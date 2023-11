"Masacre total de Sergio Massa" y "tenía ganas de ser Mirtha Legrand": las reacciones políticas tras el debate presidencial

Las redes sociales explotaron durante el debate presidencial de cara al balotaje entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei. Los políticos opinaron sobre el enfrentamiento y defendieron a su candidato. "Masacre total de Sergio Massa", lanzó Carlos Maslatón mientras que Victoria Villarruel señaló que el ministro de Economía "tenía ganas de ser Mirtha Legrand" por las preguntas que le hacía al libertario.

Al concluir el debate, Patricia Bullrich, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio y ahora aliada de Milei, quien no fue al debate en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se manifestó en X (antes Twitter): "Ministro Massa: las palabras no tapan la realidad. Este es su país y la decadencia argentina el resultado de las múltiples gestiones de su partido. Mentir es lo único que hace bien. El 19 no votes verseros, votá a @JMilei sin miedo".

Javier Milei y Sergio Massa.

Victoria Villarruel: "Javier Milei fue entrevistado por Sergio Massa, tenía ganas de ser Mirtha Legrand"

Por su lado, Victoria Villarruel, la compañera de fórmula de Milei habló en TN y comentó: "Vi a Massa que se aprendió su libreto, no rindió cuentas de su gestión, es parte de la clase política desde hace muchos años. Javier Milei fue entrevistado por Sergio Massa, creyó que era muy original su recurso de por sí o por no pero si tenía ganas de ser Mirtha Legrand tendría que haber seguido esa vocación y no pretender utilizar un debate donde todos los argentinos necesitamos conocer también su pensamiento".

Una de las particularidades se dio desde la propia cuenta de Twitter de Massa, que además de compartir fragmentos de videos del debate durante el mismo, también sumó algunos videos de declaraciones de Milei cuando Massa hacía referencia a ellas como la entrevista con Eduardo Feinmann sobre el recorte de subsidios, la entrevista con Tucker Carlson sobre que va a romper relaciones con Brasil y China y en otro video donde habla de la salud y educación privada.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, apoyó al candidato presidencial en la misma red social: "Sergio Massa es el candidato que está preparado para transformar la Argentina. La salida de la Argentina es con más exportaciones y con un acuerdo de unidad nacional para reducir impuestos".

Ramiro Marra sobre la pasantía de Milei en el Banco Central: "Seguro Sergio Massa está utilizando los servicios de inteligencia"

A su turno, el excandidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, apuntó a Massa por las acusaciones a Milei: "Me preocupa el tema de su pasantía en el Banco Central, siendo amigo de Javier y habiéndolo conocido mucho ya que fue profesor mío hace 20 años. No tenía noción de esa pasantía. Esto quiere decir que seguro Sergio Massa está utilizando los servicios de inteligencia como vimos la última semana para conseguir información de Javier que no es tan importante haber tenido una pasantía en el Banco Central cuando iba a la universidad".

Mientras que el excandidato vicepresidencial de JxC, Luis Petri, argumentó: "Ver a Massa denunciar que Milei miente, es como ver a Drácula denunciar el robo al Banco de Sangre. Massa sos PINOCHO". "Massa estás gobernando, sos el Ministro de Economía que está destrozando al país!! Habla como si los últimos cuatro años hubiese sido parte del cuerpo técnico de Scaloni", siguió y completó: "Massa no mientas más!! Soy autor de la ley que establece la obligatoriedad de la colocación de inhibidores de señal en las cárceles y que impulsó @PatoBullrich. Tu gobierno nunca la cumplió, de he hecho liberó las cárceles".

¿Quién ganó el debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei?

El diputado nacional de JxC, Hernán Lombardi, también se expresó en redes: "Massa ignora lo fundamental. Hace 4 años que gobiernan. Nosotros vamos a exportar más. Vamos a equilibrar las cuentas. Vamos a generar 2 millones de puntos de trabajo. Me voy a poner al frente de la seguridad..." El mentiroso serial de Massa sigue intentando hacernos olvidar de que gobiernan ellos. Es su única estrategia".

Por su lado, Diana Mondino, quien sería canciller si gana Milei, publicó un meme sobre "la preparación de Massa" en el que hay una imagen del buscador de Google en el que se pregunta "cómo debatir sin decir nada".

"Chicanas o Propuestas Miedo o Esperanza Inflación o Dolarización Banco Central o Futuro Sindicalistas o Trabajadores Adoctrinamiento o Educación Mentiras o Verdad Delincuentes o Ciudadanos Impuestos o Bolsillo Grillos o Asado Casta o Pueblo Kirchnerismo o Libertad Massa o Milei", agregó Mondino.

Y completó: "Massa desde que asumiste hay 3.362.037 nuevos pobres, si o no? Massa desde que asumiste se triplicó la inflación, si o no? Massa desde que asumiste cayó 41% nuestro poder adquisitivo, si o no? Massa desde que asumiste es la primera vez que hay trabajadores pobres, si o no?".

Javier Milei.

Malena Galmarini cruzó a Milei tras el debate presidencial: "Hablás de mí con el mismo machismo que hablas de cada mujer argentina"

Entre los apoyos a Massa, apareció su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini, para apuntar contra el libertario: "Milei hablás de mí con el mismo machismo que hablas de cada mujer argentina. Soy la mujer de Sergio Tomás en mi casa; fuera soy una militante política del peronismo. Te aclaro que me presenté dos veces a elecciones solamente: en 2009 gané por el doble a la lista local y por 14 a la nacional. Ahora, en 2023, yo perdí, pero Massa ganó. Deberías aprender que es parte del juego, ganar o perder. Lo importante es la voluntad política y la vocación de servicio para transformar la Argentina. La tolerancia es columna vertebral de la democracia. Pero no sos democrático, por lo tanto es difícil que sepas de qué hablamos".

A su turno, la legisladora porteña Victoria Montenegro manifestó: "Milei acaba de comparar la guerra de Malvinas con un partido de futbol. Tremendo".

El líder piquetero Luis D'Elía también opinó y hasta dio un resultado del debate presidencial: "FINAL DEL PARTIDO @SergioMassa 6 Vs @JMilei 0. DESDE HOY @SergioMassa EMPIEZA A TRANSFORMARSE EN EL PRESIDENTE DE TODOS LOS ARGENTINOS".

Risas, cánticos y dirigentes escondidos: lo que no se vio del debate presidencial

Carlos Maslatón: "Masacre total de Sergio Massa en el debate presidencial"

Otro de los que dejó su análisis fue el analista financiero Carlos Maslatón, quien en las últimas semanas comunicó que votará a Massa tras votar a Milei en las últimas elecciones: "Masacre total de Sergio Massa en el debate presidencial, brillante mostrando idoneidad para el cargo, frente a un Javier Milei peleado con la humanidad, vencido y sin ganas reales ya de acceder a la primera magistratura".

Juan Grabois: "El león domado y el maullido del gato"

Finalmente, Juan Grabois, quien fue candidato presidencial y compitió en la interna contra Massa, dejó un extenso tuit: "El león domado y el maullido del gato. Ante todo, Margaret Thatcher es una criminal de guerra que asesinó a más de 300 de soldados argentinos en el hundimiento del ARA Belgrano, 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña. Si es tu ídola, no sos Argentino. Ya con eso solo, este tipo no puede gobernar el país. Es una profunda falta de respeto a la sangre argentina derramada por el invasor".

"Luego, en el pasado, allá lejos y hace tiempo, Milei tuvo la "virtud" de plantear descarnadamente un conjunto de ideas, ideas que combatimos, pero que al menos eran suyas. Ya perdió cualquier "frescura", el león ya no ruge, el que maúlla es el gato. Reprime su personalidad, reniega de sus propuestas anteriores, no puede articular una medida concreta. Le enseñaron el adagio menemista "si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie"", siguió.

Sergio Massa.

Asimismo, Grabois señaló: "Hace algunos diagnósticos que son tan obvios como dolorosos, pero no propone soluciones. En vez de remarla para salir adelante, propone poner una bomba en el barco que estamos todos. Sobre derechos ambientales y el acceso a la tierra para la vivienda propia, Massa planteó propuestas concretas como el programa de lotes con servicios y la penalización de los delitos ambientales, nada del otro lado. Sobre educación, Massa planteó un compromiso concreto sobre el aumento de la inversión educativa y el desarrollo de centros educativos infantiles, Milei nada".

"Sobre relaciones internacionales y económicas, Milei ni siquiera puede comprender que la regulación del comercio no es una decisión que se toma en Argentina. La Organización Mundial del Comercio y los países centrales ¡exigen regulaciones estatales para comerciar! Romper relaciones diplomáticas con Brasil o China, por ejemplo, implicaría la destrucción del comercio con esos países. Del mismo modo, negar la brecha salarial entre hombres y mujeres es de una ignorancia supina. En términos de Justicia y Seguridad, el planteo de Milei es absolutamente contradictorio: por un lado, les atribuye a los jueces la puerta giratoria, por otro lado, les chupa las medias", insistió.

"En términos de convivencia democrática niega un llamado a la unidad y se queja de políticos y sindicalistas mientras se arrastró a los brazos de la patria contratista, Macri y Barrionuevo. Tal vez lo más importante es lo que no se dijo. Milei ha contribuido a crear un clima de violencia inédito en la Argentina, nuevamente militares antidemocráticos metiéndose en política, genocidas reivindicados a pesar de condenas por delitos aberrantes, poniendo además en duda los principios básicos de la democracia, planteando que la justicia social es una aberración, negando los derechos elementales de los ciudadanos y el Pueblo. En ese sentido, Massa da en el clavo al final de su alocución. Esta elección no es tanto Massa sí o Massa no. Esta elección se trata de derrotar a quien puede llevar a la Argentina a una catástrofe sin precedentes. En esta elección, Milei NO", concluyó Grabois.

ED