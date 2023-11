Massa acusó a la familia de Milei de tener "departamentos, propiedades y cuentas en Estados Unidos"

Las chicanas y acusaciones cruzadas no faltaron en el debate presidencial de cara al balotaje de la semana que viene. Dos de las declaraciones más fuertes del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, contra su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei, fueron sobre el equilibro emocional del libertario y una supuesta pasantía en el Banco Central y también una denuncia de que la familia de Milei tiene "departamentos, propiedades y cuentas en Estados Unidos".

Mientras debatían sobre las relaciones de Argentina con el mundo, el líder de La Libertad Avanza apuntó a la corrupción durante los últimos gobiernos del oficialismo: "Mirá, guarida fiscal. Ustedes los políticos le roban a la gente de bien y por eso tienen que salir del sistema".

A lo que Massa denunció: "No sé por qué lo dirás Javier, no es mi familia la que tiene departamentos, propiedades y cuentas en Estados Unidos, es la tuya. En todo caso, lo que tenés que hacer es hablar con propiedad. Y como sos funcionario público, si tenés una denuncia que hacer, el lunes te acompaño a tribunales y la hacemos juntos".

Ya cuando ambos se quedaban sin tiempo para seguir con el tema, Milei llegó a contestar: "Te pediría que los que te pasen los datos te los pasen bien porque te pasaron información falsa".

Sergio Massa.

Massa presionó a Milei por el equilibro emocional

Luego de que el ministro de Economía desafió al libertario a hacerse el psicotécnico, Milei señaló: "Cómo me voy a negar si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer, vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca", señaló el libertario.

Los padres de Milei, la presencia menos esperada en el debate presidencial

"Javier, si vos trabajaste en el Banco Central", reveló Massa a lo que Milei admitió: "Hice una pasantía, para eso tuve que hacer un test".

Ahí llegó la sugestiva pregunta del oficialista: "¿Y por qué no te la renovaron? Contale a la gente Javier por qué no te la renovaron". "Qué tiene que ver, me dediqué a otra cosa", fue la primera reacción del diputado nacional.

Mientras que el postulante de Unión por la Patria comentó: "Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. Contale a la gente por qué no te la renovaron. Entiendo que estés enojado con el Banco Central y trates de destruirlo porque en realidad en un momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza".

Fotos: los invitados de Massa y Milei al debate presidencial, las ausencias y las sorpresas

"Quizás vos tampoco la hubieses pasado. Era un joven que ni siquiera estaba graduado. ¿Cuál es el problema? ¿Vos creés que la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. No como vos que seguís fracasando siempre de la misma manera", contestó Milei.

ED