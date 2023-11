En el domingo previo al balotaje que enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei en las urnas, ambos candidatos se encontraron cara a cara durante el debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA. El encuentro fue tenso y los puntos más relevantes de la noche no tardaron en ser replicados tanto por portales locales como internacionales.

Varios medios internacionales analizaron el intercambio entre los aspirantes a la Casa Rosada y coincidieron en que el ministro de Economía tuvo un mejor desempeño que el dirigente de La Libertad Avanza, a quien criticaron por no atacar a su contrincante por la crisis que atraviesa el país.

Risas, cánticos y dirigentes escondidos: lo que no se vio del debate presidencial

Desde Brasil, el portal Folha de Sao Paulo hizo hincapié en la discusión que surgió sobre si el referente libertario mantendría los lazos comerciales con el país vecino. Bajo el título "Milei y Massa chocan por las relaciones con Brasil en el último debate en Argentina", sostuvo que "los peronistas impusieron la agenda en la primera mitad" del encuentro.

El diario español El País dio como ganador de la noche al candidato de Unión por la Patria (UxP) y tituló: "Massa arrincona a un Milei apagado en el último debate presidencial argentino". El medio aseguró que el postulante oficialista "aporreó sin compasión" al libertario y que expuso las "contradicciones ideológicas del ultraderechista".

Asimismo, el portal de España le criticó al candidato presidencial de La Libertad Avanza que "apenas sacó provecho de la crisis económica que pesa sobre su rival".

El País de Uruguay también coincidió en que el ministro de Economía tuvo una mejor performance que el economista libertario y lo expresó bajo el título: "Debate final en Argentina: Massa sacó ventaja en un encuentro donde predominó el ataque".

"Milei, que trastabilló al comienzo, no logró que el candidato oficialista respondiera por la crisis del Gobierno ni por su gestión al frente del ministerio de Economía", indicó el portal uruguayo con respecto al intercambio de este domingo.

A su vez, la CNN en español compartió un análisis sobre el debate y como conclusión unánime de los analistas afirmó que "Massa, que es parte de un gobierno que dejará una herencia difícil, aprovechó mejor la oportunidad y Milei no pudo o no supo tomarle examen y resaltar lo que Massa no pudo hacer para mejorar la situación".

Entre otras cosas, el medio señaló que el candidato oficialista manejó los temas en discusión y remarcaron que el candidato de La Libertad Avanza "nunca pudo pasar a la ofensiva".

Massa vs. Milei: un debate tenso, con cruce de denuncias y la sombra de Macri y Cristina

Desde Chile, el portal de El Mercurio publicó un resumen del encuentro bajo el título: "Acusaciones y duros intercambios marcan último debate entre Milei y Massa antes del balotaje en Argentina".

"El ministro de Economía se vio más sólido que el candidato de La Libertad Avanza y en varios tramos del encuentro lo puso contra las cuerdas. Segunda vuelta será el próximo domingo", añadió luego el medio, siguiendo la línea general de varios portales que indicaron que el candidato de UxP logró imponerse sobre su rival electoral.

AS/ff