Una vez que finalizó el debate presidencial previo al balotaje que enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei el próximo 19 de noviembre, surgieron las repercusiones y análisis sobre el encuentro. El periodista Jorge Lanata fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto e hizo hincapié en el desempeño del referente libertario.

El conductor de Periodismo Para Todos (PPT) sostuvo que el intercambio mostró a "un pragmático (Massa) y un ideológico (Milei)". Aseguró que el economista de La Libertad Avanza (LLA) tiene "una carrera increíble que hizo durante años", aunque eso no lo ayudó en su exposición en la Facultad de Derecho de la UBA.

"Lo que hoy se vio, quizás, son los déficits de esa carrera para llegar a ese punto. No porque creciste muchísimo vas a estar capacitado para todo, a lo mejor no", analizó el periodista.

Durante la edición especial del programa participó el analista político Eduardo Fidanza, quien consideró que ambos candidatos "trataron de demostrar por qué pueden ser presidentes, con una ventaja para Massa que dijo 'puedo ser presidente porque quiero hacer esto y esto, y esto'".

"En cambio, Milei estaba a la defensiva: 'Puedo serlo porque no estoy loco'", añadió y afirmó que la preocupación del referente libertario por "no irse al pasto", "le consumió toda la energía porque no hubo propuestas". "Este Milei disminuido y autocontrolado no es el que arrancó y llegó hasta dónde llegó", remarcó.

Risas, cánticos y dirigentes escondidos: lo que no se vio del debate presidencial

Fidanza expuso que "capaz sea el límite de Milei porque no usó la agresividad que lo caracteriza" y consideró que el economista de LLA "ya entró demasiado en el juego que vino a denunciar".

"¿Cuánto puede mover esto la voluntad del electorado? El candidato que salió segundo y la candidata que salió tercera llegaron a un acuerdo. No suman matemáticamente pero dos tercios de los votantes de Patricia están votando a Milei", expuso luego el analista político de cara al balotaje del próximo domingo.

Otro de los invitados al programa especial de PPT fue el periodista Mario Pergolini, quien se mostró preocupado porque "el 50 y pico por ciento de las personas que van a votar sean menores de 50 años" y manifestó: "Muchos deben de tener una decisión tomada y cuando Massa decía 'Googleen', ellos googlean muy rápido y muy bien y encontraban cosas que quizás Massa no quería que aparecieran".

En este sentido, Pergolini explicó que "hay un gran volumen de jóvenes nuevos que están votando y que, con esto, se han divertido de una forma que a lo mejor uno no lo puede ver". Al mismo tiempo, aseguró que "a estos pibes el debate no les importa". En esta línea, Cecilia Boufflet remarcó que el encuentro "va a ser carne de las redes".

De la mesa de debate también participó Jésica Bossi, quien sostuvo que "ninguno perdió un voto" como consecuencia del intercambio, mientras que María Julia Oliván citó a la Fundación PULSAR, quienes ya habían lanzado resultados preliminares, y señaló que "la principal reacción fue la indiferencia y la desorientación".

"Los votantes indecisos dijeron que vieron un político profesional versus alguien que era infantil y agresivo pero que político profesional no es 100% positivo. A Massa lo ven falso, impostado pero generó incomodidad verlo a Milei", completó.

AS/ff