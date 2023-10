En San Sebastián, ‘Puan’ ganó como mejor guion y su protagonista, como mejor actor

“Estamos muy emocionados de recibir este premio y queremos compartirlo con todo el equipo, porque el cine es un arte colectivo”, dijeron María Aché y Benjamín Naishtat al recibir el premio al Mejor Guion en la clausura del Festival de San Sebastián. “También compartirlo con nuestras familias y amigos por ser red y sostén. Humildemente, queremos dedicar esta película a las y los docentes que nos enseñaron a escribir y a pensar en la educación pública de la República Argentina”.

Alché y Naishtat –sobrino de la periodista Silvia Naisthat– son la dupla detrás de la cámara de Puan, la película que se estrena en unos días en Argentina y que tuvo en el festival doností su première mundial. Ayer a la noche, esa no fue la única vez que por Puan tuvieron que subir al escenario.

Hubo una segunda y fue para recibir, en nombre de Marcelo Subiotto, la Concha de Plata al Mejor Actor Protagónico, que en esta oportunidad fue compartido con Tatsuya Fuji, que protagoniza Great absence. Al recibir el premio por el mencionado actor argentino, María Aché leyó un texto de él. “Gracias al festival de San Sebastián por honrar mi trabajo con semejante distinción, gracias a su público por haber recibido nuestra película con una actitud tan cálida y amorosa, que guardaré para siempre en mi corazón”, dijo Aché. “Cuando María y Benjamín me acercaron el guion de Puan diciendo que habían pensado en mí sentí una gran alegría, así que ese mismo día lo leí todo de un tirón y cuando llegué al final me encontré tremendamente emocionado. Entonces entendí que me encontraba ante uno de esos hermosos regalos con los que cada tanto los actores tenemos la suerte de toparnos”, cerró el texto de Subiotto que María Aché leyó.

Más premios. Por la categoría principal también estuvo en competencia con sello argentino La práctica, del argentino Martín Rejtman. Este filme tuvo una muy buena recepción en su première doností pero eso no se tradujo en la premiación.

Pero igualmente, Argentina se llevó otros premios. En la sección Horizontes Latinos, Martín Benchimol fue galardonado por El castillo. Este es el primer largometraje en solitario de Benchimol, y narra la herencia concedida a una humilde trabajadora por su empleadora: un castillo en las pampas argentinas. “Muchas gracias al festival por invitarnos, fue un estreno maravilloso, soñado”, afirmó Benchimol al recoger su premio durante la gala. “El cine es esto, mirarnos, encontrarnos, ponernos en la piel del otro, tanto cuando hacemos la película, como cuando la vemos y podemos acceder a lo que siente otra persona. Y es esa magia del cine, la que hay que seguir celebrando”. Este joven realizador aprovechó la centralidad que da una premiación para reafirmar parte del mensaje que dieron los integrantes de las veinticinco producciones argentinas presentes en el Festival de San Sebastián respecto a la amenaza no fundamentada en datos que hizo un candidato opositor que compite en la elección presidencial.

“Quiero celebrar que esta presencia del cine argentino es tan diversa, tan maravillosa, tan pujante, y quizás es difícil como foto del cine argentino ver esta presencia en el contexto que tenemos, que es una amenaza del neofascismo, gente que cree que todo puede ser un negocio, incluso la venta de órganos”, expresó Benchimol. En esa línea siguió Gema Juárez, productora del filme: “Todos los artistas estamos siendo vilipendiados y humillados por una ultraderecha fascista horrible. Somos gente que solo hacemos nuestro oficio con toda la dedicación y el amor que podemos”.

Los otros dos títulos que recibieron menciones especiales fueron El auge del humano 3, y fue su productor Jerónimo Quevedo quien al recibirlo expresó: “Como productor quiero dedicar este premio a los directores, productores y técnicos de todos los proyectos argentinos que participaron en esta edición, que pusieron el cuerpo y el hombro para dar visibilidad al problema al que se enfrenta nuestro país por una propuesta neoliberal y fascista”. La otra película con mención especial fue el documental El Juicio, de Ulises de la Orden.