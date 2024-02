Jorge Lanata evaluó el debate en Diputados sobre la Ley Ómnibus propuesta por Javier Milei y afirmó que estas reformas podrían influir en el estado de ánimo de la sociedad, aunque opina que el político libertario “no está perdiendo por tener mucha llegada hacia las personas apolíticas”.

"Hasta ahora mi conclusión es que ganó porque no es un político. Le importa poco quedar bien o quedar mal", aseguró el conductor. "Su única preocupación es no quedar ante el gran público como un político, lo que lo lleva a andar en avión de línea, andar en auto desde Olivos a la casa de gobierno", agregó.

"Hasta ahora, con la poca cantidad de diputados y la mínima cantidad de senadores" que tiene La Libertad Avanza, "lo que está logrando es una victoria por lejos", señaló el conductor de PPT.

El fundador del diario Página 12 adelantó que el oficialismo "tiene por lo menos dos paquetes más (de reformas) para tirar al Congreso" y que “en todos lo temas tiene esta actitud de ‘a fondo o nada’; o sea, no van a querer conciliar si no se aprueba van a un plebiscito".

Además, Para Lanata ese "desinterés de Milei de quedar bien" tiene "un límite" y es "el informe del FMI respecto a la recesión se pensaba que iba a ser del 3%, pero va a ser del 5,82%".

"Y otro problema más es que el Gobierno decidió sacar los alimentos de los comedores alimentarios y no se sabe cómo puede tomarlo la gente, porque quieren reemplazarlo con dinero", agregó.

Sin embargo, sentenció: "Estas decisiones van a modificar el humor social. Ellos son demasiado optimistas respecto a los resultados de lo que están haciendo, pero hasta ahora no están perdiendo".

Por otro lado, se mostró sorprendido por la decisión del Gobierno de "incluir temas muy importantes al lado de temas chiquitos" en la Ley Ómnibus. "Todo mezclado, no se entiende", señaló.

A su vez, se refirió a que "la mesa de Milei no está formada por políticos". Además del propio presidente y del ministro de Economía, Lanata señaló que "la hermana de Milei no es política" y "el otro Caputo (Santiago) tampoco tiene antecedentes. No viven esto como lo vive un político".

"No es una brutal represión"

Consultado por las manifestaciones y las escenas de violencia frente al Congreso de la Nación, lamentó "haber llegado a un punto donde nos parece normal discutir por la calle".

"Y no es normal discutir por la calle, no nos tiene que parecer normal. Es una locura que acá estemos discutiendo sobre si se puede o no ocupar la calle. Evidentemente no se puede... estamos totalmente en el fondo del frasco", sentenció.

Sin embargo, tuvo un cruce con la periodista Luciana Geuna quien definió al lo sucedido como una brutal represión. "Usemos la frase ‘brutal represión’ cuando sea brutal represión, lo que vimos hoy no es una brutal represión".

"Lo lamento. No me alegra la represión, pero me parece que no es una brutal represión". Y cerró: "A Milei esta pelea de brutal represión no le preocupa y a Bullrich tampoco. Están más preocupados por otras cosas pero no por eso".

BR/fl