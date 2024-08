Caso Loan: Fernando Burlando dejó de ser el abogado de la familia

En una inesperada noticia, el abogado Fernando Burlando informó que dejó el caso que investiga la desaparición de Loan Peña. En una de sus últimas apariciones mediáticas, había cuestionado a uno de los hermanos del niño.

“Revocar el mandato conferido a los Dres. Fernando Andrés Burlando y Sergio Gustavo Briend, otorgado oportunamente por la Sra. María Luisa Noguera y el Sr. José Omar Peña, asumiendo la totalidad de la querella por quien suscribe”, señala el escrito de Méndez que avala la resolución.

Durante una de las últimas entrevistas televisivas, el abogado había tenido un cruce con José Peña, uno de los hermanos del niño, donde le dijo: "No voy a permitir que critiquen y digan pavadas".

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, había señalado entonces.

En esa entrevista le manifestó: “José, te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”.

“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”, finalizó.

Días después, Burlando confirmó que deja la causa y hay incertidumbre sobre cómo tomó la decisión. Hasta el momento los detenidos en la causa que investiga el paradero del menor son tía de Loan, Laudelina Peña; Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; su esposo, el excapitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Millapi y el excomisario Walter Maciel. Todos imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño.

Hallazgo de una remera con sangre

Los investigadores encontraron en el naranjal de 9 de Julio una remera blanca de adulto con manchas de sangre. De acuerdo a la descripción, sería una manga corta con franjas negras a los costados y el logo de la marca Nike. Además, apareción una huella de un adulto mayor y una bolsa de arpilleras con alimento balanceado que, en su interior, guardaba una segunda bolsa con manchas rojas.

Para avanzar en la investigación, los peritos solicitaron un análisis de sangre para comprobar si estos rastros hemáticos corresponden o no con el ADN de Loan y para corroborar si la persona dueña de la prenda está vinculada con la desaparición.

