Festival de cine fantástico en Francia: Argentina sumó dos nuevos premios internacionales

El cine argentino suma un nuevo reconocimiento internacional. Y no uno, sino dos premios ganó Demián Rugna con su película Cuando acecha la maldad en la 31ª edición del Festival de Cine Fantástico de Gerardmer.

Demián Rugna (círculo) con los ganadores del Festival de Cine Fantástico de Gerardmer

En dicho certamen internacional francés, Demián Rugna ganó el Premio de la Crítica y el Premio del Público. Este festival está dedicado al género fantástico en todas sus formas: ciencia ficción, terror, sobrenatural, etc…El objetivo del certamen es promocionar –sobre todo en Francia y en Europa– las películas de género fantástico, ofreciendo un "sello de calidad" que garantice un atractivo creciente en el público general.

Con Cuando acecha la maldad, Demián Rugna sorprendió en la taquilla local.

“Las películas que compiten en esta edición marcan la evolución o involución de un género liberado de la ética pero superado por lo real”, dijo al comienzo del festival su director Bruno Barde. “Lo fantástico de hoy reside más en su etimología que en una fantasmagoría empobrecida que refleja la descomposición de las debilidades humanas. Esta edición refleja el miedo y lo monstruoso que adornan las pantallas pero que desnuda las almas. Desde el año pasado, el mundo se ha vuelto más oscuro. El desprecio por los demás y la falta de respeto por el ser humano, trabajan para acelerar fenómenos inconcebibles por ser tan absurdos como bárbaros. Queríamos que este festival descansara sobre sus fundamentos, literatura y mitologías.

Demián con Gareth Edwards en el Festival de Cine Fantástico de Gerardmer.

Estos no son los primeros galardones que recibe el cineasta argentino Demián Rugna ya que en 2023, Cuando acecha la maldad se llevó otros dos premios en la 57ª edición del Festival Internacional de Cine Fantásticos de Sitges (Cataluña): el de Mejor Película del certamen y de la sección Òrbita / Blood Window.

"En Argentina, los niños crecen con Halloween"; dice Demián Rugna.

“Cuando acecha la maldad es la película de terror sin concesiones que me gustaría ver a mí”, dijo Demián Rugna en una entrevista que se destaca en el Festival de Sitges. “Creo que consumimos mucho cine que viene de una industria muy grande, que necesita respetar ciertas normas y que, a veces, como fan del género, esas normas te aburren. Quieres explorar rincones que nunca antes se han explorado, por miedo a que no se venda la película por algo o miedo al qué dirán. Cuando acecha la maldad es una película agresiva, descarnada. Pero es sincera y desde el punto de vista de que fue pensada por un fan de cine de género para otro igual”.

Quién es Demián Rugna, el cineasta premiado

Demián Rugna tiene 44 años, nació en Haedo (Provincia de Buenos Aires) y antes de poner su firma como director en cinco largometrajes, realizó cortometrajes y guiones del género que ahora lo tiene en la Argentina como un referente: el terror. The Last Gateaway (La última puerta de entrada) , ¡Malditos sean!, Aterrados, No sabés con quien estás hablando, y Cuando acecha la maldad, son sus cinco filmes como director.

