manifiesto. La reconversión del edificio, llevada adelante con maestría entre 2021 y 2023, el estudio Berdichevsky & Asociados Arquitectos llevó adelante una reconversión que respetó la morfología original y la fachada histórica, al tiempo que incorporó un lenguaje contemporáneo en los interiores.

Se ha convertido rápidamente en un imán para artistas, curadores, críticos e investigadores, creando ese caldero cultural tan necesario para que fermente la vanguardia. El premio Perfil subraya, con esta elección, la importancia de proyectos que no solo exhiben arte, sino que lo incuban y que, además, recuperan para la ciudadanía espacios céntricos.

Pero Arthaus no es solo un edificio recuperado. Es, ante todo, un centro de creación contemporánea pensado como espacio de experimentación para artistas, curadores, críticos e investigadores de distintas disciplinas. Allí se cruzan la producción artística, los saberes teóricos y la experiencia sensible del público, en una escena que privilegia el proceso tanto como la obra.

Sus salas de exposiciones, el auditorio con diseño acústico, los camarines, el café en planta baja y la terraza del séptimo piso configuran un recorrido que invita a habitar el arte desde múltiples registros. En ese marco, el centro ha albergado y acompañado trabajos de figuras clave del arte contemporáneo argentino y regional, así como miradas con proyección internacional.

Entre ellas, la del reportero gráfico Rodrigo Abd, dos veces ganador del Premio Pulitzer junto al equipo de Associated Press y World Press Photo 2013, quien desde Buenos Aires continúa documentando conflictos sociales en distintas partes del mundo. También la del artista visual Agustín Sirai, formado en la UNLP, con una trayectoria consolidada en pintura y residencias internacionales. Y la del colectivo Mondongo, integrado por Juliana Laffitte y Manuel Mendanha, cuyo trabajo se caracteriza por la experimentación material y la relectura contemporánea del pasado a través de imágenes de fuerte potencia simbólica.

El Premio Perfil reconoce en Arthaus una idea de cultura que no se limita a exhibir, sino que propone pensar, producir y discutir arte en un contexto urbano atravesado por transformaciones profundas. En tiempos en los que el microcentro busca reinventarse, el proyecto se afirma como una pieza clave de esa reconfiguración: un espacio que recupera patrimonio, activa circulación cultural y consolida a Buenos Aires como una ciudad capaz de alojar —y proyectar— arte contemporáneo con ambición y rigor.

GD / ds