Game of Thrones: Luces y sombras de un final polémico (SPOILERS)

por Diego Grillo Trubba

Jon Snow, junto a su amigo Tormund y su mascota Ghost, se adentra, rodeado de salvajes, en las tierras indómitas del norte, dejando atrás (¿para siempre?) los Siete Reinos (que ya son seis, porque Invernalia se independizó). Fundido a negro. Títulos finales. Sí, fin.

Era imposible que el final de Game of Thrones estuviera a la altura de las expectativas. La vara era demasiado alta por las temporadas anteriores, y las pasiones del público eran demasiado grandes como para resultar satisfechas. Eso no quita que The Iron Throne, el último episodio, tuvo sus aciertos y sus yerros, como cualquier producción artística, solo que aquí miraban todos los ojos del mundo, o al menos eso parecía. Lo mejor, como siempre, es separar la paja del trigo.

ACIERTO 1. No hubo muertes falsas en el penúltimo capítulo. Habían surgido rumores de que Cersei y Jaime Lannister habrían sobrevivido al derrumbe del castillo, pero ya en las primeras escenas el enano Tyrion se encontró con sus cadáveres, en una escena muy bien resuelta.

DESACIERTO 1. Errores de continuidad. Se venían notando cada vez más con el transcurrir de los episodios. Como si las cosas se hubieran hecho a las apuradas o como si, realmente, se hubieran grabado tantos posibles finales para protegerse de los spoilers que al compaginarlos ocurrió cualquier cosa. Por ejemplo, en el inicio Jon Snow deja atrás en las calles a Gusano Gris, que mata prisioneros, y va al palacio, donde se encuentra a Daenerys… junto a Gusano Gris.

ACIERTO 2. Daenerys es castigada. La locura de la mujer de pelo plateado había generado una masacre en el episodio anterior, y sus seguidores habían comprendido que se trataba de una chiflada. Muere, y a manos del último hombre que amó (y al mismo tiempo odió, o temió).

ACIERTO 3. Las razones por las que Jon Snow ejecuta a Daenerys. El heredero natural del trono siempre fue cabeza dura, y no hubiera matado a su tía si Tyrion no le recordaba que no se trataba de que estuvieran en juego sus vidas, o las de millones, sino las de sus propias hermanas de crianza, Sansa y Arya Stark.

ACIERTO 4. La reacción del dragón Drogon ante la muerte de Daenerys. Conmovedora. Perfecta.

DESACIERTO 2. Sacarse al dragón de encima. Los guionistas sabían que un dragón era demasiado poder en el final, por lo que decidieron de buenas a primeras que desapareciera del mapa con rumbo desconocido. Desprolijo.

DESACIERTO 3. Incoherencias de los personajes. Gusano Gris y sus huestes habían ejecutado personas en las calles sin respetar reglas de la guerra, pero sin embargo (¿necesidad de los guionistas más que de la historia?) mantienen prisioneros a Tyrion Lannister y Jon Snow durante semanas, como si de repente hubieran descubierto los derechos humanos. Por si fuera poco, no se entiende cómo Gusano Gris y los suyos supieron que Jon Snow había matado a Daenerys, ya que ambos estaban a solas.

DESACIERTO 4. Más incoherencias de los personajes. Gusano Gris desea que Tyrion sea ejecutado, pero también que la muerte se produzca al amparo de la ley, por lo que espera a que haya un nuevo rey… ¡y que ese rey lo proponga Tyrion!

ACIERTO 5. Nada es tan bueno. Samwell Tarly propone al resto de las casas que comience la democracia en los Siete Reinos, y se le ríen todos en la cara. “¿Qué más vas a proponer, que también elijan los perros?”, se mofan los nobles, incluidas Sansa y Arya Stark.

DESACIERTO 5. Buscar la sorpresa y llegar al absurdo. En distintos momentos de la historia se había planteado que Bran Stark no es más Bran Stark, sino que en él encarnó o se desarrolló el cuervo de los tres ojos. Es decir que, técnicamente, no es más un ser humano sino un oráculo. Es cierto que la elección de Bran como rey resultó una sorpresa, pero porque no cuadraba lógicamente.

DESACIERTO 6. Lo atamos con alambre. Jon Snow es condenado a ir a la guardia del norte… que ya no existe. No solo fueron eliminados durante la batalla de invernalia contra los caminantes blancos, sino que tampoco quedaba el muro de hielo derribado en el fin de la temporada anterior. Por si fuera poco, tampoco hay inconvenientes con los salvajes ni con caminantes blancos que justifiquen la existencia de la guardia.

ACIERTO 6. El poder como castigo. Cuando Bran elige a Tyrion como su Mano, el enano le recuerda que no paró de cometer errores en ese cargo, a lo que el flamante rey le dice que, justamente por eso, deberá retomar ese cargo para reparar todas las macanas que se mandó.

ACIERTO 7. Libertad para quienes la buscaban. Sansa Stark consigue lo que buscaba: la independencia de Invernalia. No hubiera estado mal que se quedara con los 7 Reinos, pero no es ni mucho menos un premio consuelo. Logró lo que todos en sus tierras siempre habían deseado.

DESACIERTO 7. Los esclavos rebeldes que no lo eran tanto. Gusano Gris y sus huestes, ya se dijo, no ejecutaron a Tyrion ni a Jon vaya uno a saber por qué, pero no por nada que se haya contado en la serie. Para peor, cuando se elige un nuevo rey (votación de la que ellos no participan) lo aceptan con mansedumbre, y se marchan a las islas cálidas. Lo cual también deja en ridículo al castigo a Jon Snow, ya que se lleva adelante solo porque los Inmaculados tenían en su poder Desembarco del Rey (o lo que quedaba de él).

Aciertos y errores de una ficción que demostró una vez más que HBO no hace televisión, sino otra cosa. Nadie hubiera nunca imaginado que en una serie de la pantalla chica se desarrollaría un nivel de producción semejante, ni que se podrían ver las batallas que se llevaron adelante, de una magnitud inédita. Game of Thrones fue transgresora en más de un sentido (sexo, violencia, lectura de la política), y ahora nos resta esperar los variados spin off (¿habrá uno dedicado a las aventuras de Arya en lugares nuevos del mapa?), que de seguro tendrán tantos aciertos y desaciertos como su ficción de origen. Lo que habrá que ver es, si esos desprendimientos, logran pasar a la historia del medio como lo hizo Game of Thrones. Un lujo que nos pudimos dar como espectadores al verla a lo largo de nueve años.