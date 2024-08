Donaciones para la búsqueda de Loan Peña: uno de los hermanos explicó la compra de una moto de alta gama

Uno de los hermanos de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi 60 días, salió a aclarar el motivo de la compra de un vehículo de alta gama. José Peña aclaró que hubo "transparencia" en el uso de los fondos, en medio de intensas especulaciones sobre el manejo de las donaciones millonarias y otras tensiones familiares en torno a la investigación del caso.

"Las donaciones que recibimos han sido manejadas de manera transparente y están documentadas", aseguró José, uno de los familiares cuestionados por el manejo de las donaciones recibidas para la búsqueda de Loan, quien desapareció en la localidad correntina de Goya hace dos meses.

A medida que se acrecentaron las sospechas sobre las transacciones de la familia, la reciente compra de una moto de alta gama escaló las críticas en las redes sociales, por lo que José Peña, de 25 años, debió aclarar la situación. "La moto fue para poder movernos y continuar la búsqueda de Loan. No tiene nada que ver con las donaciones", indicó.

Polémica por la gestión de las donaciones para encontrar a Loan

El conflicto estalló cuando se reveló que José y Mariano Peña, también hermano del chico de cinco años, habían recibido más de 150 millones de pesos en sus cuentas de MercadoPago, anunciadas principalmente para recaudar fondos para la búsqueda del niño.

Esta información fue descubierta luego de que la jueza Cristina Penzo ordenara un análisis exhaustivo de sus cuentas bancarias para hacer un "perfil" de la familia, generando sospechas sobre el destino de esos fondos.

"Las billeteras están intervenidas por la Justicia y no tenemos nada que esconder", enfatizó José, aclarando que el dinero recibido ha sido utilizado exclusivamente para financiar la búsqueda de Loan y no para compras personales.

Además, el hermano de Loan subrayó que la compra fue una "necesidad logística" para facilitar los desplazamientos en la búsqueda de su hermano. Además, insistió en que el foco más importante es "encontrar al niño", desestimando así las críticas y las especulaciones en torno al caso.

Loan Danilo Peña desapareció el jueves 13 de junio en Corrientes.

"No queremos más especulaciones ni comentarios triviales. La familia está pasando por un momento muy difícil y estamos enfocados en encontrar a Loan", expresó José, que se mostró afectado por las acusaciones y rumores que surgieron en torno a su familia. El caso, que ha captado la atención de todo el país, sigue bajo la lupa, mientras los familiares de Loan insisten en que no tienen "nada que esconder" y piden que se respete su privacidad en estos momentos críticos.

La cantidad significativa de donaciones, que creció tras la aparición pública del padre de Loan en el Obelisco y en programas de televisión, poniendo a la familia en el centro de la atención judicial. Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) investiga el origen y uso de estas donaciones, incluyendo transferencias superiores a 800 mil pesos con CUIT inexistentes.

"No tenemos nada que esconder", y señaló que una parte considerable de los fondos se destinó al pago del abogado que representa a la familia. "No queremos más especulaciones ni comentarios triviales. La desaparición de Loan es un asunto de máxima importancia para nuestra familia y no algo para tomar a la ligera", concluyó.