"Alcahuete, rufián y militante K": el agresivo cruce entre Duggan y Randazzo por la Ley Ómnibus

La intranquila sesión en el Congreso para debatir la Ley Ómnibus tuvo un capítulo "aparte" protagonizado por Pablo Duggan y el diputado Florencio Randazzo, quienes intercambiaron una serie de agravios, reproches e insultos al aire mientras el dirigente era entrevistado por el periodista de C5N.

El duelo entre Duggan y Randazzo se produjo cuando el periodista le recriminó que vote a favor en la ley general y se expresó en contra de las iniciativas de privatización que impulsa el Gobierno a través de la Ley de Bases.

En este marco, el diputado tomó la palabra y tras explicar que votará a favor de la ley en general pero en contra en algunos puntos particulares, le respondió con dureza a su interlocutor.

"No te hacía un militante K. Te conocí cuando eras crítico del gobierno de Cristina".

"¿A vos te preocupa lo que yo pienso cuando tenés que votar esta ley? Me parece una vergüenza que digas eso", arremetió Duggan.

A partir de entonces, el reportaje dio un giro cada vez más agresivo, sin que ninguno de los involucrados estuviera dispuesto a ceder para reducir la tensión.

"Sos una vergüenza", lanzó Randazzo mientras el periodista seguía exponiendo sus argumentos.

En este momento, Duggan sacó provecho de la mención de Cristina Kirchner para recordarle a Randazzo que formó parte del gabinete de ministros del gobierno de la ex presidenta.

"Vos también participaste del gobierno de Cristina Kirchner y después fuiste opositor. El muerto se ríe del degollado... Es una joda", enfatizó Duggan, incómodo ante los dichos de su entrevistado.

"Tranquilizate", le ordenó Randazzo y siguió: "Cuando fui parte del gobierno [de Cristina Kirchner], lo honré. No soy alcahuete ni rufián de ningún medio de comunicación. Soy un tipo independiente. Entonces deberías escucharme antes de ponerte agresivo, porque tu misión es informar y escuchar, no ser un militante para quedar bien tal vez con algún dueño del medio".

"Yo digo lo que quiero Florencio, por favor, levantá el nivel...", exigió el periodista.

En este punto, Randazzo perdió la paciencia y le reprochó a Duggan haberle faltado el respeto.

"A mí no me vas a correr, porque soy un hombre coherente y honrado. Vos no me vas a correr a mí y mucho menos faltarme el respeto. No me faltes el respeto porque hace 40 años que hago política", se defendió el dirigente.

"¿Cuándo te falté el respeto? No te insulté, no te denosté, nada...", respondió Duggan, que adoptó un tono más calmado para darle un rumbo más pacífico a la conversación.

"Yo competí contra este gobierno. ¿Sabés por qué está Milei en el Gobierno? Porque Cristina Kirchner eligió a Alberto Fernández, que en 4 años hicieron un desastre en Argentina. Eligió a Daniel Scioli, que hoy es funcionario de Milei", argumentó Florencio Randazzo.

Entonces Duggan retomó su acusación: "Vos acompañás a este gobierno, hacete cargo".

"Yo no acompaño a este gobierno, no digas estupideces para quedar bien con tus patrones. A mí no me vengas a correr, menos faltarme el respeto. Porque vos estás acostumbrado a faltar el respeto", insistió el ex ministro del Interior.

"Yo no soy funcionario de Milei", subrayó Randazzo

"Decime lo que quieras, insultame, no hay ningún problema", afirmó Pablo Duggan, a sabiendas de que la entrevista ya había perdido el rumbo.

"Yo no estoy acompañando al Gobierno. Estamos manifestando nuestras diferencias en cada uno de los temas. Y lo que permitió que esté Milei en el gobierno fue el desastre que hizo el gobierno de Alberto Fernández, que eligió Cristina Kirchner, a quien vos defendés", replicó el diputado nacional.

"Yo no soy funcionario de Milei", prosiguió Randazzo. "Estoy acá porque competí solo hace 2 años y saqué 600 mil votos solo. Entonces a mí me respetás", expresó.

"¿Quien te falto el respeto?", interrogó Duggan.

Enseguida el legislador le contestó con énfasis: "Vos me faltaste el respeto cuando decís si me da vergüenza acompañar a este gobierno. Yo no acompaño a este gobierno".

"¿Entonces vas a votar en contra [de la ley Ómnibus]?", indagó el periodista.

"Voy a votar en contra en un montón de temas", advirtió Randazzo, enfurecido.

