Pablo Larraín, director de 'El Conde', habló del mensaje que aún hoy tiene 'Argentina,1985'

“Argentina, 1985, la última película de Santiago Mitre, trata sobre cómo los argentinos encontraron una manera de obtener justicia”, dijo Pablo Larraín al medio norteamericano Deadline. “Ese movimiento creó un pacto en el que la mayoría de los argentinos ahora saben que lo que pasó no debería volver a suceder. Esta falta de justicia, en el caso de Chile, podría ser eterna. Y ese es el origen de El Conde”.

Rodaje de El Conde con el elenco principal: Pinochet y su familia, en la ficción.

Pablo Larraín viene de ganar con El Conde, el premio al mejor guión en el reciente Festival de Venecia. Fue allí donde su nueva película tuvo su premiere mundial. Hace unos días, se estrenó en cines y en Netflix. El dictador Augusto Pinochet devenido en un vampiro de 250 años de edad, con un ancestro y una madre muy particular, es El Conde. La metáfora elegida por Pablo Larraín para describir lo sanguinaria que fue esa época en Chile se amplía también para mostrar datos reales del enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet. Y el director chileno lo hace combinando lo siniestro, lo fantástico y sátira. Y también información.

El único latino que ganó en el Festival de Venecia 2023 fue Pablo Larraín.

La película del Pinochet-vampiro

La referencia a Argentina, 1985, y el Juicio contra las juntas militares no fue la única referencia a Argentina que Pablo Larraín menciona cuando describe El Conde. Para él, su película tiene como base tres elementos. Y el primero son “unas famosas fotografías en blanco y negro de Pinochet tomadas por un fotógrafo argentino (N. De la R: no menciona su nombre). Lo vemos usando esta capa”, explica el director chileno. “Estaba tan intrigado por esas imágenes, y cuando las miré, pensé, estoy mirando a un superhéroe del mal: ¿Y si es un vampiro?“.

Jaime Vadell en la piel del "Pinochet-vampiro", protagonista de El Conde.

Los otros dos elementos son la seguridad de Larraín al encontrar a Jaime Vadell, como el "Pinochet-vampiro". La última es más básica: la ausencia de filmes o programas de televisión sobre quien, como dijo hace unos días en Chile el periodista Jon Lee Anderson a The Clinic, “fue el último líder fascista del siglo XX; el orden sería así: Hitler, Mussolini, Franco y Pinochet”.

Videla, murió juzgado y en la cárcel (der.); Pinochet, sin juicio alguno; M.Tatcher ayudó a que eso sucediera.

Para Larraín, el legado de Pinochet se divide en dos: “Una es la división que todavía existe en mi país, donde unas personas creen que nos salvamos del socialismo, y que la paga por ello fue poca y razonable. Eso es absurdo e inmoral. La segunda, única a algunas personas que como yo, comprendemos que la dictadura de Pinochet cometió sistemáticamente horribles violaciones de derechos humanos, y que eso nos quebró. Teníamos a esa figura que podía actuar con impunidad, y esa impunidad evitaba la sanación. Y hoy todavía no hemos alcanzado esa sanación. No hemos llegado a un acuerdo en el que digamos que esto no debería volver a suceder”.

EI / ED