Massa apuntó al equilibro emocional de Milei: "¿Por qué el Banco Central no te renovó la pasantía?

En el debate presidencial de cara al balotaje no faltaron los fuertes cruces y uno de los que más revuelo generó fue la pregunta del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, sobre el pasado laboral de su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei. "¿Por qué el Banco Central no te renovó la pasantía?", presionó varias veces el ministro de Economía que apuntó al equilibro emocional del libertario exigiéndole un test psicológico.

"Javier, el 10 de diciembre esto es vos o yo. No viene a discutir ni a Macri ni Cristina ni el pasado. Los argentinos lo que tienen que elegir es quién tiene la templanza, la capacidad, el equilibrio mental, el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina", comenzó tocando el tema Massa y despertó la respuesta de Milei: "¿Acaso vos lo tenés?".

En esa línea, el ministro de Economía lo desafió: "Hagamos el psicotécnico los dos que te negaste". "Cómo me voy a negar si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer, vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca", señaló el libertario.

"Javier, si vos trabajaste en el Banco Central", reveló Massa a lo que Milei admitió: "Hice una pasantía, para eso tuve que hacer un test".

Milei a Massa en el inicio del debate presidencial: "Si fueras Pinocho ya me hubieras pinchado un ojo"

Ahí llegó la sugestiva pregunta del oficialista: "¿Y por qué no te la renovaron? Contale a la gente Javier por qué no te la renovaron". "Qué tiene que ver, me dediqué a otra cosa", fue la primera reacción del diputado nacional.

Massa a Milei: "Entiendo que estés enojado con el Banco Central y trates de destruirlo porque en realidad te sentiste rechazado"

Sergio Massa.

Mientras que el postulante de Unión por la Patria comentó: "Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. Contale a la gente por qué no te la renovaron. Entiendo que estés enojado con el Banco Central y trates de destruirlo porque en realidad en un momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza, se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza".

"Quizás vos tampoco la hubieses pasado. Era un joven que ni siquiera estaba graduado. ¿Cuál es el problema? ¿Vos creés que la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. No como vos que seguís fracasando siempre de la misma manera", contestó Milei.

Javier Milei.

Asimismo, Massa subrayó: "Aprendí por suerte de muchos de mis fracasos. Algunos los compartiste conmigo porque entre 2013 y 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador con Nielsen y Giacomini a acompañarme. Si hay algo que tengo que contarles a los argentinos es que aprendí de los fracasos y errores. Por eso siento que este es un momento distinto de mi vida. Y siento que estoy para darle todo a la Argentina".

"Me parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K", respondió Milei y Massa cerró: "Vos no aprendiste nada porque terminaste pidiéndole a Macri por favor que te ayude".

ED