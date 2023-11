Sergio Massa eligió a sus voceros para mostrar "unidad"

Durante la tarde del domingo, Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por Todos, convocó a sus oficinas de la avenida del Libertador a un grupo selecto de colaboradores para repasar los últimos detalles del debate presidencial que lo enfrentará con Javier Milei y que definirá el voto de los indecisos de cara al balotaje que se realizará el próximo 19 de noviembre.

De ese encuentro participaron, el consultor político estrella del massismo, Antonii Gutierrez Rubí, el ministro del interior, Wado De Pedro, el intendente de San Fernando. Juan Andreotti, Juan Manuel Olmos (el jefe de asesores de Alberto Fernández) y el jefe de prensa de Sergio Massa, Santiago García.

Previamente, el círculo de colaboradores y el mismo Massa definieron a quienes invitarían al debate y que oficiarán como voceros del candidato con el objetivo de dar una imagen de "unidad". Martin Balza, Natalia de la Sota, Juan M Urtubey, Graciela Camaño, Francisco De Narvaez, Topo rodriguez, Monica Fein, Paula Penaca, Gabriel Katopodis, Ricardo Alfonsin, Hector Daer, Leandro Santoro, Raul Jalil, Cecilia Moreau, Agustin Rossi, Victoria Tolosa Paz

Llamó la atención la fuerte presencia del albertismo en este selecto grupo de colaboradores, pero no sorprendió que desde el kirchnerismo solo estuvieran presente Paula Penaca y Wado De Pedro.

Graciela Camaño, esposa de Luis Barrionuevo -quien tuvo un efímero apoyo a Javier Milei-, dialogó con los medios y sostuvo sobre su presencia: "Lo acompaño porque Sergio está sosteniendo la misma bandera que en el 2015". En tanto, el general retirado, Martín Balza dijo que: "No soy político. Me invitaron y acepté" en diálogo con PERFIL. "Soy un ciudadano más y además el voto es secreto". Y agregó: "El disenso debería enriquecernos. Eso es lo que propone Massa me parece, escuchar a todos y de ahí generar propuestas”.

“La cuestión de Malvinas es una cuestión de estado. Eso debería guiarnos, Malvinas es un sentimiento, algo que no parecen entender en La Libertad Avanza”.

El diputado nacional Leandro Santoro destacó la importancia del debate. "Hay un 10% de la población que no tiene opinión formada y hoy van a poder ver los modelos de país y las personalidades de los candidatos a presidente, tenemos que decidir si el traje de presidente le queda mejor a Sergio Massa o a Javier Milei".

Desde el entorno del candidato peronista, afirmaron que “la idea es hoy ver a un Sergio moderado capaz de adelantar sus propuestas, algo que ellos no han sido capaces de hacer en los debates”.